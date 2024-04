Maior buraco negro da Via Láctea é descoberto por cientistas

Um novo buraco negro, de massa 33 vezes maior que a do nosso sol, foi encontrado na Via Láctea. Trata-se do maior buraco negro já detectado na galáxia.

A descoberta foi publicada no periódico científico Astronomy and Astrophysics. Gaia BH3 tomou o lugar de Cygnus X-1, que possui a massa de 21 sóis.

De acordo com o astrônomo Pasquale Panuzzo, do Centro Nacional de Pesquisa Científica do Observatório de Paris, o buraco negro foi descoberto a partir de dados coletados pela missão Gaia, da Agência Espacial Europeia. Gaia tem por objetivo realizar o mapeamento da Via Láctea.

Em entrevista à AFP, Panuzzo afirmou que o achado se deu acidentalmente.

"Vimos uma estrela um pouco menor que o Sol (75% de sua massa) e mais brilhante, que girava ao redor de um companheiro invisível", declarou o cientista. Segundo ele, um buraco negro gigante como esse nunca havia sido detectado na nossa galáxia. "Este é o tipo de descoberta que você faz uma vez na vida como pesquisador", disse.

O buraco negro Gaia BH3 está localizado a cerca de 2 mil anos-luz da Terra, na constelação de Aquila. Um ano luz é equivalente a aproximados 9,45 trilhões de quilômetros.

A observação foi confirmada por diversos telescópios terrestres, a exemplo do Very Large Telescope, no Chile.

