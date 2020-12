Fundo vai emprestar R$ 3 milhões para mil mulheres empreendedoras

O Fundo Dona de Mim, criado pelo Grupo Mulheres do Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 3, uma nova fase de empréstimos a mulheres empreendedoras. O projeto, criado em junho deste ano para ajudar pequenos negócios impactados pela pandemia, acabou de receber uma doação de 3 milhões de reais do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o que vai possibilitar que até 1.000 mulheres recebam crédito de 3.000 reais.

Na sua fase de testes, o programa distribuiu microcréditos de 2.000 a 3.000 reais para que 485 mulheres empreendedoras pudessem continuar com seus negócios. Na nova fase, com a doação de 3 milhões de reais, o fundo espera beneficiar 1.000 empreendedoras com empréstimos de até 3.000 reais, com juros de 6% ao ano, 12 meses para pagar e carência de quatro meses.

O Fundo Dona de Mim conta com 60 apoiadoras, e os aportes são geridos pelo Banco Pérola, uma associação de crédito especializada em microempreendedores. “Esse projeto nasceu de um sonho e de uma inquietação, não podíamos ficar alheias a esse cenário de instabilidade econômica. Essas mulheres têm tudo a mão: a ideia, a garra, a vontade de transformar que todas nós temos. Mas falta um “empurrãozinho”, a instrumentalização profissional e financeira, que é o que estamos proporcionando”, afirma Sônia Hess, da Dudalina, vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil.

O BTG anunciou também que vai reinvestir os juros obtidos com o microcrédito em projetos do terceiro setor, como parte da sua campanha #NumerosQueImportam. Pretendemos continuar apoiando os nano, micro e pequenos empreendedores que desempenham papel fundamental para a retomada e para o futuro da economia”, diz Martha Leonardis, sócia e diretora de responsabilidade social e eventos do BTG Pactual.

Além do Grupo de Mulheres do Brasil e do banco, as organizações Gerando Falcões e a fintech de pagamentos JUSTA estão dentre os parceiros do projeto. Para solicitar o empréstimo é necessário, obrigatoriamente, ser MEI, estar inscrita no Grupo Mulheres do Brasil, concluir o programa da Trilha Empreendedora e preencher um formulário que estará disponível no site http://www.fundodonademim.org.br.