Onde pedir dinheiro para o seu negócio?

Por Célia Kano, diretora da Rede Mulher Empreendedora

Imagine a cena: uma mulher mistura os ingredientes de um bolo com um batedor de mão. Ela vende o bolo e, com o que recebe, paga a luz, água, supermercado, embalagem e ainda torce para sobrar dinheiro para usar como salário. Ter uma batedeira ajudaria a produzir mais bolos, atender mais clientes, ter tempo para divulgar seu bolo no bairro e ganhar mais dinheiro. Mas ela pensa: como ter dinheiro para investir na batedeira?

Todo crescimento de negócio exigirá investimentos em produto, processo ou pessoas. A batedeira do seu negócio pode ser um software, a troca por um fornecedor melhor ou um curso para o seu desenvolvimento profissional.

Essa pergunta é bastante comum e decidi listar aqui alguns caminhos para quem busca capital para investir no crescimento do seu negócio:

1. Reservas pessoais

Se o negócio está vendendo bem e possui reservas financeiras, você pode optar por renunciar ao seu salário por um tempo determinado e usar este dinheiro para investir no negócio.

2. Família e amigos

Reflita se no seu círculo pessoal é possível acionar alguém e pedir um investimento. Normalmente, este dinheiro é considerado mais “paciente”, ou seja, você pode conseguir um tempo e eliminar até mesmo a taxa de juro. Cabe a você e ao seu conhecido chegarem ao melhor.

3. Prêmios e auxílios financeiros

Instituições como a Rede Mulher Empreendedora capacitam e podem premiar negócios com recursos financeiros ou conceder auxílios financeiros, como é o caso do benefício promovido pelo Ela Segura, programa de aceleração interno. Busque as redes de apoio ao empreendedor e participe desses programas e concursos.

4. Crédito pessoal e empréstimos

Quem inicia um negócio nem sempre possui conta e histórico em banco e por isso, não é aprovado em linhas de crédito para pessoas jurídicas. Se esse for o caso, avalie a possibilidade de tomar crédito no banco como pessoa física. Mas se o seu negócio é aprovado para tomar crédito como pessoa jurídica, compare as taxas de juro entre os bancos e faça uma avaliação financeira do seu negócio para entender se precisará rever o preço, volume de vendas e em quanto tempo quitará sua dívida.

5. Programas governamentais

Fique de olho nas notícias de apoio aos empreendedores. Recentemente, por exemplo, o Pronampe, foi estabelecido de maneira fixa para dar empréstimos a juros mais baixos e prazos mais extensos para micro e pequenas empresas. Se manter atualizada ajudará você a entender as melhores opções na sua jornada em busca de capital.

6. Universidades e órgãos de fomento

Verifique nas universidades de sua cidade se existem fundações, programas e órgãos de apoio ao empreendedor. No estado de São Paulo, a Fapesp é a agência de apoio à pesquisa científica e tecnológica que por meio do Pipe realiza financiamentos para micro, pequenas e médias empresas. Pouco conhecidas pelas empresas, este pode ser um caminho interessante!

7. Investidores-anjo

Se o seu negócio é uma startup, este pode ser um bom caminho. Aqui recomendamos que busque um grupo de investidores-anjo, como o Anjos do Brasil, e apresente seu negócio. Os grupos são formados por pessoas físicas, normalmente executivos que buscam negócios com alta escala e grau de inovação para investirem e aportar conhecimento. Em contrapartida, normalmente os investidores-anjo negociarão para ser sócios do seu negócio.

Avalie o tamanho do capital que precisa, o tipo de seu negócio e os prós e contras de cada caminho. Converse com outras empreendedoras (em grupos como o “Empreendedoras” do Facebook com mais de 100.000 mulheres empreendedoras) e peça as opiniões delas. Sucesso a você, minha amiga! Nos vemos por aí.

