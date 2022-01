EWZ Capital aporta R$ 3 milhões na edutech Vida de Assessor

Assessoria de investimentos plugada ao ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME), a EWZ Capital vai aportar R$ 3 milhões na edutech Vida de Assessor ao longo de dois anos. O objetivo da transação é fortalecer a área educacional da assessoria, para a qualificação e a formação de assessores de investimentos, uma área carente de profissionais. Com a possibilidade de oferecer um crescimento consistente e sustentável, os recursos serão direcionados para a expansão da companhia e sua transformação digital, com a atualização em tecnologia e inovação.

A sinergia de ideias foi um ponto fundamental para a EWZ realizar o importante investimento. “Há um alinhamento grande entre as pessoas que estão à frente das duas operações, por um consenso e decisões rápidas e certeiras. Temos a mesma visão de futuro sobre nosso mercado e o potencial de atuação dos assessores de investimentos.

A EWZ nasceu como uma casa que foca muito no desenvolvimento de novos talentos para a profissão, tanto para jovens recém-formados, quanto de profissionais que estão fazendo transição de carreira de outros mercados para a assessoria. O Vida de Assessor irá nos ajudar a exponencializar esse trabalho que já fazemos aqui dentro e por todo Brasil”, diz Henrique Castiglione, sócio e diretor comercial da EWZ Capital.

Ricardo Silva, fundador do Vida de Assessor, destaca que já vinha sendo sondado por outras empresas do mercado e que a parceria com a EWZ deu certo porque as duas companhias priorizam a troca de experiências, o conhecimento, a transformação digital para o crescimento dos negócios no setor educacional e principalmente independência do projeto para se relacionar com todo mercado sem conflito de interesse.

Com o investimento, a edutech Vida de Assessor conseguirá alcançar e transformar ainda mais pessoas que querem entrar no mercado de assessoria de investimentos. “Como a EWZ tem um braço forte de tecnologia dentro da assessoria, percebi que existe uma grande sinergia e que juntos poderíamos levar o Vida de Assessor para mais longe e com mais força dentro da EWZ e no mercado de forma independente, com o trabalho que a edutech já vem desenvolvendo, na formação de mais de 500 assessores em menos de dois anos”, diz.

O acordo de independência, que permite que o Vida de Assessor continue treinamento qualquer assessor do mercado e mantenha parceria com todo e qualquer outro escritório sem conflito de interesse, também foi um dos aspectos que contribuíram para o acordo.

“Assim, nossos conteúdos devem continuar impactando todo e qualquer assessor do mercado, fazendo com que ele cresça, independente de estar na EWZ ou não. Acreditamos no futuro do assessor e que toda e qualquer pessoa que desejar deve entrar nessa profissão. Queremos continuar crescendo e foi por isso que a EWZ foi escolhida para ser sócia. Acreditamos que todos devem crescer juntos”, resume o fundador da edutech.

Além do conteúdo educacional, Ricardo Silva irá contribuir com sua expertise de mais de dez anos como assessor de investimentos e empreendedor. Silva foi sócio de Thiago Nigro (Primo Rico) na MN Investimentos, escritório que posteriormente foi vendido para a Monte Bravo. Em 2019, Ricardo fundou o Vida de Assessor, com o desejo de atuar na área educacional, ajudando pessoas que estavam ingressando na carreira em assessoria de investimentos. “Toda essa experiência será importante para a EWZ Capital, que já construiu um nome no mercado, mas ainda tem muito a crescer”, diz Castiglione.

Ao longo de dois anos, o aporte recebido será utilizado para ampliar a rede educacional do Vida de Assessor, com incrementos em tecnologia e formação de cada vez mais profissionais para o mercado. A EWZ Capital possui um time de 90 assessores e já fez parte da carreira de 200 trainees e assessores. Com a união de tecnologias educacionais e novos talentos, ambas empresas serão beneficiadas.

Sobre a EWZ Capital

Fundada em 2018 por Victor Mouadeb, Luca Gallacci e Henrique Castiglione, a EWZ Capital é uma assessoria de investimentos jovem e disruptiva, filiada ao BTG Pactual. Tem como missão ajudar pessoas e empresas em sua educação e planejamento financeiros, de maneira personalizada e inteligente. Oferece soluções completas para seus clientes, auxiliando-os não apenas a realizar os investimentos mais adequados ao seu perfil e necessidades mas também por meio de outros serviços, como câmbio, seguros, investimentos no exterior, crédito, empresas e educação. Possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cuiabá, São Roque, Salvador, São José dos Campos, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Sobre o Vida de Assessor

O Vida de Assessor foi criado em 2019 como uma edutech por Ricardo Silva, profissional com mais de dez anos de mercado e forte experiência como assessor de investimentos. O executivo foi sócio de Thiago Nigro (Primo Rico) na MN Investimentos, escritório que posteriormente foi vendido para a Monte Bravo, e decidiu usar seus conhecimentos para ajudar outros profissionais que desejam ingressar na carreira em assessoria de investimentos. Hoje o Vida de Assessor conta com uma plataforma educacional completa para assessores de investimentos que querem se consolidar na carreira, com conteúdos de qualidade e gratuitos, que podem ser acessados no país inteiro.