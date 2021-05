Endeavor, Sebrae, Elo7: veja programas de aceleração para startups abertos

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, a EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas. Confira abaixo.

Confira a lista:

Innovation Academy

A ACE, empresa de inovação que investe em startups em fase inicial, está com inscrições abertas para a segunda edição de seu programa de aceleração. Totalmente gratuito, o programa tem como objetivo o desenvolvimento de competências em alta no mercado de trabalho, ensinando não só rotinas e metodologias ágeis, mas a disseminação da cultura de inovação. Nesta edição, o foco é direcionado para profissionais de tecnologia que buscam ou já tiveram experiências com vivências ágeis, negócios tech e startups e desejam desenvolver novas hard e soft skills. Além do curso, caso haja um match, os participantes poderão receber uma proposta para integrar o time da ACE. Inscrições até 28 de maio pelo link.

InovAtiva de Impacto 2021

As inscrições para o ciclo 2021 do InovAtiva de Impacto estão abertas de 17 de maio a 28 de junho. O programa de aceleração vai selecionar até 80 projetos de todo o país com soluções inovadoras na área de impacto socioambiental para um ciclo que acontecerá de forma virtual e gratuita entre julho e dezembro. As empresas escolhidas serão capacitadas por meio de mentorias individuais e coletivas com especialistas do mercado. Destas, 40 se apresentarão para uma banca de investidores e representantes de aceleradoras e de outras instituições ligadas ao tema. Inscrições até 28 de junho, pelo link.

StartupOn 3

A StartupOn é uma iniciativa da Associação Brasileira de Startups criada em 2018 para dar visibilidade para comunidades de startups ao redor do Brasil, e que leva mentoria para startups em fases iniciais e conteúdo de qualidade para a comunidade empreendedora. A terceira edição do programa acontece entre os dias 27 e 28 de maio, nos estados do Maranhão e Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas pelo link.

Capacitação Elo7 e Sebrae

O Sebrae SP, em parceria com o Elo7, está oferecendo cursos de capacitação e consultoria para empreendedores de todo o Brasil que querem se desenvolver e impulsionar seu pequeno negócio. O objetivo é dar o embasamento técnico, teórico e prático necessário para que eles invistam em planejamento financeiro e de marketing visando o crescimento de suas empresas. A capacitação conta com programas que visam desde a inovação nas vendas à melhoria de gestão e produtividade. Mais informações no site.

ShiftT

Empreendedores de todo o país podem se inscrever para o programa de aceleração de startups ShiftT, iniciativa da Tupy UP, área de inovação recém-criada na multinacional metalúrgica Tupy. Além da conexão com toda a estrutura da empresa, os negócios selecionados vão passar por mentorias aplicadas por 30 profissionais da Tupy com experiência nas mais diferentes áreas de conhecimento. Serão escolhidas startups que tenham sinergia com os negócios da Tupy, com soluções que possam ser escaladas rapidamente com o apoio da empresa; empresas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e para a Indústria 4.0 a partir da geração de valor pelo uso de tecnologias emergentes, e empresas que possam impulsionar a transformação digital da Tupy. Para se inscrever, é só acessar o site da ShiftT até o dia 04 de junho.

AgriFoodTech Latam 2021

Estão abertas as inscrições para o programa "AgriFoodTech Latam 2021", promovido pela Glocal, aceleradora de startups e médias empresas do agronegócio. São esperados empresas que possam oferecer produtos inovadores e disruptivos para a indústria do agro, cujo modelo de negócios esteja alinhado com políticas de triplo impacto (econômico, ambiental e social); que possuam gestão adequada de dados; que tenham uma equipe de dois ou mais co financiadores e com potencial de escala. As inscrições podem ser feitas, até 31 de maio, pelo link.

Scale-Up Endeavor Varejo

A Endeavor está com inscrições abertas para o Scale-Up Endeavor Varejo, que selecionará 12 pequenas empresas com soluções voltadas para os segmentos de saúde, estética, alimentação, entre outros, para receber cinco meses de aceleração e mentoria, além de encontros com grandes nomes do mercado, como Sergio Zimerman, CEO da Petz, e Luiza Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza. O programa é patrocinado pela Arezzo & Co, através do ZZ Ventures, frente de corporate venture capital da empresa. Mais informações no site.

