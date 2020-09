Quer usar redes sociais no seu negócio? Startup oferece curso grátis

Para ajudar pequenos negócios durante a pandemia, a startup MLabs decidiu criar um curso gratuito sobre como as empresas podem usar as redes sociais como canais de comunicação e vendas com os clientes. A startup é criadora de uma plataforma que ajuda na gestão de contas empresariais em plataformas como Twitter, Facebook e Instagram.

“Os pequenos negócios enfrentam um desafio enorme para migrar seus negócios locais para o mundo digital. Decidimos criar o curso para ajudá-los no processo”, diz Rafael Kiso, fundador e diretor de marketing da mLabs. A fintech Stone, que investiu na MLabs, também ajudou a desenvolver o curso.

Ao todo, são 16 aulas de cerca de dez minutos cada que os empreendedores poderão assistir. Elas estão gravadas e podem ser consumidas no ritmo em que o aluno achar melhor. Segundo Kiso, a empresa a ordem dos vídeos foi pensada para seguir a jornada do cliente, de modo que as empresas aprendam a pensar na sua estratégia de comunicação como marca.

O curso aborda também questões mais práticas, sobre como programar posts, qual frequência é ideal, como usar as ferramentas de cada plataforma para atingir mais pessoas e como analisar as estatísticas de cada publicação.

“É importante destacar que o conteúdo não é propaganda, nas redes socias você tem que gerar valor para o cliente”, diz o especialista. Para Kiso, esse é o maior erro das marcas ao entrar nas redes sociais.

Outro ponto que gera bastante problema é a falta de entendimento da diferença entre frequência dos posts e a frequência de impacto. Segundo ele, é mais importante gerar engajamento com usuários recorrentes do que atingir uma ampla audiência uma única vez. “Para que a marca seja lembrada, ela precisa aparecer pelo menos de oito a dez vezes durante o ciclo de compra do cliente”, diz o fundador da MLabs.

Para acessar o curso basta se inscrever pelo site. Todos os participantes receberão um certificado de conclusão.