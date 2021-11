Retomada: feira de franquias começa hoje com expectativa de investimentos

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A partir desta quinta-feira, 11, começa oficialmente a Expo Franchising ABF Rio, evento organizado pela Associação Brasileira de Franchishing do Rio de Janeiro (ABF) e que pretende fomentar o empreendedorismo nacional e a exposição de redes de franquias.

Este será o primeiro evento presencial do tipo desde o início da pandemia. A expectativa é atrair investimentos para os empreendedores e servir de porta de entrada para interessados em abrir o próprio negócio a partir do modelo de franquias. Ao mesmo tempo, o evento também sinaliza o potencial de retorno das tradicionais feiras e eventos de exposição para empreendedores no país.

Serão mais de 200 expositores, entre franquias tradicionais e microfranquias, de 40 diferentes marcas. Os investimentos para abertura de uma unidade das redes participantes partem dos 40.000 reais e podem chegar até 2 milhões de reais, segundo a ABF. Entre os setores que marcam presença na Expo Franchising estão alimentação, bem-estar, saúde, limpeza, hotelaria e turismo.

A feira acontece entre os dias 11 e 13 de novembro, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro.

Franquias em alta

A escolha do momento para a realização do evento não coincide apenas com a retomada de eventos presenciais. Com o avanço da vacinação e a recuperação econômica dos pequenos negócios, o modelo de franchising também está em alta no cenário empreendedor brasileiro. Segundo a ABF, no segundo trimestre deste ano, houve um aumento de 48,4% no faturamento dessas empresas.

O número de abertura de novos negócios também cresceu. Foram 3,9% mais unidades no segundo trimestre de 2021, frente a 1,2% a mais de aberturas no mesmo período do ano passado.

