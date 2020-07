Google lança programa de mentoria coletiva para empreendedores

O Google anuncia nesta quarta-feira, 8, um novo programa de mentoria coletiva para pequenos e médios negócios. A iniciativa faz parte do Mentoria Cresça Com o Google, programa criado durante a pandemia, em que empreendedores podem tirar dúvidas com especialistas e receber orientação online sobre como gerir o negócio durante a crise.

Na versão coletiva, os empreendedores poderão participar de sessões gratuitas de 1 hora, conduzidas online por especialistas de cada um dos temas escolhidos. Inicialmente, 24 assuntos serão explorados pelo programa, de áreas como inovação, vendas, inteligência emocional e finanças.

As sessões têm 200 vagas disponíveis e acontecem três vezes por semana, às terças, quartas e quintas-feiras. A primeira está marcada para o dia 21 de julho e será sobre como definir o público-alvo do negócio e as estratégias de conteúdo.

Jimena Tomás, gerente de marketing do Google, afirma que as mentorias em grupo são uma oportunidade para que os empreendedores aprendam com as dúvidas e as experiências dos outros. “Enxergamos aqui uma ótima oportunidade de atender mais pessoas, além de otimizar o aprendizado, já que a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, e oferecer um networking qualificado”, afirma a executiva.

As inscrições podem ser feitas no site da empresa. Para participar, é preciso ter acesso à internet, um computador ou smartphone com câmera e microfone e uma conta no Google.

Desde abril, o Google oferece também mentorias individuais feitas em parceria com a Rede Mulher Empreendedora. No programa, que planeja atingir 10.000 pessoas até setembro, os empreendedores podem tirar dúvidas e receber orientações de profissionais sobre gestão de negócios.