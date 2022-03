Unicórnio Daki vai apoiar marcas femininas com ações no app

O aplicativo de entrega ultrarápida Daki quer trazer luz ao protagonismo feminino no e-commerce. Durante o mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o aplicativo terá uma seção apenas para marcas e produtos criados por elas. A ideia é fomentar o empreendedorismo feminino e dar mais visibilidade a empresas fundadas por mulheres em todo o Brasil.

Conheçan o boostLAB, o hub de negócios do Banco BTG Pactual para empresas inovadoras e oferece os melhores produtos financeiros para os empreendedores.

Participam dessa ação, chamada de Mulheres no Comando, cerca de 20 marcas das cidades do Rio de janeiro e São Paulo. Os segmentos vão de produtos de alimentação saudável a bebidas, massas e outros itens de mercearia.

Para encontrar as marcas femininas, os usuários deverão clicar no texto de um push enviado pela Daki com uma chamada para apoiar o empreendedorismo feminino, e então serão direcionados para a categoria no app. A seção também está em evidência na página principal do aplicativo desde a última terça-feira.

“A nossa intenção é ampliar cada vez mais o número de marcas e produtos feitos por mulheres", diz Alex Bretzner, um dos fundadores da Daki.

A Daki funciona como um mercado digital com a premissa de ter entregas feitas em até 15 minutos nas praças onde atua com a ajuda de dark stores. Essa proposta de valor resultou em alguns investimentos milionários na empresa. O último deles, em dezembro de 2021, trouxe novos US$ 260 milhões à Daki, além do título de empresa unicórnio ao atingir valuation de US$ 1,2 bilhão.

Recentemente, o app ultrapassou a marca de 1 milhão de pedidos e mais de 1,5 milhão de downloads, além de crescer mais de sete vezes no último trimestre do ano passado.

Conheça algumas marcas femininas participantes da ação

Brown Cookie

Pizzita

Magrela

Katz

Nuu potes

Positiv.a

NUDE

PIPO

Bianca Simões

Japanese-Brazilian all-female brewery (Cervejas Japa)

pantynova

Zittá Sweet Shop (1 mulher e 1 homem)

Positiv.a

All Love (Pets)

Mr Rabbit

Cerveja Dádiva

Flow Foods

Benzadeus açaí

Flormel

Para as mulheres que desejam vender na Daki, a empresa oferece um canal de comunicação através do e-mail hello@soudaki.com.

Representação feminina na Daki

A preocupação com a equidade também está dentro da Daki. Fundada há pouco mais de um ano, a startup conta com cerca de 800 funcionários , sendo 49% mulheres. Elas também ocupam 51% dos cargos de liderança na empresa. “Estamos crescendo rapidamente e com uma política de diversidade ficando cada vez mais estruturada e colocada em prática. Tenho muito orgulho em ver que estamos conseguindo ter esse crescimento sem deixar esse tema somente no papel”, diz Bretzner.