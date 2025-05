Quem vai ao Met Gala 2025? Confira alguns famosos confirmados

A lista de convidados para o Met Gala 2025 é um dos segredos mais bem guardados do mundo da moda, mas alguns nomes já foram confirmados para o evento, que acontecerá nesta segunda-feira, 5 de maio.

Os anfitriões da noite serão as celebridades Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams e Anna Wintour, com LeBron James atuando como presidente honorário.

Comitê Anfitrião do Met Gala 2025

O comitê anfitrião do Met Gala 2025 inclui uma lista de personalidades renomadas, entre elas:

André 3000

Chimamanda Ngozi Adichie

Spike Lee

Janelle Monáe

Usher

Simone Biles

Angel Reese

Sha'Carri Richardson

Grace Wales Bonner

Dapper Dan

Doechii

Ayo Edebiri

Edward Enninful

Jeremy O. Harris

Branden Jacobs-Jenkins

Rashid Johnson

Regina King

Jordan Casteel

Tyla

Olivier Rousteing

Kara Walker

Outros Convidados Cotados

Zendaya, sempre conhecida pelos looks marcantes que assina com seu stylist Law Roach, está confirmada para o Met Gala 2025, conforme divulgado por Roach ao E! News. Por outro lado, Rihanna, presença habitual no evento, ainda não confirmou sua participação. No entanto, o fato de A$AP Rocky ser um dos copresidentes do evento levanta grandes expectativas sobre sua presença.

A atriz Blake Lively, também conhecida por marcar presença em edições anteriores, ainda não confirmou sua participação. De acordo com fontes do TMZ e da People, tanto Blake quanto seu marido, Ryan Reynolds, provavelmente não estarão presentes este ano devido a questões judiciais envolvendo Justin Baldoni, diretor do filme It Ends With Us.