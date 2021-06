Google lança programa para ajudar 20 mil PMEs a venderem online

O Google anunciou hoje, 10, a segunda edição do programa “Cresça suas Vendas com o Google”, projeto gratuito criado para apoiar empreendedores que desejam melhorar suas vendas online ou querem abrir seu primeiro e-commerce.

O programa, criado em agosto do ano passado, incentiva empreendedores a entrarem no ambiente online. Na primeira edição do projeto, foram 7.000 novas lojas digitais criadas. Com a segunda edição, o Google quer ir além da inserção do empreendedor no e-commerce e na construção da sua primeira loja virtual, mas visa auxiliar na gestão do negócio e nas diferentes etapas da jornada de cada empresa. Com a nova proposta, a ideia é atingir cerca de 20.000 empreendedores.

O que oferece o novo programa do Google para PMEs

Como uma extensão da criação da loja online, os empreendedores também terão acesso a ferramentas e plataformas de gestão de estoques e pagamentos, por exemplo. O programa conta com quatro diferentes etapas:

Criar uma loja virtual;

Gerenciar uma loja virtual;

Receber pagamentos online;

Anunciar estoque da loja física.

“A jornada de compras está cada vez mais digital, até mesmo para as vendas físicas. O futuro do e-commerce está acontecendo agora”, diz Susana Ayarza, diretora de marketing do Google Brasil. “Aprendemos que nem todo comércio precisa de uma loja online, mas existem outras necessidades, e por isso, decidimos agora ajudar os empreendedores em todas as etapas de seu negócio, contribuindo para a recuperação econômica das PMEs, tão importantes durante a pandemia”.

Em março de 2020, logo no início da pandemia, o Google investiu 340 milhões de dólares no Google ads para as PMES com contas ativas. Ayarza também destaca as atualizações constantes das ferramentas empresariais do Google, que agora permitem a inclusão de informações sobre horário de funcionamento e outras informações técnicas de empresas.

Parcerias

Para estender o apoio a empreendedores , o Google fez algumas parcerias com empresas. Para a primeira “fase” - que considera a criação de um ambiente online de vendas - os parceiros escolhidos foram o Mercado Shops, ferramenta do Mercado Livre, Cielo e Loja integrada. As três plataformas oferecem templates para criação de uma nova loja online e permitem o cadastro de um número determinado de produtos. No caso da Cielo, por exemplo, o plano básico tem 50% de desconto, e sai por R$ 47,50 ao mês.

Já o Mercado Shops oferece, além da loja gratuita, 50% de desconto nas tarifas por venda, a 2,75%.

Para as pequenas empresas que precisam gerenciar suas vendas online, o Google fez uma parceria com a Tiny, de gerenciamento de estoque e geração de nota fiscal. Na frente de pagamentos, os empreendedores terão acesso às soluções da Cielo. O benefício será de 60% de desconto para o plano inicial da empresa, que conta com 25 antifraudes, 5 boletos e taxa zero de adesão até dezembro de 2021.

Por fim, uma parceria com a Napp vai ajudar as PMEs a gerenciarem e exibirem seus estoques físicos de produtos no ambiente online.

Cursos gratuitos do Google

Para aqueles que ainda não têm um e-commerce ativo e querem começar a vender online, o Google também disponibiliza uma lista de cursos gratuitos no site do novo programa. Confira todos os cursos no link.

