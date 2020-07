A startup QuintoAndar, de aluguel e venda de imóveis online, lança essa semana um projeto para ajudar pequenos empresários e trabalhadores autônomos durante a pandemia de coronavírus. A empresa irá oferecer um programa de mentoria sobre gestão, feito em parceria com a organização Aliança Empreendedora, especializada em capacitar microempreendedores de baixa renda.

Serão oferecidas 75 vagas no programa aos mais de 2.000 negócios que estão cadastrados na página do Classificados da Vizinhança. Os participantes receberão um link de acesso no e-mail.

O Classificados foi uma iniciativa lançada pela startup brasileira no final de abril para ajudar os pequenos negócios de bairro durante o período de isolamento social. A plataforma funciona como uma vitrine online, em que o comerciante ou prestador de serviço aparece para pessoas da sua região.

“Criamos o Classificados da Vizinhança como uma vitrine virtual, para dar visibilidade aos pequenos negócios dos nossos clientes. O próximo passo foi ensinar esses empreendedores a criar uma loja e a vender pela internet. Agora, vamos trabalhar os conceitos de gestão com eles”, diz Daniela Ryfer, gerente de marketing do QuintoAndar.

O acompanhamento será feito de forma individual, para que os mentores possam analisar de perto quais os ajustes que precisam ser feitos no modelo de negócio. Cada participante terá direito a duas assessorias com um dos especialistas da Aliança Empreendedora.

A assessoria dura dois meses e traz conteúdos para que os participantes possam dar continuidade ao aprendizado depois. “Vamos orientar e empoderar empreendedores que estão com dificuldades financeiras nesse momento de crise”, diz Regina Pfiffner, coordenadora de projetos da Aliança Empreendedora.