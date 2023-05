As 10 músicas mais tocadas de Tina Turner, segundo a "Billboard"

A cantora americana Tina Turner morreu nesta quarta-feira, 24, aos 83 anos de idade. A informação foi confirmada por um assessor da artista ao site Sky News. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecida como a rainha do rock n' roll, Tina colecionou diversos sucesso na carreira como "What's Love Got to Do with It", "I Don't Wanna Lose You" e "We Don't Need Another Hero".

O ícone da música mundial acumula oito Grammys e teve mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Para celebrar a carreira da cantora, selecionamos as dez musicas mais tocadas da cantora, segundo o ranking da "Billboard".

10 música mais tocadas de Tina Turner

What's Love Got To Do With It

I Don't Wanna Fight

Better Be Good To Me

One Of The Living

Private Dancer

We Don't Need Another Hero

Typical Male

Let's Stay Together

It's Only Love