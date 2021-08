3 razões para começar a medir o impacto da sua empresa

Por Marina Gurgel*

Você sabe qual diferença seu negócio faz no mundo? Como estamos sempre correndo com as tarefas do dia a dia, são poucas as vezes que paramos para pensar sobre isso e é ainda menor o número de vezes que paramos para compartilhar com nossos clientes e fornecedores. Medir o impacto é mais comum em empreendimentos sociais, mas está sendo cada vez mais frequente no mundo dos negócios como um todo.

Eu me peguei pensando sobre isso após almoçar em um restaurante por quilo. Ao pagar, recebi um pacote de bala com um bilhete escrito: “Você está ajudando 42 famílias. Obrigada!”. Voltei a esse restaurante mais algumas vezes, pois entendi a importância dessa minha escolha para estas 42 famílias.

Todo empreendimento tem consequências positivas e negativas. Ele pode gerar renda para o proprietário, para os seus empregados e também para os fornecedores - vale lembrar que as pequenas e médias empresas são responsáveis por 70% dos empregos com carteira assinada gerados no país. Por outro lado, diversas atividades podem gerar resíduos, afetando o meio ambiente. Listei aqui três razões pelas quais é importante você começar a medir o impacto da sua empresa:

Por que medir o impacto da sua empresa

Compreender seu negócio

Entender a diferença que o seu negócio faz na sua comunidade é um exercício de observação constante, não existe fórmula mágica, o caminho é diferente para cada setor. Conhecer os seus fornecedores, os funcionários e os processos é um primeiro passo importante para entender o que o seu empreendimento deixa para o mundo e pode te ajudar a fazer melhores escolhas.

Vender e cativar seu cliente

Uma arma poderosa para o pequeno e médio empreendedor se diferenciar dos grandes concorrentes é justamente humanizar o trabalho, contar histórias e mostrar os efeitos dele no seu entorno. Por isso, além de entender os benefícios sociais do seu negócio, é preciso divulgá-lo.

Motivar você e os seus funcionários

Saber que o seu trabalho causa transformação pode ser uma fonte a mais de estímulo para cada uma das pessoas envolvidas no processo. Por isso, é fundamental que você não só divulgue para seus funcionários os impactos positivos, mas também os envolva nos processos e temas que você entende que precisam melhorar. Eles podem ser uma fonte preciosa de inovação.

Estamos todos cada vez mais preocupados com o planeta que vamos deixar para a próxima geração. Faça com que o seu negócio seja também parte da solução.

Marina Gurgel é Cientista Social e Gerente do Instituto Rede Mulher Empreendedora

