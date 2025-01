'Ainda Estou Aqui' tem exibição gratuita no aniversário de SP; veja como assistir

São Paulo comemora seu 471º aniversário no dia 25 de janeiro, e a programação da cidade inclui diversas atividades culturais gratuitas. Entre as atrações, estão as sessões de cinema que ocorrerão no Centro Cultural São Paulo (CCSP) entre os dias 24 e 26 de janeiro.

A programação celebra o cinema brasileiro com exibições de filmes que vão do popular ao experimental. São destaques “Ainda Estou Aqui”, filme brasileiro indicado ao Oscar 2025, e “O Auto da Compadecida 2”, que já conquistou mais de 400 mil espectadores desde a estreia.

Veja programação:

24 de janeiro

Atração: Madrugada Dark Fantasy Filmes: Hellboy II: The Golden Army | Army of Darkness, de Sam Raimi | + Filme Surpresa Quando: Madrugada de sexta-feira, 24, para sábado, 25, a partir das 22h30 Onde: Sala Circuito Spcine - Paulo Emílio, Centro Cultural São Paulo (CCSP) - Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade Ingresso: Gratuito, com retirada na bilheteira do CCSP, 1h antes da sessão. Programação sujeita a lotação.



25 de janeiro

Atração: Sessão Vergueiro ao Ar Livre: Ainda Estou Aqui Quando: Sábado, 25, às 19h30 Onde: Jardim Suspenso do CCSP - Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade Ingresso: Gratuito, com distribuição uma hora antes da sessão. Sujeito a lotação (150 lugares).



Atração: Cineconcerto: Lisbela e o Prisioneiro (Guel Arraes, 2003), com trilha sonora executada ao vivo Quando: Sábado, 25, às 17h30 Onde: Auditório, Biblioteca Mário de Andrade - R. da Consolação, 94 - República Ingresso: Gratuito. Programação sujeita a lotação.



26 de janeiro

Atração: Sessão Vergueiro ao Ar Livre: Auto da Compadecida 2 Quando: Domingo, 26, às 19h30 Onde: Jardim Suspenso do CCSP - Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade Ingresso: Gratuito, com distribuição uma hora antes da sessão. Sujeito a lotação (150 lugares).



Atração: CinExperimenta apresenta: Shophia Chablau + Vitor Araújo musicam o filme Delírios de um Anormal, de José Mojica Marins. Quando: Domingo, 26, às 19h30 Onde: Praça das Bibliotecas no CCSP - Rua Vergueiro, 1000 - Liberdade Ingresso: Gratuito, com retirada na bilheteira do CCSP, 2h antes da programação. Programação sujeita a lotação.



Como participar?

Todos os eventos são gratuitos, mas estão sujeitos à lotação dos espaços. A retirada dos ingressos acontece por ordem de chegada, geralmente uma ou duas horas antes do início das sessões, dependendo da atração.

Para conferir a programação completa e outros eventos do 471º Aniversário de São Paulo, acesse o site oficial da Prefeitura.