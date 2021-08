Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, EXAME preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de agosto.

Quer receber dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter EXAME Academy.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela EXAME Academy em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Conecta Imobi 2021

O evento promovido pela OLX Brasil visa promover o desenvolvimento de profissionais e a transformação do mercado imobiliário brasileiro. Durante o Conecta Imobi 2021, serão oferecidas palestras e workshops sobre uso de recursos digitais, estratégias de venda e engajamento, saúde mental, gestão financeira, entre outros temas. O programa é gratuito, mas também possui outras duas modalidades de ingresso: um com direito a 80 conteúdos disponíveis, certificado digital, chat privado para networking e sugestões de trilhas de palestras, por R$ 147; ou um ingresso que permite acesso a uma sala VIP com interações exclusivas entre palestrantes, participantes e patrocinadores, por R$ 197. Interessados podem se inscrever pelo link.

Rodada de Negócios ABVTEX e Sebrae-SP

Micro e pequenas empresas do estado de São Paulo podem se inscrever para a rodada de negócios virtual voltada para o setor de moda. O evento será realizado pelo Sebrae-SP em parceria com a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) no dia 26 de agosto, a partir das 13h30. Podem se inscrever empresas que vendem tecidos, produtos acabados, acessórios, óculos, calçados, bijuterias, decoração, artigos têxteis de cama, mesa e banho, serviços de alfaiataria e bordados. Os interessados podem fazer a pré-inscrição, até 20 de agosto, no site.

Aceleração BrazilLAB

O BrazilLAB, hub de inovação govtech, abriu as inscrições para a 6ª turma do seu programa de aceleração. A iniciativa busca startups com soluções voltadas ao setor público e capazes de auxiliar órgãos federais, estaduais ou municipais a acelerarem sua jornada de transformação digital. Serão aceitas startups com soluções para três principais desafios: Legistech, cidades inteligentes e sustentabilidade e digitalização de serviços públicos e inclusão produtiva. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro, no site.

RME Acelera

A Rede Mulher Empreendedora vai acelerar 10 negócios liderados por mulheres em sua edição do programa de aceleração. O objetivo é impulsionar negócios com alto potencial de crescimento e apoiar na inclusão de mais mulheres em startups a partir de acompanhamento individual, mentorias, conexão com investidores e sem cobrança de participação nas empresas aceleradas. Para esse ano a Rede convida também companhias para participarem e apoiarem a inclusão de mais mulheres no ecossistema de startups, e já conta com apoio da ACE, Anjos do Brasil, Maya Capital, Canary, Iporanga e BMA Advogados. As inscrições vão até 30 de agosto, no link.

Programa de Aceleração Net Zero 2050

O Governo do Estado de São Paulo abriu inscrições para o seu programa de aceleração de startups liderado pelo hub de inovação do Estado, o IdeiaGov. A ideia é encontrar empresas de impacto com soluções voltadas às mudanças climáticas e seus efeitos. Serão selecionadas 20 empresas do Brasil e da América Latina que tenham soluções para resolver desafios relacionados à agenda climática. Além da aceleração e conexão com investidores e governos ao longo do programa, as startups selecionadas terão a chance de apresentar suas ideias de negócio na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em novembro, na Escócia. Interessados podem se inscrever pelo site.

EDP TransformAção

Oferecido em parceria com a aceleradora Liga Ventures, o programa da empresa de energia elétrica busca startups e pequenas empresas com soluções para gargalos na jornada do consumidor final da EDP Brasil, sejam elas do setor elétrico ou não. O programa vai oferecer mentorias, conexões com investidores e análise para possíveis investimentos. As inscrições vão até 29 de agosto, no site.

Cursos Getnet

A Getnet, empresa de tecnologia para pagamentos do Santander, oferece acesso gratuito, a clientes e não-clientes da instuição financeira, a uma plataforma de conteúdos e cursos sobre gestão de negócios. A intenção é impactar micro e pequenos empreendedores que desejam aprender mais sobre temas como gestão financeira, inovação e negócios. A partir deste semestre, segundo a Getnet, também serão disponibilizados novos temas mensalmente e certificados de conclusão. Os cursos gratuitos estão disponíveis no link.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.