31 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer nesta primeira semana de setembro.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – SaaStock

Data: dias 31 de agosto e 1º de setembro, das 11h às 16h

Custo: a partir de US$ 40

Inscrições: pelo site

Entre 31 de agosto e 1º de setembro, acontece o SaaStock, um dos principais eventos de empresas que oferecem softwares como serviço (SaaS, na sigla em inglês) do mundo com foco na América Latina. No dia 31, às 15h, Sidney Castro, diretor na Wayra, terá um workshop para falar sobre como desenvolver negócios. Já no dia 1º de setembro, às 12h15, haverá um painel moderado por Rodrigo Baer, sócio da Redpoint eventures, com a presença da Livia Brando, diretora da Wayra Brasil.

2 – AI WEEK

Data: de 31 de agosto até 4 de setembro, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Distrito, empresa de inovação aberta, realiza a semana da inteligência artificial para discutir de que forma o avanço desta tecnologia vem transformando os principais segmentos de negócios do Brasil: finanças, saúde, marketing e varejo e indústria. Batizado de AI WEEK, o evento aborda, ainda, o impacto e a vantagem da aplicação de algoritmos e ferramentas inteligentes de aprendizagem de máquina em empresas. O evento contará com diversos nomes de peso, como Marco Knabben, da Bosch; Vivian Gasperino, da Rumo; Frank Meylan, da KPMG South América; Basil Bouraropoulos e Carolina Bessega, da Stradigi AI; Iomani Engelmann, da Pixeon; Daniel Christiano, da Semantix, Marcel Jientara, da Alana; Rodrigo Scotti, da Nama; Gustavo Araújo, do Distrito; entre outros.

3 – Mentoria do Fórmula (oito sessões)

Data: todas as segundas-feiras, a partir do dia 31 de agosto, das 19h às 22h

Custo: 1.497 reais

Inscrições: pelo site

A Mentoria do Fórmula surge como uma forma inovadora de manutenção e orientação em meio a pandemia. Mesmo após tudo isso passar, ainda será necessário que empresários, autônomos e profissionais liberais estejam antenados e bem posicionados no mundo digital, além de entenderem como o consumidor pós-pandemia irá se comportar. É sobre tudo isso que a especialista em produtividade e comportamento, Karina Pólido irá tratar durante as aulas.

4 – Semana ABIHPEC de Mercado

Data: de 31 de agosto a 4 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A ABIHPEC (Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) reunirá durante todas as manhãs entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro diversos profissionais de peso e principais institutos de pesquisa protagonistas do setor de HPPC (Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos). Entre as empresas participantes temos Perception, Mintel, IQVIA, Locomotiva, Nielsen, Peclers, Euromonitor, Segmenta, Qualibest, Google, L’oreal, P&G, Avon, entre outros. As lives vão trazer análises sobre o setor para os próximos meses, em tempos de covid-19.

5 – O que vale a pena importar dos EUA?

Data: dia 1º de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo irá tratar sobre como iniciar uma importação dos Estados Unidos para o Brasil, como encontrar fornecedores, quais produtos são mais procurados, como comercializar marcas registradas e também fará uma análise do comportamento do mercado durante a pandemia. Participam do evento Eduardo Ferreira, presidente da Mainô Sistemas; Carlos Araújo, fundador do ComexBlog; Silvia Ortiz, executiva de vendas da Action Cargo Miami; e Alexandre Correa, presidente da Atb Business LLC.

6 – Impacto da pandemia nas moradias, loteamentos e cidades

Data: dia 1º de setembro, às 17h30

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Eduardo Guimarães, sócio-diretor da Guima Arquitetura, e Marcelo Gonçalves, sócio-consultor da Brain Inteligência Estratégica, vão realizar uma aula ao vivo sobre como a pandemia da covid-19 afetou as moradias, os loteamentos e as cidades.

7 – Papo de Empreendedor: Como escalar o seu negócio no modelo educacional

Data: dia 1º de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

A especialista em negócios Priscila Guskuma iniciou em agosto uma série de lives em seu Instagram chamada Papo de Empreendedor com objetivo de apresentar histórias inspiradoras de empreendedorismo. Na quarta edição do evento online, ela irá abordar o tema “Como escalar o seu negócio no modelo educacional”. Priscila recebe Ícaro Silvério, fundador do IOPEM, instituto educacional que prepara jovens a partir da 7ª série para ingressar nas Escolas e Academias Militares através dos seus diversos Concursos de Admissão. O empreendedor reinventou seu modelo de negócio em plena pandemia realizando a transição das aulas presenciais para o digital conquistando diversos alunos durante o período.

