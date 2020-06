Facebook se une ao Sebrae para ajudar empreendedores a vender online

O Facebook começou uma parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para ajudar os pequenos negócios brasileiros a aprimorar sua experiência de venda online. Para isso, especialistas da rede social vão oferecer treinamentos para os consultores do Sebrae em marketing digital.

“O treinamento tem como objetivo capacitar os empreendedores através dos consultores Sebrae”, diz Andrea Restrepo, consultora do Sebrae. O plano é iniciar o treinamento dos colaboradores do Sebrae já em junho. Ao longo do mês, a entidade planeja também ir disponibilizando o material em seus canais digitais diretamente para os empreendedores.

A parceria faz parte das ações do Impulsione com Facebook, programa que a empresa americana desenvolveu para capacitar profissionais em marketing digital usando as plataformas da empresa (Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp Business) para gerar negócios.

Os treinamentos serão disponibilizados em todos os canais do Sebrae em uma série de 28 videos. Entre os tópicos a serem abordados estão temas como marketing digital, gestão, empreendedorismo, inovação e acesso a mercados. A parceria inclui também treinamentos e debates por meios de lives e webinars que serão disponibilizados na página do Sebrae no Facebook e no Instagram.

“Este tipo de parceria chega em boa hora, pois os empresários de pequenos negócios reconhecem a importância de utilizar o meio digital para atravessar este momento de crise”, afirma o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Denis Caldeira, diretor de pequenas e médias empresas do Facebook na América Latina, concorda que a tecnologia se tornou uma aliada ainda mais importante dos pequenos negócios durante a crise. Uma pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Facebook, mostrou que 71% das PMEs concordam que suas empresas estão mais fortes hoje por causa dos aplicativos da empresa. WhatsApp (92%), Instagram (89%) e Facebook (86%) ocupam as primeiras posições em relevância para os negócios brasileiros.

“Esta parceria com o Sebrae permite que ainda mais PMEs tenham acesso a capacitação em marketing digital, e utilizem todo o potencial das redes para gerar renda, empregos e crescer”, afirma o diretor do Facebook.