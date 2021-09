16 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a FRST Falconi. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1 - Live Acessibilidade no UX - User Experience

Quando: 17 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O bate-papo abordará a acessibilidade voltada à experiência do usuário de acordo com um conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço. A palestra será conduzida pela UX Writer e consultora em acessibilidade web, Ana Gouvêa. Ana, que também é deficiente visual, falará sobre a experiência do usuário e sua forma dinâmica, constantemente modificada ao longo do tempo.

2 -Festival Arena BlackRocks

Quando: inscrições para palestrantes até 13 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A BlackRocks Startup, hub de inovação que conecta pessoas negras empreendedoras, está com as inscrições abertas para quem deseja palestrar na edição 2021 do Festival Arena BlackRocks, um festival de inovação. O objetivo do evento é conduzir a população negra para o protagonismo sobre temáticas como Indústria 4.0, ciência de dados e algorítmicos e segurança de dados. Os interessados em participar como palestrantes da edição 2021 devem acessar o site arenablackrocks.com.br, e realizar a inscrição até dia 13 de setembro.

3 - Semana do Cliente: Como vender mais em datas comemorativas

Quando: 13 a 15 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Durante a Semana do Cliente, a Octadesk, plataforma de atendimento ao cliente, fará lives para orientar empresas que desejam vender mais em datas comemorativas. Participam das transmissões executivos da Octadesk e também de empresas como Etus, Bagy e Reclame Aqui.

4 - Live: 7 ações para vender mais no Google durante a Black Friday

Quando: 15 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o objetivo de discutir as principais ações e estratégias para auxiliar as PMEs a vender mais através do Google no período que antecede a Black Friday, Guilherme Lippert, Cofundador e Key Account Manager da V4 Company, maior rede de assessoria de marketing digital do país, realizará uma live com o Bruno Oliveira, CEO do E-commerce na Prática, maior escola de e-commerce do país. A transmissão começa a partir das 19h, no perfil do Instagram dos empreendedores. Os executivos abordarão temas como: Google shopping, orçamento, palavras-chaves, copys, público alvo, landing page e análise.

5 - Live: Acabe com o caos na sua empresa em cinco passos

Quando: 16 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O maior desafio dos empreendedores é criar um negócio autossustentável, com funções e procedimentos pré-estabelecidos, de uma forma que todos os setores funcionem e a companhia siga crescendo sem a necessidade da atuação direta do fundador. Por isso, Dener Lippert, Cofundador e CEO da V4 Company, maior rede de assessoria de marketing digital do país, realizará uma live com Marcelo Germano, fundador do método EAG (Empresa Autogerenciável). Os executivos darão exemplos de problemas comuns nas empresas e abordarão temas como: modelo de negócio, gestão, squads, organograma e propostas.

6 - Live - Entenda o futuro da logística no Brasil

Quando: 14 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A BlueMacaw, gestora de fundos de investimentos imobiliários alternativos, representada pelo sócio-fundador e CEO, Marcelo Fedak, participa de live ao lado do Professor Baroni, especialista em fundos imobiliários, para discutir a importância e as oportunidades de investimentos e empreendedorismo em torno do mercado logístico. Durante a transmissão gratuita, Fedak e Baroni, mostrarão de forma didática as tendências do setor logístico para o próximo ano e darão dicas de como devem ser direcionados os investimentos e quais as melhores maneiras de empreender nesta área.

7 - Clube AEVO - As Melhores Práticas em Programas de Ideias

Quando: 15 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Empresa brasileira de gestão da inovação, a AEVO irá realizar evento aberto e online com representantes de cinco companhias. Será uma oportunidade de saber mais sobre as melhores práticas para iniciativas bem-sucedidas em programas de ideias e intraempreendedorismo. O webinar contará com as participações de Luís Felipe Carvalho, CEO da AEVO; Alexandre Mattosinho, MMS Manager da Marelli na América Latina; Filipe Silva, Engenheiro de Processos Sênior da BIC®; Gabriela Brandão Lima, Diretora de Excelência e Transformação Digital da DPA BRASIL; João Bahdour, Analista de Novos Negócios e Inovação da SYN; Octávio Magalhães, Diretor de Inovação da Timenow Engenharia. Durante o evento, os profissionais irão compartilhar aprendizados adquiridos durante os processos de inovação em suas empresas, com dicas para quem busca obter sucesso nessa jornada.

8 - Masterclass: Tecnologia e Segurança Jurídica no RH

Quando: 14 de setembro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Pontomais é uma startup de gestão de ponto online e soluções de desburocratização de processos de RH como folha de pagamento, férias e horas extras. A solução permite que os profissionais de recursos humanos foquem no desenvolvimento de pessoas. A empresa promove uma masterclass sobre tecnologia e segurança jurídica no RH mediada por Silvana Fernandes, gerente de RH da Pontomais. A aula conta com temas como leis e ações trabalhistas, cases de DP, benefícios de um software de gestão e segurança para empregadores e colaboradores.