8 – Como a Inteligência Artificial transforma a economia e a sociedade?

Data: dia 1º de setembro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em comemoração aos dez anos da empresa, a SGA Tecnologia Inteligente, empresa especializada em soluções de tecnologia em nuvem, irá promover o webinar “Como a Inteligência Artificial transforma a economia e a sociedade?”, voltado para os profissionais de tecnologia. O evento contará com a palestra da Tania Cosentino, diretora geral da Microsoft Brasil, e Dora Kaufman, professora da PUC-SP, e será mediado por Armindo Sgorlon, presidente da SGA Tecnologia.

9 – Live: O Mundo é Múltiplo e o Aprender Também

Data: dia 1º de setembro, às 19h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Com intuito de tirar dúvidas, dar dicas e falar tudo o que precisam saber sobre como o aprendizado contínuo está reformulando nossa forma de ver o aprendizado e a educação, a Sputnik promove um debate com a participação da Andréia Matos, cientista social e pesquisadora, e a presidente da escola corporativa, Marina Achutti.

10 – Live – Como Manter um Bom Fluxo de Caixa no Condomínio

Data: dia 1º de setembro, às 19h30

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

A live tem o objetivo de apresentar a novidade do mercado condominial que é a fusão de Kiper, Porter e Villaro com a criação do Porter Group. O encontro, conduzido por Odirley Rocha, diretor comercial do Porter Group, irá abordar os serviços da Villaro, fintech garantidora de crédito do grupo, e terá como convidada Carolina Salvador (presidente da Villaro Condominial), com uma abordagem sobre as possibilidades do uso da tecnologia e da inovação no fluxo de caixa de condomínios.

11 – Hackeando o LinkedIn: a importância da rede no mercado de trabalho

Data: dia 1º de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Aquário Casa Firjan realiza a palestra gratuita “Hackeando o LinkedIn: a importância da rede no mercado de trabalho”. O encontro vai reunir especialistas, como a gerente de marketing do LinkedIn para América Latina, Ana Carolina Almeida, que vai falar como aproveitar a plataforma para alavancar a carreira. Também debatem sobre a plataforma Nélio Xavier, criador e apresentador do podcast Insider; Ana Cláudia Freire, executiva de talentos da IBM para América Latina; e Diego Cidade, presidente da Academia do Universitário e LinkdIn Top Voices.

12 – Projeto Trilha Digital – Instituto das Cidades Inteligentes

Data: de 1º de setembro a 27 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP-PR), vai promover cursos e palestras online sobre temas relacionados ao mercado de trabalho. O objetivo é incentivar a inclusão digital, social e profissional, iniciativa que integra o projeto social Trilha Digital do ICI, que completa um ano em setembro. Todos os instrutores são colaboradores voluntários do ICI. Nessa etapa, serão oferecidas palestras com temas como: finanças domésticas, escolhas em meio à crise, tecnologia no mercado de trabalho, segurança de informação e privacidade digital, saúde mental, humanidade e tecnologia, desafios do trabalho remoto e tendências da tecnologia.

13 – Bilingual Education Summit – BEST 2020

Data: de 1 a 3 de setembro de 2020

Custo: a partir de 50 reais

Inscrições: pelo site

O BEST 2020, é o maior evento de educação bilíngue do mundo, esse ano acontece de forma 100% digital e aberto a todos, e vai discutir “Os caminhos da educação no Brasil”, provocando reflexões e fomentando a inovação no setor”, além de abordar temas como tecnologia, inteligência emocional e diversidade. Promovido pela International School, plataforma focada em soluções de ensino bilíngue para escolas, terá a presença da ativista e Prêmio Nobel, Malala Yousafzai, cofundadora da Fundação Malala. Além dela, os escritores Daniel Goleman (autor de “Inteligência Emocional”, Editora Bantam Books), Shawn Archor (“O jeito Harvard de ser feliz”, Editora Saraiva) e Martha Gabriel (autora de “Você, eu e os robôs”, Editora Atlas). Entre os brasileiros estão o técnico de vôlei Bernardinho, a executiva de TI e fundadora do Movimento Black Money Nina Silva, a filósofa Djamila Ribeiro e o ator Lázaro Ramos, além dos finalistas do Global Teachers Prize, bem como a participação de Ulisses Cardinot, fundador e presidente da International School.

