Quer ser expert em cervejaria? Conheça a Academia da Cerveja da Ambev

Amantes de cerveja e empreendedores cervejeiros ganharam novas opções de cursos sobre o setor. Nesta terça-feira, 15, a Ambev lança a Academia da Cerveja, uma plataforma online de ensino feita em parceria com escolas cervejeiras do Brasil e do mundo. Os entusiastas da bebida terão acesso a conteúdos exclusivos, do básico ao avançado, para se especializarem.

“A Ambev está no processo de cada vez mais conversar e contribuir com o ecossistema cervejeiro, e essa iniciativa vem ao encontro disso. É um projeto colaborativo”, diz Laura Aguiar, líder de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev.

Segundo Aguiar, há cursos gratuitos e pagos na plataforma. No lançamento, o destaque fica para o curso gratuito de “Introdução ao Mundo da Cerveja”, que tem vagas limitadas e está com inscrições abertas. Há também cursos de degustação de cerveja; de conhecimento sobre a fabricação da bebida; de segurança alimentar; e de qualidade em cervejaria.

Os cursos pagos, segundo Aguiar, tem “valor compatível com o mercado”. Alguns são mais curtos, para serem realizados durante um final de semana, e outros são longos, de 45 a 100 horas, voltados para pessoas que já tem conhecimento de mercado e querem se aprofundar.

“É um conteúdo vivo, vamos subir primeiro os que já estão programados, mas iremos adicionando mais cursos ao longo do processo”, diz a especialista da Ambev. A meta da empresa é impactar pelo menos 2.000 pessoas ao longo de 2021.

Por causa da pandemia, a Academia da Cerveja nasce de forma digital, mas o plano da Ambev é inaugurar um espaço físico na capital paulista em abril do ano que vem, para que os estudantes possam fazer aulas presenciais, experimentar em laboratórios e confraternizar.

“Queremos ser um espaço referência na parte de conhecimento cervejeiro para que as pessoas nos procurem sempre que quiserem se qualificar”, diz Aguiar.

Os cursos disponíveis podem ser vistos no site da Academia da Cerveja.