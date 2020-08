Veja as 8 startups selecionadas pelo BTG para o programa do boostLAB

O boostLAB, hub de negócios de tecnologia do banco de investimentos BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), divulga esta semana quais as oito startups scale-ups selecionadas para seu programa de potencialização. A nova edição do programa é feita em parceria com a empresa de inovação ACE e começará a partir do dia 13 de agosto.

Este ano, o banco estava em busca de empresas com soluções nas áreas de open banking, finanças, aprendizado de máquina, inteligência artificial, mercado imobiliário, big data, direito, seguros, blockchain e educação. No total, foram mais de 420 startups inscritas, 25% a mais do que na rodada anterior.

As oito selecionadas foram Acordo Certo, Atta, Belvo, Conta Simples, iClubs, Ludos Pró, Provi e Rede Compras. A startup Belvo, de Barcelona, é a primeira empresa internacional a entrar no programa. Ela oferece uma solução de open banking para América Latina e recebeu, em junho, um aporte de 10 milhões de dólares do Kaszek Ventures (Nubank, Creditas) para abrir um escritório em São Paulo.

A Ludos Pro, por sua vez, foi a primeira EdTech selecionada. A empresa usa ferramentas de gamificação para ajudar no engajamento dos alunos em cursos e treinamentos online.

Por conta da pandemia, todas as mentorias serão feitas remotamente. De acordo com Frederico Pompeu, sócio do BTG Pactual responsável pelo boostLAB, o que no começo foi uma preocupação, acabou se mostrando uma oportunidade. Agora, as equipes das startups também poderão participar do processo e mentores do Vale do Silício vão conseguir conversar com os participantes.

“Isso nos animou a abrir, de maneira inédita, as inscrições para startups estrangeiras participarem do programa. Ficamos muito felizes por termos recebido diversas inscrições de fora do Brasil”, afirma.

Nas cinco edições do programa, pelo menos 70% das startups que participaram do programa fizeram negócios com o grupo BTG. Entre os mentores, além dos sócios seniores do banco, estão Cláudio Galeazzi, ex-presidente do GPA e BRF; Edison Ticle, diretora financeira da Minerva; Florian Bartunek, CIO da Constellation; Otávio Araujo, diretor financeiro da Dotz; Sônia Hess, presidente da Dudalina; e Stelleo Tolda, diretor de operações do Mercado Livre.

Conheça as startups selecionadas:

Acordo Certo

Marketplace de negociação de dívidas que ajuda pessoas a rastrear, negociar e pagar suas dívidas de maneira fácil. A empresa possui parceria com grandes credores do Brasil, incluindo setores como bancos, seguros, telecomunicações, varejo, educação e outros.

Atta

Empresa pioneira no desenvolvimento de integrações sistêmicas para venda de crédito imobiliário e garantias locatícias. É detentora da plataforma iSolve, voltada para a distribuição de crédito imobiliário, seguro fiança, título de capitalização e seguro incêndio.

Belvo

A Belvo permite que qualquer desenvolvedor de aplicativos acesse dados de seus usuários finais de maneira fácil e escalável por meio de uma API vinculada a centenas de fontes bancárias e não bancárias.

Conta Simples

Oferece uma conta digital feita para freelancers, profissionais autônomos ou de startups.

iClubs

A empresa tem uma plataforma de fidelidade como serviço focada em atender as necessidades das empresas e melhorar a experiência dos seus clientes.

Ludos Pró

Plataforma de aprendizagem que utiliza gamificação para engajar, ensinar e aumentar a produtividade. Ao mesmo tempo que instrui através de desafios lúdicos e interativos, gera informações para identificar melhorias e oportunidades para o negócio.

Provi

Criada com o objetivo de preparar profissionais para o mercado de trabalho, oferece financiamento educacional, permitindo que o aluno pague apenas quando atingir um salário mínimo.

Rede Compras

Empresa direcionada estrategicamente ao atendimento do mercado de processamento e administração de meios de pagamento eletrônico.