PMEs aderem ao seguro-saúde para atrair e reter talentos

A oferta de um bom seguro-saúde sempre foi um dos benefícios mais valorizados pelos colaboradores das empresas. Com a chegada da covid-19, essa ferramenta de atratividade e retenção ficou ainda mais em evidência. Isso porque os serviços prestados pela saúde suplementar foram essenciais para as empresas que buscaram dar suporte aos colaboradores que enfrentaram uma série de incertezas em relação ao bem-estar durante o período de isolamento social. Essa situação também forçou as companhias a rever sua forma de atuar, o que resultou num movimento de transformação para um ambiente mais digital, que também chegou às seguradoras.

Na Sompo Saúde, que disponibiliza produtos específicos para empresas de diferentes portes, não foi diferente. Foram várias as iniciativas para se adequar à nova realidade e com bons resultados.

Até agosto, a Sompo Saúde alcançou 395,8 milhões de reais em prêmios emitidos, o que representa um crescimento de 24,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2020, com todas as dificuldades da economia, a seguradora já havia avançado 6,7% sobre 2019. Ela conta hoje com cerca de 110.000 beneficiários atendidos em sua carteira e trabalha com a expectativa de fechar o ano com avanço de 25,4% nos prêmios emitidos.

Retenção de talentos

São duas as modalidades: o Sompo Saúde PME, que contempla empresas que tenham até 99 vidas, e o Sompo Saúde Empresarial, para companhias com 100 vidas ou mais. Do total de vidas contempladas, 75% estão na carteira de Sompo Saúde Empresarial e 25% nos contratos do Sompo Saúde PME.

“Temos percebido um especial interesse das PMEs em investir no benefício de seguro-saúde para seus sócios e colaboradores e um dos motivos é a valorização do produto pelos profissionais”, comenta o diretor-executivo da Sompo Saúde, Fernando Leibel. “A gestão do seguro-saúde tem influência sobre o ativo mais importante de qualquer empresa, independentemente do ramo ou porte, que é o capital humano. Grandes companhias contam com programas de gestão de benefícios que geralmente se valem de indicadores que comprovam sua eficácia”, comenta Leibel.

O executivo da Sompo Saúde chama a atenção para o fato de que, nas PMEs, o impacto nos resultados de fatores como turnover, absenteísmo e falta de produtividade é percebido quase que prontamente. “Os gestores identificaram que a implementação de um benefício como o seguro-saúde tem um efeito imediato nos colaboradores, refletindo na produtividade.”

A pandemia também tem sido um período de intenso trabalho para adequar a operação aos novos desafios. “Estabelecemos uma série de medidas a fim de manter a qualidade no serviço e implementamos novidades que, inclusive, aumentaram substancialmente a percepção positiva de corretores de seguros, segurados e beneficiários”, comenta o diretor-executivo.

O desafio da teleconsulta

Logo no início da pandemia, a Sompo Saúde decidiu cobrir os exames para detecção da covid-19 antes mesmo da decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre a obrigatoriedade da cobertura por parte dos planos. Foi implementado um Serviço de Aconselhamento Médico feito por profissionais da área da saúde para tirar dúvidas sobre o coronavírus.

A Sompo, que por ser uma seguradora não tem rede própria, encarou também o desafio de viabilizar o atendimento via teleconsulta. “Já contávamos com recursos tecnológicos que permitem a interação à distância. Mas quando percebemos que a teleconsulta seria uma solução, buscamos junto com os especialistas da rede referenciada aqueles que poderiam prestar esse atendimento em suas áreas”, lembra Fernando Leibel.

Outra iniciativa foi implementar as funcionalidades que permitissem efetuar a solicitação de reembolso de consultas, exames, terapias e internações totalmente online por meio do App Sompo Saúde. “A percepção do valor agregado do seguro-saúde ficou ainda mais evidente a partir da pandemia. A saúde suplementar deu atendimento a mais de 43 milhões de brasileiros, o que minimizou substancialmente a pressão sobre a saúde pública, já saturada”, diz Leibel.

Planos para todos os bolsos

A Sompo Saúde PME conta com cinco opções de planos disponíveis (Acesso, Clássico, Estilo, Absoluto e Supremo) para atender a diferentes perfis de clientes segundo suas necessidades específicas e disponibilidade de verba. Em todas essas modalidades estão contemplados itens valorizados pelos segurados, a exemplo de uma rede referenciada qualificada, atendimento ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana e a rapidez nos reembolsos e na liberação de procedimentos.

Outro diferencial do produto, destaca Leibel, é que o segurado conta com o atendimento de urgência e emergência médica por telefone. Esse é um serviço que segue o protocolo de conduta médica e tem como principal objetivo realizar o esclarecimento de dúvidas na área da saúde, visando dar a melhor resposta possível para as necessidades do segurado. Basta ligar e falar diretamente com o médico. Outra facilidade para os clientes é o serviço de emergências médicas domiciliares, que é o atendimento médico de urgência e emergência prestado ao segurado em sua residência ou local de trabalho e, caso seja necessário, é providenciado seu transporte por via terrestre até um estabelecimento hospitalar credenciado pela Sompo Saúde.

Contratação online

As novidades na Sompo Saúde também incluem iniciativas para facilitar a contratação do produto. Em março, a companhia lançou o novo Cotador Sompo Saúde, uma ferramenta para cotação do Seguro Sompo Saúde PME, voltada para o corretor de seguros. O Cotador Sompo Saúde permite ao corretor efetuar a cotação e a contratação do seguro saúde 100% online em apenas quatro etapas. Todos os documentos podem ser assinados e transmitidos online com segurança. Com isso, todo o processo de atendimento foi agilizado, ficou mais dinâmico e passou a demandar menos tempo por parte dos responsáveis nas empresas, que puderam se dedicar mais aos seus objetivos de negócio. Isso se tornou um fator relevante a ser considerado, já que no caso das PMEs geralmente é o dono quem faz a gestão do benefício.