9 - Latam Retail Show Congresso & Expo

Quando: 14 a 16 de setembro, às 17h

Custo: R$ 800

Inscrições: pelo link

O Latam Retail Show Congresso & Expo é considerado o mais importante evento do varejo e do consumo B2B da América Latina, com palestras de grandes executivos dos setores. Neste ano, o tema será "O Consumo e o Varejo na Sociedade 5.0". Por conta da pandemia, esta edição será 100% on-line, com atividades ao vivo e a possibilidade de assistir a conteúdos gravados já que muitos vão ocorrer simultaneamente. As atividades reunirão cerca de 200 líderes empresariais que compartilharão com o público suas experiências, além de apresentarem soluções para os negócios nos dias de hoje.

10 - Summit Tembici 2021

Quando: 16 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O objetivo do Summit 2021, que tem como tema principal cidades tecnológicas, é evidenciar como a micromobilidade é fator essencial para a construção de cidades MIL focando também em ESG e Tecnologia, que são pilares estratégicos para a revolução nas cidades. O conceito criado pela UNESCO em 2018 integra a responsabilidade social e o objetivo do desenvolvimento humano das cidades com as novas tecnologias, como a Inteligência Artificial (IA).

11 - SouL Delas

Quando: 18 e 19 de setembro, às 17h

Custo: R$ 2.997

Inscrições: pelo site: institutogeracaosoul.com.br/treinamento-sou-delas/

O objetivo do treinamento é que as mulheres desenvolvam autoconhecimento, técnicas de negociação e ascensão para posições de liderança. As aulas serão divididas em três módulos: “Autoconhecimento e Autoliderança”, “Exercendo seu poder de influência” e “Liderando Equipe de Alta Performance”.

12 - O engajamento de pessoas em eventos híbridos

Quando: 14 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pelas Comunidades de Gestores de Eventos (CGE) e Tecnologia e Inovação em Eventos (CTIE), o bate papo será sobre as tendências e novas abordagens em eventos híbridos, a partir da visão e da experiência de quem faz e de quem consome os eventos, já que engajar pessoas é sempre um grande desafio, mesmo quando isso ocorre presencialmente. A forte tendência atual e futura nos eventos híbridos aponta uma necessidade do mercado em estar preparado para este novo formato, este é o tema central do trade talks dessa semana

13 - Esquenta RD Hostel aborda relacionamento com clientes

Quando: 15 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O encontro vai trazer insights sobre as melhores estratégias que as marcas podem adotar no relacionamento com clientes. Com programação de três horas, divididos em cinco blocos de 30 minutos, o evento conta com um time de palestrantes de peso. Entre eles estão: Pollyanna Bastos (Olist), Fabio Avellar (Vivo) e Felipe Thomé (Peepi), Sandrina Grubba (Conta Azul), Camila Nunes, Renato Vieira e Lívia Lima (RD Station) e Paula Moreno (Neoway).

14 - Introdução ao Inbound Marketing

Quando: 15 de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Rede de Inovação Florianópolis, parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), está com inscrições abertas para capacitações online e gratuitas. A quarta capacitação será sobre introdução ao inbound marketing, com Thiago Oliveira, Product Manager do Loft.

15 - Retenção de Clientes e Experiência Omnichannel

Quando: 16 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pela Dito, empresa de CRM para o mercado de varejo omnichannel, o webinar Retenção de Clientes e Experiência Omnichannel tem como objetivo promover análises que contribuam com um melhor entendimento sobre questões como os motivos que determinam a preferência dos consumidores por um determinado canal de vendas e o comportamento de cada um deles dentro dos meios que costumam acessar na hora das compras. Mediado pelo sócio-diretor da Dito, Pedro Ivo Martins, o evento online contará com a presença dos especialistas do Varejo José Guimarães, CEO na Novo Mundo, Luiz Paulo Ribeiro, Senior Sales Director na VTEX, e Michelle Cruz, Supervisora de Marketing na Mercado Móveis.

16 - Edtechs Business - Futuro da Educação

Quando: 15 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em sua sexta edição, a Vertical Educação da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) realizará uma rodada de negócios (EdTech Business) para apresentar o futuro da educação. Durante o evento, os participantes irão compartilhar os seus desafios e quais áreas precisam receber inovação, e as edtechs e empresas associadas ACATE irão apresentar as soluções e sugestões de melhorias. O evento online terá palestra de Leonardo Prates, CEO da ArcoTech na Arco Educação.

