Google lança ferramentas gratuitas para celebrar o dia do empreendedor

O Brasil comemora na próxima segunda-feira, 5, o dia do empreendedor. A data este ano acontece em um momento difícil para as micro, pequenas e médias empresas do país. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, elas precisaram repensar suas operações da noite para o dia para sobreviver à crise.

Para ajudar os empreendedores e celebrar a data comemorativa, o Google anuncia uma série de ferramentas e ações gratuitas. Uma das novidades é o lançamento de uma nova versão do site Google para PMEs, criado em 2019 para ajudar empreendedores a dar os primeiros passos ao colocar seus negócios no universo online.

“Sabendo o quanto as pequenas empresas são importantes para a nossa economia, decidimos colocar em ação um plano para trazer mais informações para os empreendedores durante a crise. O clímax acontece esta semana: não só repaginamos o hub, como criamos também duas páginas novas para empreendedores e consumidores”, diz Christiane Silva Pinto, gerente de marketing de produto do Google Brasil.

Dentro do novo site para PMEs, os empreendedores terão acesso a um kit de marketing gratuito. Com ele, será possível criar adesivos, cartazes e imagens para as redes sociais usando modelos pré-definidos e personalizando com as informações cadastradas na página do Google Meu Negócio.

Por lá, os pequenos negócios brasileiros também poderão experimentar em primeira mão uma nova ferramenta de publicidade. A partir de agora, as empresas poderão anunciar com o Google Ads mesmo sem ter um site próprio. Através da página Google Meu Negócio, que garante o perfil da empresa no buscador e no Maps, será possível organizar e lançar campanhas publicitárias.

O Google anuncia também o lançamento do “Buscador de Oportunidades Locais”, que analisa o perfil da empresa no Google e oferece sugestões de como seria possível melhorar a performance online para atrair mais clientes.

O Think With Google é outra ferramenta criada para ajudar a guiar os empreendedores nas suas estratégias de negócio. Com ela, eles podem entender quais categorias do varejo estão despertando mais interesse, os locais em que as pessoas estão buscando e as pesquisas relacionadas a elas.

Na outra ponta, a empresa irá oferecer aos consumidores sugestões de como apoiar pequenos negócios locais — tendência que ganhou força desde o começo da crise. Uma pesquisa do Google feita com a IPSOS mostrou que 51% das pessoas querem comprar mais de pequenas e médias empresas após a pandemia.

Cursos gratuitos

A pandemia acelerou a digitalização das micro e pequenas empresas. Em pesquisa feita pelo Sebrae e a FGV entre os dias 27 e 31 de agosto, 67% dos empreendedores afirmaram que usam a internet para vender. Porém, entre os 33% que ainda não vendem online, 12% afirmam que é por não saber como a presença digital pode se aplicar ao seu negócio.

Para tentar ajudar quem está começando a digitalizar o negócio, o Google promove um treinamento online ao longo da semana. Entre os dias 6 e 8 de outubro, ao meio-dia, com a Loja Integrada, acontece a “Jornada Quero Vender Online”. As duas empresas também oferecem a possibilidade de pequenos negócios criarem uma plataforma de vendas online de graça.

Para aqueles que não podem participar dos eventos ao vivo, a empresa disponibiliza tutorias no canal do YouTube do Google Brasil dando dicas. Ao todo, são quatro vídeos curtos sobre como manter os clientes informados, como ajustar campanhas de publicidade, como adaptar-se ao comportamento dos consumidores e como gerenciar o negócio remotamente.

“Nosso objetivo é organizar as informações e deixá-las o mais acessível possível para os empreendedores. Queremos deixar fácil para quem precisa e está tão atarefado agora”, diz Christiane Silva Pinto.