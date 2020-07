Plataforma de meios de pagamento cresce 222% no semestre com vendas online

Com o aumento do número de transações online em meio à pandemia do novo coronavírus, a Levpay, plataforma de meios de pagamentos que oferece ferramenta de conciliação de operações financeiras, cresceu 39% em abril e maio em comparação a janeiro e fevereiro deste ano. Com isso, o avanço no semestre foi de 222% ante os seis meses anteriores.

Avaliada em 25 milhões de reais durante a rodada de investimentos liderada pela ADM Venture Capital, braço de investimentos do Banco Rendimento, a Levpay tem entre seus maiores clientes a Motorola, a Imaginarium, além da RecargaPay e de empresas do mercado de jogos online.

“A velocidade da transação e da confirmação do pagamento pode ser decisiva para a sobrevivência das companhias”, afirma Alexandre Douek, diretor da Levpay. Com a plataforma, o lojista pode definir quanto tempo o cliente tem para confirmar o pagamento, o que ajuda no controle e na gestão do estoque.

A plataforma se comunica com os cinco maiores bancos do país e funciona ininterruptamente realizando a conciliação em minutos. “Algumas empresas tem até sete pessoas para fazer a conciliação de pagamentos de forma manual. Em tempos de corte de custos, faz mais sentido ter uma plataforma para fazer todo o trabalho e realocar os funcionários em atividades essenciais para a companhia.”

A Levpay foi criada em 2017, mas entrou em operação apenas no fim de 2018, oferecendo um meio de pagamento para as pessoas que queriam jogar online mas não tinham cartão de crédito.