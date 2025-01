'A Queda de P. Diddy': documentário chega ao streaming em fevereiro; saiba a data

Depois dos "escândalos" divulgados na mídia em 2024, que envolvem a mais variada proporção de famosos, Sean “Diddy” Combs, nome influente do hip-hop, será tema de um novo documentário da Max: “A Queda de P. Diddy”. O longa promete revelar os altos e baixos da carreira do artista, assim como os detalhes dos supostos crimes que ele cometeu e colocaram sua reputação em xeque, com imagens exclusivas e depoimentos inéditos.

A série documental chega como um dos lançamentos mais aguardados do início de 2025. Foi feita com a Max e a Investicação Discovery em parceria com a Rolling Stone Films e a Maxine Productions, que produziu "O Lado Sombrio da TV Infantil". O longa abordará décadas da vida do artista.

Quando estreia o documentário

“A Queda de P. Diddy” estreia exclusivamente na plataforma Max em 1º de fevereiro.

O caso P. Diddy em detalhes

A trajetória de Sean Combs, marcada por sucessos como álbuns premiados e uma influência significativa no mercado da música, foi profundamente impactada pelas acusações de abuso sexual e exploração. Em setembro de 2024, ele foi preso em Nova York, acusado de liderar um esquema que teria perdurado por décadas, envolvendo sua empresa e eventos em larga escala. Caso seja condenado, Diddy enfrenta a possibilidade de prisão perpétua.

As denúncias ganharam força com a entrada em vigor do Adult Survivors Act, uma legislação que permitiu que vítimas de crimes sexuais antigos apresentassem suas queixas na justiça. Entre os relatos que vieram a público, destaca-se o de Cassie, ex-namorada do rapper, que acusou Combs de abuso durante o relacionamento. Outras vítimas também surgiram, trazendo um volume crescente de evidências e ampliando o debate sobre responsabilidade corporativa e ética no entretenimento.

Com uma carreira que inclui seis prêmios Grammy e empreendimentos de sucesso, como a Bad Boy Records, Sean Combs era até então considerado uma das personalidades mais influentes do entretenimento. No entanto, os escândalos abalaram significativamente sua imagem. Personalidades como Naomi Campbell e Usher, antes associadas a Diddy, mantiveram-se em silêncio diante das acusações, refletindo a tensão do caso.