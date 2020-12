Programa do Sebrae capacita 25.000 MEIs pelo WhatsApp

Em julho, o Sebrae de São Paulo lançou um programa de capacitação de microempreendedores individuais (MEIs) pelo WhatsApp, em uma parceria com a empresa de educação DOT digital group. Desde o lançamento, mais de 25.000 pessoas passaram pelo programa.

Nos primeiros meses desde o lançamento da iniciativa, os cursos mais procurados foram o de controle da movimentação financeira; o “Será que sou empreendedor?”, que ajuda a pessoa identificar se tem aptidão para negócios; e o de marketing digital, que ensina a elaborar um planejamento para vender pela internet.

O MEI que quiser participar do programa pode fazer três trilhas gratuitas, que podem ser acessadas a qualquer hora e nos sete dias da semana. Cada trilha contém seis cursos, com duas horas de duração cada, e abrangem temas como finanças, marketing, formalização e contabilidade.

O curso parece uma conversa pelo WhatsApp. O aluno interage com um chatbot que vai apresentando textos, vídeos e áudios curtos, e também de planilhas que podem ser imediatamente aplicadas no negócio.

“Essas pílulas de aprendizagem estão dentro do conceito de microlearning, uma estratégia de distribuição de conteúdo que torna o processo de absorção de informações mais flexível e efetivo”, diz Carolina Nunes, consultora educacional e coordenadora do projeto no DOT digital group.

O WhatsApp foi escolhido como canal para o programa por ser uma rede social usada por todas as camadas da população brasileira.

“Além de ser uma ferramenta democrática, acessível, flexível e interativa, o grande diferencial dessa capacitação é que o conteúdo é instrumental. As pessoas querem aprender algo que seja aplicável e, ao longo da interação, ela te entrega ferramentas que podem ser imediatamente usadas no negócio”, diz Claudia Aparecida Gonçalves Brum, gestora de Capacitação Digital do Sebrae-SP.

As inscrições estão disponíveis pelo site.