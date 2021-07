Facebook oferece curso de marketing digital gratuito para empreendedores

O Facebook quer capacitar o maior número possível de empreendedores e donos de micro e pequenas empresas para o novo contexto digital do comércio. A empresa anunciou uma nova edição do Impulsione com Facebook, seu programa gratuito de marketing digital para pequenas empresas.

O programa é voltado para empresários interessados em ampliar suas vendas nos canais online a partir das ferramentas de marketing digital e vendas do Facebook. Esta será a terceira edição do programa que, pela primeira vez, será totalmente digital e em formato “infotainment”, que mescla informação e entretenimento.

Criado em 2019 com eventos presenciais por todo o Brasil, o Impulsione com Facebook já capacitou milhares de empreendedores, tanto presencialmente quanto no formato online. Para a edição deste ano, a iniciativa conta com a apresentação da influenciadora digital Ana Paula Xongani, mãe e proprietária do Atêlie Xongani, de moda afro-brasileira.

“Seguir apoiando e fortalecendo as micro e pequenas empresas é fundamental para que as economias latino-americanas voltem a crescer. A partir de um celular com as ferramentas do Facebook, qualquer negócio pode continuar a vender seus produtos e serviços. É por isso que oferecemos treinamentos gratuitos e acessíveis como o Impulsione com Facebook, para ajudar pequenas empresas a criar sua presença digital e chegar a novos clientes, acompanhando a migração cada vez mais acelerada dos consumidores para o ambiente online”, afirma Leo Bonoli, líder de marketing para pequenas empresas do Facebook para a América Latina.

Entre os temas abordados no programa, que vai contar com diferentes episódios com empreendedores reais, estão “como estabelecer uma presença online”; “como se comunicar com os clientes”; “como começar a vender online”; “como personalizar os anúncios” e “como otimizar os resultados”.

Uma meta adicional da iniciativa, segundo a empresa, é incentivar o empreendedorismo entre os que desejam começar seus próprios negócios, mas não têm os meios para isso e não sabem por onde começar.

O programa não exige inscrições. Para ter acesso aos conteúdos, os interessados devem acessar a página do programa na internet.

