Depois de quebrar duas vezes, ele transformou R$ 20 mil em R$ 10 milhões

Eduardo Tafa é uma daquelas pessoas que empreendem por oportunidade. Aos 20 anos decidiu comprar uma parcela de participação em uma pequena empresa do ramo de limpeza de estofados, usando os 20.000 reais que receberia do pai para comprar um carro, o primeiro de sua vida. Dez anos depois, esse investimento se multiplicou e virou a Sofá Novo de Novo, que deve encerrar o ano faturando 10 milhões de reais.

Por trás dos bons resultados esperados para rede de franquias de higienização de estofados está uma história empreendedora cheia de percalços. Tafa, que é curitibano, chegou a quebrar a empresa duas vezes nos últimos sete anos. A primeira delas, durante a crise de 2015 — e também o primeiro ano de existência da empresa. A segunda foi há quatro anos atrás. “Ficamos com o caixa negativo. A pressa foi muita e o investimento no que considerava os melhores produtos do mercado foi mais do que pude pagar”, diz.

Quando comprou os primeiros 30% de participação na empresa, quatro anos antes de adquirir 100% das operações e a transformar na Sofá Novo de Novo, a oposição foi grande. Tafa foi desencorajado pelo pai e pelo irmão, dois funcionários de multinacionais da área industrial, a trocar a estabilidade de uma carreira duradoura nas empresas em que já trabalhavam pela abertura de um negócio próprio. “Para eles, era uma loucura. A estabilidade de uma carreira longa era tudo que eles valorizavam”, diz.

Mas Tafa não desistiu do negócio. Os próximos passos foram reverter o prejuízo econômico dos primeiros anos da operação com um serviço de qualidade e produtos de primeira linha. Para isso, importou equipamentos, firmou parceria com fornecedores exclusivos e buscou a certificação do serviço de higienização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O modelo de negócio permaneceu o mesmo até o ano passado. “A intenção era ter a melhor empresa do segmento em Curitiba. E conseguimos”, diz. Por três anos consecutivos, entre 2017 e 2019, a Sofá Novo de Novo foi eleita como a melhor empresa da capital paranaense.

Em 2020, quando tinha apenas uma loja física e 15 funcionários e um faturamento de 2 milhões de reais, Tafa recebeu a proposta de levar a empresa para o formato de franquias. O investimento para isso foi de 3 milhões de reais.

No último ano, a empresa inaugurou 22 unidades e hoje tem cerca de 44 franqueados, em oito estados. A Sofá Novo de Novo também saltou de 15 para 70 funcionários, de vendedores a assistentes financeiros e jurídicos.

O modelo de negócio dispensa a abertura de uma unidade física, sendo totalmente home-based. O franqueado também pode escolher o regime de contratação de todos os prestadores de serviço, incluindo os responsáveis pela limpeza dos estofados.

O investimento para abertura de uma franquia, segundo Tafa, é de 14.000 reais, e o faturamento médio mensal é de 15.000 reais.

“Em 2020 tivemos o ano de consolidação da nossa estratégia de franquias. Foi algo recente, mas que deu muito certo. Agora, olhamos 2021 com muito otimisto”, diz.

A empresa deve encerrar o ano com 100 unidades e um faturamento de 10 milhões de reais. Para 2022, a expectativa é chegar a 300 franquias e também triplicar esse valor. Tudo isso deve pavimentar o caminho para que a empresa abra capital em breve, segundo Tafa. “Queremos abrir o maior número de unidades possível e, quando tivermos muita franquias, nosso próximo passo é o IPO”, diz,

