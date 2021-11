Sebrae e Mercado Livre vão ajudar empreendedores com digitalização

A partir deste mês, micro e pequenas empresas de todo o Brasil poderão participar do programa gratuito Se Joga no Online. A iniciativa é uma parceria do Mercado Livre com o Sebrae nacional para capacitar empreendedores, com o objetivo de auxiliar o seu ingresso no comércio digital. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente no site do projeto.

O programa apresenta conteúdos de aprendizagem exclusivos relacionados a marketplace, estratégias de finanças e precificação, cálculo de margem de lucro, atendimento ao cliente, reputação digital, logística, tributação, crédito, meios de pagamento, gestão de indicadores, organização de estoque, dentre outros.

Dentre os demais diferenciais deste curso gratuito estão os benefícios especiais do Mercado Livre que estarão disponíveis a todos os empreendedores ao final do projeto. Ao todo, são três tipos de incentivos que vão desde acompanhamento, até bônus para impulsionamento de anúncios:

• Vende Mais: programa de acompanhamento semanal, totalmente remoto, onde especialistas auxiliam os novos vendedores no seu processo de entrada e desenvolvimentos para realizarem suas primeiras vendas;

• Mercado Ads: R$ 200,00 de bônus para Product Ads, ferramenta de marketing de performance para publicidade dentro da plataforma, permitindo ao vendedor impulsionar seus anúncios e maximizar vendas com posições relevantes dentro dos resultados de busca e nas páginas de produtos;

• Campanha Compre do Pequeno: inclusão dos produtos do empreendedor na campanha que será impulsionada, até o dia 31 de outubro, na home do Mercado Livre, gerando alta exposição dos vendedores.

Para acessar os benefícios, os empreendedores precisarão atender a alguns pré-requisitos gerais, além do certificado de conclusão do curso, como: ser um empreendedor CNPJ, MEI ou MPE, devidamente regularizado, ter uma conta no Mercado Livre e autorizar o compartilhamento de contato com o Sebrae Nacional no portal de inscrição do programa.

Para usufruir do Mercado Ads, há alguns requisitos específicos que serão detalhados durante o curso. Para pessoas físicas, que também podem participar do programa, o Sebrae fará o acompanhamento para formalização e posterior acesso aos benefícios da plataforma.

“Este é mais um projeto extremamente importante para fortalecer nosso propósito de democratizar o comércio no país, oferecendo conhecimento e as ferramentas necessárias para que micro e pequenos negócios possam ingressar no e-commerce, aumentando sua renda e a capacidade para competir com os grandes”, destaca Julia Rueff, diretora sênior de Marketplace do Mercado Livre no Brasil. “Expandimos nossa parceria com o Sebrae, oferecendo a empreendedores de todas as regiões benefícios que fazem a diferença neste momento”, completa Julia.

Para o analista da Unidade de Competitividade do Sebrae, Ivan Tonet, 30% dos pequenos negócios ainda são analógicos e, por isso, iniciativas como essa são muito importantes para estimular esse público a lidar com esses novos canais de vendas. “Na visão do Sebrae, a inclusão digital dos pequenos negócios é essencial para aumentar a competitividade. Além disso, boa parte das micro e pequenas empresas, que já se digitalizaram, depende das vendas on-line para manter o faturamento, ou seja, capacitações como essa preparam melhor os empreendedores para o mercado eletrônico”, destaca Tonet.

Para mais informações e inscrição no curso ‘Se Joga no Online’, acesse aqui. As inscrições são gratuitas e não têm prazo de encerramento.