14 – II Semana da Transformação Organizacional

Data: de 1 a 3 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Adaptar os conceitos e práticas ao novo normal é uma realidade necessária às corporações. Sempre foi importante se atualizar, mas agora é fundamental. Para isso, a Massimus, startup que atua no Brasil e exterior com treinamento e formação Ágil (Scrum), promove a II Semana da Transformação Organizacional. Será de 1 a 3 de setembro com aulas online e gratuitas sobre novas práticas e conceitos de gestão. Na programação, serão três aulas: O conceito da Transformação Organizacional e o momento em que vivemos; Da Transformação Digital à Organizacional e 7 passos para criar o seu projeto de Transformação Organizacional.

15 – I Fórum de Integração Varejo & Indústria Rio de Janeiro

Data: dia 2 de setembro, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site ou pelos telefones (11) 9 5958 6191/(21) 9 9676 6183

Em evento online, o presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), Fábio Queiróz, junto com o presidente da revista SA Varejo, Sergio Alvim, irão comandar uma discussão sobre o futuro do varejo. A crise pode não ter precedentes, mas o varejo precisa avançar, é hora de reaprender o negócio e realizar mudanças.

16 – A importância da inovação no nosso dia a dia

Data: dia 2 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A transmissão ao vivo tem como objetivo falar sobre o quão importante é se inovar no dia a dia e o quanto a inovação é a chave para sobrevivência das empresas. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, fundadora do grupo de comunicação MCM Brand Group. Ela recebe Catarina Viegas, executiva de vendas da IBM.

17 – Às quartas vestimos rosa: humanização das marcas no digital

Data: dia 2 de setembro, a partir das 18h

Custo: gratuito

Onde: no Instagram

Humanização das marcas no digital será o tema da live comandada por Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce, que recebe a blogueira Ana Neves Cardoso. Ela começou em 2014, como afiliada, vendendo doces gourmet apenas no Instagram para ter renda extra. Com o passar do tempo, adquiriu experiência e aprendeu os macetes de venda e marketing digital. Durante a live, Ana vai mostrar o motivo pelo qual não vale a pena comprar seguidores em redes sociais e que o retorno financeiro é consequência de muito trabalho, não milagre.

18 – Workshop de Autoconfiança

Data: dia 2 de setembro, das 19h às 21h30

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

A Escola ELAS, focada em liderança feminina no Brasil, promove um curso de capacitação para promover a autoconfiança pessoal e profissional de mulheres.

19 – Wacom Academy

Data: de 2 a 5 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com grandes mentores nacionais e internacionais, o Wacom Academy, um dos maiores festivais de design, arte e fotografia da América Latina, será realizado entre os dias 2 e 5 setembro de 2020. Este ano, por conta da pandemia de covid-19, o formato do evento será totalmente digital e gratuito. Só a lista de brasileiros confirmados no evento contempla artistas renomados de diversas áreas, como o escultor Alex Oliver, a ilustradora Bianca Nazari e cartunista Guilherme Bandeira.

20 – LGPD e os impactos jurídicos nas empresas no Brasil

Data: dia 3 de setembro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Cavallo debaterão na próxima live do Zilveti Advogados sobre os impactos jurídicos da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas.

21 – Festival Nova E-ducação

Data: dia 3 de setembro, das 14h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Plataforma Eleva promove um evento online e gratuito chamado Festival Nova E-ducação, com objetivo de pensar a educação digital do Brasil para o ensino pós-covid. Nesse evento, estarão presentes o ator Bruno Gagliasso, a filósofa Djamila Ribeiro, o escritor Mia Couto e o empresário Jorge Paulo Lemann, além de Antônia Mendes, diretora geral da Plataforma Eleva.

22 – As revoluções em processos e treinamentos de vendas B2B

Data: dia 3 de setembro, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Ricardo Corrêa, presidente da Ramper, e Maurício Vergani, presidente da neoxs, irão mostrar aos gestores como repensar seus processos e treinamentos de vendas para empresas para obter o melhor do seu time de vendas. Entre os tópicos de debates estão o início da transformação da área comercial, como unir pessoas e processos para gerar alta performance, como avaliar indicadores e rituais de ramp-up, além da importância do desenvolvimento contínuo dos profissionais.

23 – Liga ON | O Novo Mercado e as Startups no Setor de Energia

Data: dia 3 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este evento da Liga Ventures irá abordar como a tecnologia desenvolvida por startups estão colaborando para a transformação e adaptação do mercado de Energia no Brasil. Com mais de 140 startups com soluções para o setor, o Brasil apresenta um forte potencial para a criação e adoção de startups base tecnológica em toda a cadeia de energia. Vamos discutir pontos chaves para intensificar ainda mais esse desenvolvimento e quais são os próximos desafios e oportunidades que poderão ser encarados pelos empreendedores do setor. Participam Gabriel Mann dos Santos, diretor de comercialização de energia da ENGIE, Guilherme Slovinski Ferrari, diretor de novos negócios, estratégia e inovação da ENGIE, e Talita de Oliveira, vice-presidente do conselho de administração da CCEE.

