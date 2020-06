O Grupo Solum, criado em 2017 por ex-sócios da XP para conectar empreendedores e investidores, abriu inscrições para seu programa de investimentos. A holding irá selecionar 30 pequenos e médios negócios para receber entre 1 e 10 milhões de reais por meio de financiamentos ou compra de participação acionária minoritária.

Podem se inscrever empresas que tenham tido faturamento anual de no mínimo 3 milhões de reais de 2019 e que atuem nos setores de educação, saúde, tecnologia, varejo, alimentos, agrícola, pet e serviços. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de julho e podem ser feitas no site da empresa.

No dia 27 de julho, o grupo irá divulgar os negócios selecionados para a segunda etapa e, a partir daí, começará um processo mais detalhado de análise para conhecer as empresas e empresários por trás dos negócios.

“Com a pandemia, os empreendedores enfrentam desafios ainda maiores na gestão dos seus negócios. As pequenas e médias empresas têm grande relevância para a economia do país. Por isso, queremos fortalecer o segmento e contribuir para que as companhias continuem a crescer, mesmo diante do cenário adverso”, diz Rodrigo Fiszman, sócio-fundador do Grupo Solum.

Fora o investimento, as empresas selecionadas receberão mentorias de um time de especialistas da Solum. Eles também poderão acessar uma ferramenta desenvolvida para padronizar relatórios de resultados, customizar o painel de indicadores, gerir o quadro societário, gerenciar a agenda de atividades e gerir o valor do negócio.