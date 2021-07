Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, Exame preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de julho. Confira abaixo.

Entre os cursos online pensados para este momento está uma extensa lista de especializações e MBAs executivos desenvolvidos pela Exame em parceria com a Trevisan Escola de Negócios. Os cursos vão desde inovação, empreendedorismo e liderança a investimentos sociais de impacto e transformação digital.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Jornada Amazônia

A Fundação CERTI lançou a Jornada Amazônia, uma iniciativa que pretende potencializar o ecossistema de inovação no Norte do país, além de gerar valor econômico para a floresta por meio do empreendedorismo inovador sustentável e a bioeconomia na região. O programa tem os cinco objetivos:

Promover a competitividade econômica da floresta em pé, valorizando a biodiversidade por meio da inovação;

Despertar talentos para o empreendedorismo e estimular a pesquisa orientada para produtos e processos de impacto positivo;

Incentivar o surgimento de novas soluções que valorizam as oportunidades locais;

Fortalecer a conexão entre a indústria e as cadeias sustentáveis e regenerativas da floresta;

Contribuir para a mitigação das mudanças climáticas globais, com atuação sistêmica em diversos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Interessados podem consultar mais informações no site.

VC Challenge

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do VC Challenge, desafio de empreendedorismo e inovação para estudantes universitários e de ensino médio que desejam exercer o papel de liderança. O desafio, que terá duração de quatro semanas, é uma iniciativa da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital da América Latina e conta com patrocínio de Nestlé, 3M, Post it, Banco Daycoval, Taqtile, Zarpo, Justa, Agrotools, VTEX e apoio da Rede Gazeta. As inscrições vão até dia 30 de julho, e podem ser feitas pelo site.

Alper Digital

A Alper Consultoria em Seguros abriu as inscrições para a 3ª edição de seu programa de aceleração de startups. A Alper Digital, braço digital da companhia, selecionará cinco startups que irão participar de um programa de 12 meses que tem como objetivo gerar valor por meio de negócios, relacionamento e infraestrutura, sem solicitação de equity. Para se inscrever no programa de aceleração, basta acessar o link.

Lab Água

A Votorantim Energia e o Instituto Votorantim lançam um programa para acelerar soluções inovadoras que contribuam para a resolução da escassez hídrica, para a melhoria do acesso à água, bem como para fortalecer o desafio de convivência com o semiárido. O Lab Água, como está sendo chamada a iniciativa, vai selecionar 20 organizações com MVP (mínimo produto viável) validado ou em fase de validação para participarem do programa, que terá prototipagem no território e possibilidade de codesign com a comunidade. Cinco empresas receberão capital semente, totalizando 230.000 reais. As inscrições podem ser feitas no site até o final do dia hoje, 2 de julho.

Entendendo Franchising

A Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove nos dias 7 e 8 de julho o 1º curso Entendendo Franchising. O curso online é voltado para interessados em conhecer o mundo das franquias e investir com mais segurança nos negócios. O evento será realizado através da plataforma Zoom e terá duração de duas horas. As inscrições podem ser feitas no link.

