10 dicas para ter sucesso nas vendas na festa junina

Por Agência Sebrae de Notícias

Junho é o mês das festas juninas, mas diante da pandemia de Covid-19 as comemorações ficam restritas a ações online e entregas em domicílio. Para as empresas interessadas em aproveitar a época para ampliar as vendas, o consultor do Sebrae-SP Flávio Augusto da Silva reforça a importância de uma boa estratégia. A recomendação é conhecer o que vende, considerar para quem vai vender e como irá fazer isso, lembrando de sempre considerar fazer parcerias para melhores resultados.

Confira as dicas para melhorar as vendas na festa junina

1 - Faça uma lista detalhada de tudo o que você vende

É preciso conhecer com exatidão o mix de produtos ou serviços que você oferece. Faça a lista consultando suas anotações, olhando o cardápio, perguntando para a equipe. Será a base para a estratégia de vendas durante as festas juninas.

2 - Reveja o portfólio com o olhar para as festas juninas

Pode ser preciso focar em alguns produtos ou serviços para aproveitar o tema junino. Você também tem a oportunidade de acrescentar itens novos (seus e de terceiros) ou modificar a forma de apresentação.

3 -Defina a quantidade da oferta para o mercado

Conheça sua capacidade de produção e de atendimento e seus canais de divulgação e vendas para não deixar o cliente na mão ou insatisfeito. Olhe para o estoque ou para a estrutura necessária para o evento. Determine qual é a sua expectativa de venda para programar a compra de matéria-prima, de itens para revenda ou contratar a estrutura para os eventos.

4 - Para quem você quer vender?

Pense no seu público e como você fará para o produto ou serviço chegar até ele. Imagine que você tenha uma deliciosa canjica. Pode divulgar no bairro onde sua empresa está ou contatar uma empresa e propor a compra para presentear os colaboradores. Pode propor uma parceria com outra empresa para utilizar a canjica como sobremesa especial para o período.

5 - Saiba com clareza como entregar seu produto ou serviço

É muito importante que você considere canais virtuais e presenciais e comunique o que tem feito para garantir a segurança dos clientes, respeitando os protocolos de saúde. Ter uma estratégia diferente de frete pode ajudar. Por exemplo: frete grátis para endereços mais próximos ou em compras acima de determinado valor ou frete expresso ou agendado, com a cobrança de uma taxa extra. Use a tecnologia a seu favor: atender um cliente por videochamada pode ser classificado como “live individual”.

6 - Divulgue seu produto ou serviço com a estratégia em espiral

A estratégia em espiral propõe que você olhe para o que a empresa já tem de recursos e para o mercado mais próximo. Comece pelos contatos de clientes que já possui. Use o WhatsApp, com ligações, mensagens ou videochamadas. Convide para conhecer as novidades do período junino. Gravar um vídeo curto (de até 1 minuto) e enviar para os contatos pode ajudar a alcançar mais gente. O que há nas ruas próximas ao seu ponto com potencial para ofertar os produtos ou serviços? Olhe o que está mais perto, pois pode custar menos e ser menos complexo vender assim.

7 - Parcerias

Tudo o que você faz pode ser feito com a ajuda de alguém. Para que essa ajuda seja considerada uma parceria, deve trazer vantagens para os dois. O seu cliente é cliente de quem mais? Quem tem o mesmo público-alvo tem possibilidades de parcerias. Sortear uma TV pode ser caro para uma só empresa. Na parceria, o custo pode ser rateado. Propor divulgação conjunta ou agregar produtos ou serviços de parceiros pode melhorar a sua oferta de valor.

8 -Inove na oferta de produtos

Na pandemia, vimos exemplos de empresas que venderam cachorro-quente no pote, bolo de cenoura no palito de picolé e até ovo de Páscoa de empada. Algumas sugestões para vender mais:

Kits temáticos: kit happy hour ou #sextou, com petiscos e bebidas alcóolicas (quentão, especialmente); kit “faça sua festa junina em casa”, com itens que vão da alimentação à decoração; kit “a criançada se diverte, uai”, com produtos destinados para o público infantil, com sugestões de brincadeiras.

Compras para presente: Embora um amigo secreto não seja comum nessa época, propor isso pode ser uma inovação. Se preferir uma estratégia mais tradicional, sugira a compra para presentear alguém.

Permita que o cliente personalize sua compra utilizando adesivos com mensagens pré-definidas. Por exemplo: “Para alegrar seu mês”; “Juntos é mais que perto”; “Ano que vem é ‘nóis’”; “Diga eu te amo sem dizer”; “Te dou uma paçoca” etc. ou capriche em uma embalagem criativa.

- Correio elegante físico e virtual: Ofereça ao cliente a possibilidade de enviar uma mensagem (por vídeo, áudio, um texto, um poema, uma música). Na entrega física, você terá contato com o destinatário. Se for virtual, peça o contato do destinatário e envie pelo WhatsApp, por e-mail, faça uma videochamada ou permita o acesso ao arquivo na nuvem.

9 - Inove na oferta dos serviços

É preciso considerar que a forma de realizar eventos ou entregar o serviço mudou. É preciso buscar alternativas que respeitem os protocolos de saúde e, ao mesmo tempo, entreguem valor ao cliente e gerem faturamento para a empresa. Confira as dicas para eventos:

Lives : traga parceiros para fazer uma live com música, ofereça vantagens aos participantes, como brindes (seus ou de terceiros) ou promova durante a live uma ação social, como a arrecadação de alimentos ou agasalhos. A live ainda pode contar com patrocínios e ensinar uma receita, propor brincadeiras.

: traga parceiros para fazer uma live com música, ofereça vantagens aos participantes, como brindes (seus ou de terceiros) ou promova durante a live uma ação social, como a arrecadação de alimentos ou agasalhos. A live ainda pode contar com patrocínios e ensinar uma receita, propor brincadeiras. Cinema drive in: com um bom planejamento, parcerias e respeito aos protocolos de saúde, essa pode ser uma alternativa interessante para o setor de eventos. O conteúdo deve ser relacionado às festas juninas e as parcerias podem oferecer mais do que o entretenimento visual. É possível entregar kits com alimentos típicos das festas juninas e até faturar divulgando outros negócios.

10 - Olhe para o futuro

Aproveitar o tema das festas juninas pode ser um ótimo pano de fundo para o marketing do seu negócio. Utilize o calendário do varejo. Além disso, sabemos que no ano que vem teremos festa junina de novo. Fazer o cadastro dos clientes deste ano e anotar as práticas que deram e não deram certo permitirá que no ano que vem seu negócio tenha ainda mais sucesso nessa época.

