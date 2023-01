Lançamentos da Netflix em janeiro de 2023: veja os filmes e as séries

2023 chegou e, com ele, alguns dos sucessos do cinema e do streaming mais esperados. A Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em janeiro.

Entre os principais destaques, estão as aguardadas séries Downton Abbey e The Office - que retorna à plataforma após passar vários meses no catálogo da Amazon Prime Video. A segunda temporada de Vikings: Valhalla também estreará neste mês e a Netflix traz a estreia de Olhar Indiscreto, série nacional.

Entre os filmes que estreiam em novembro, estão Ad Astra: Rumo às Estrelas, estrelado por Brad Pitt, e Um LugarSilencioso: Parte II. Já para os documentários, destaque para Jornadas Supremas Pokemon: Parte 1 e Pamela Anderson - Uma História de Amor.



Por fim, para os fãs de animações japonesas, a aguardada segunda temporada de Record of Ragnarok também fará presença no catálogo deste mês.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em janeiro de 2023