Agenda das startups: acelerações e chamadas de inovação em aberto

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas. Confira abaixo.

Aprenda com os especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso

Entre os cursos online pensados para este momento está o MBA executivo em Marketing Digital desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. O curso ensina a empreendedores as principais técnicas e ferramentas para vender online e analisar métricas sobre seus consumidores em um contexto em que a internet se tornou indispensável para qualquer negócio.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Growth Program

Estão abertas as inscrições para o 2º Growth Program, realizado pela Orchestra Innovation Center, aceleradora de startups do agronegócio. O programa vai acelerar até 10 agrifood techs, startups de agronegócio que usam tecnologias com foco em eficiência e sustentabilidade, em fase de crescimento ou scale-ups nos estágios pré série A a série B.

O programa será realizado presencialmente na cidade de Rio Verde, em Goiás, conhecida como a capital do agronegócio no Brasil. A Orchestra vai investir até 6 milhões de reais nas startups selecionadas, recursos captados pela Orchestra Ventures, fundo de venture capital da empresa. As inscrições podem ser feitas no link.

Startup.tech

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com inscrições abertas para pesquisas e projetos em inovação voltados para segurança e saúde no trabalho na indústria. A chamada aberta, que leva o nome de Startups.tech, é um convite a startups, micros e pequenas empresas de base tecnológica interessadas nos desafios propostos por médias e grandes indústrias. Empresas interessadas podem se inscrever até o dia 16 de setembro, no link.

Nexus Startups

O Parque Tecnológico São José dos Campos está com inscrições abertas para novas startups e empreendedores que desejam fazer parte do Parque. A seleção é conduzida de forma remota pelo Nexus, hub de inovação do Parque, responsável pela análise dos candidatos e suas ideias, do modelo de negócio ao poder de execução. As inscrições estão abertas até 4 de outubro, no link.

MITHUB Challenge

Até o dia 30 de setembro, as startups e empresas poderão inscrever seus projetos voltados ao setor imobiliário com o intuito de mudar a forma de comunicação, curadoria e negociação das imobiliárias e corretores com seus clientes.

O desafio busca soluções que atendam às áreas de interesses como inteligência imobiliária; inteligência de mercado; qualificação de leads; canais de comunicação; chatbots, pesquisa e agendamento virtual; recomendação de imóveis, entre outros. Inscrições no link.

Lab Habitação

O programa de aceleração oferecido pela Coalizão Habitação (formada pelas empresas Artemisia, Gerdau, Instituto Vedacit, Tigre, Votorantim Cimentos e Leroy Merlin) procura acelerar até 20 empreendedores com soluções de impacto para moradias populares.

O programa terá duração de 12 semanas e, ao final do processo, as 5 startups de destaque receberão um capital semente de 30.000 reais. As inscrições podem ser feitas até 17 de setembro pelo site.

Vetor AG

A construtora Andrade Gutierrez voltou a abrir as inscrições para a quarta edição do Vetor AG, programa de inovação aberta da companhia. A busca é por empreendedores, pesquisadores, startups e empresas com soluções criativas para obras e áreas corporativas da empresa.

Desta vez, o programa vai selecionar até 10 projetos relacionados à Indústria 4.0, que envolve tecnologias como automação, internet das coisas, gestão remota e análise preditiva, incorporados ao cenário da construção pesada. As inscrições devem ser feitas até 3 de outubro, no site.

Prêmio Mentes da Inovação

A Bayer lançou, em parceria com a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), Câmara Brasil-Alemanha (AHK), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e o Pacto Global Rede Brasil o Prêmio Mentes da Inovação, que visa a impulsionar a ciência no Brasil.

O objetivo é reconhecer projetos desenvolvidos por universitários e acadêmicos, da graduação ao pós-doutorado, nas áreas de saúde e agricultura — carros-chefes da Bayer. Para participar, basta se inscrever pelo site, até o dia 8 de outubro.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.