24 – Masters inGaia Live

Data: dia 3 de setembro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Com a chegada da pandemia, as imobiliárias, administradoras de locação e corretores reconheceram a importância da digitalização para que os negócios avancem não só durante o distanciamento social, como no cenário pós-pandemia. A startup inGaia atua justamente para ajudar na digitalização do mercado imobiliário, não só com ferramentas, soluções e serviços, como com informação. Por isso, a empresa está realizando, toda semana, uma live com especialistas para promover debates sobre essas transformações e auxiliar o mercado imobiliário. Na próxima edição, serão debatidas as mudanças de comportamento na procura de imóveis no Brasil. O evento contará com a presença de Bruno Serpa Pinto, presidente da Spin Inovações Imobiliárias; Geraldo Rodrigues, presidente da Rede Nexus; Nelson Parisi Jr, presidente da Rede Imobiliária Secovi; e José Eduardo Andrade Junior e Mickael Malka, da inGaia.

25 – Fraud Session 6

Data: dia 3 de setembro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A sexta edição da Fraud Session, webinar organizado pela Konduto em parceria com a Emailage, vai falar sobre os desafios da área de combate à fraude cibernética nos próximos anos e o futuro das empresas que criam soluções tecnológicas para dificultar a vida dos criminosos. Para isso, o evento contará com a presença de Amador Testa, cofundador da Emailage, e de Tom Canabarro, presidente e cofundador da Konduto.

26 – Tech Banking: criando os bancos do futuro

Data: 3 de setembro, a partir das 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A tecnologia nunca foi tão protagonista no desenvolvimento dos negócios. No setor financeiro, ela aparece como a chave para melhorar a experiência do cliente e altera hábitos de consumo de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Por trás do open banking, PIX, da ampliação da oferta de meios de pagamentos e inúmeras outras revoluções vividas por esse mercado nos últimos anos, estão empresas dedicadas a fazer com que as tecnologias cheguem a todas as camadas da sociedade. Diante desse cenário disruptivo, a fintech Zoop, de tecnologia para serviços financeiros, promove um evento com executivos da Amazon Web Services (AWS), Grupo Movile e Visa para comentar como o tradicional sistema bancário está evoluindo para um modelo mais democrático.

27 – Como conseguir experiência em programação sem ter um trabalho?

Data: 3 de setembro, às 20h

Custo: gratuito

Onde: pelo site

Organizado pela Trybe, escola de programação e desenvolvimento web, o encontro trará a participação de quatro profissionais que possuem ampla experiência em tecnologia, reunindo dicas do que é possível fazer para potencializar o seu talento como um programador. O bate papo trará Carina dos Santos, líder de projetos na WatchGuard, focada em gestão e processos ágeis com Scrum; Edy Segura engenheiro de software da Inatel, com mais de uma década de experiência no desenvolvimento de plataformas web; Elias Eugênio, da WatchGuard, com mais de 20 anos de experiência como desenvolvedor; e Julio Martins, engenheiro de computação do Inatel.

28 – 4ª Onda – Covid-19: impactos e desafios para o mercado imobiliário

Data: dia 4 de setembro, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A equipe da Brain Inteligência Estratégica realiza o webinar para discutir como o mercado imobiliário brasileiro está reagindo aos impactos da covid-19 desde o início da pandemia no país.

A quarta rodada de pesquisa explora a visão das empresas atuantes no setor e também dos possíveis compradores de imóveis.

29 – B2W Summit capacita empreendedores

Data: dia 4 de setembro, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Empreendedores têm a oportunidade de participar gratuitamente de uma jornada de oficinas de capacitação da plataforma de conteúdo digital B2W Summit’20. Os encontros virtuais reúnem especialistas do mercado para dar dicas práticas e oferecer soluções para o dia a dia dos profissionais. As oficinas abordam temas como melhorias na gestão do negócio, produção de conteúdo criativo e tendências do mercado, no intuito de ajudar os empreendedores a aumentarem as vendas. O próximo encontro, marcado para sexta-feira, dará o ponta pé inicial para a Black Friday 2020. Até dezembro, serão 30 oficinas feitas via plataforma Zoom, com vagas limitadas.

30 – Direção de Filmes e Propaganda

Data: inscrições abertas; curso será de 14 a 18 de setembro

Custo: 740 reais

Inscrições: pelo site

Parte do programa de Educação Continuada da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), o curso Direção de Filmes e Propaganda – coordenado e ministrado por Roney Giah – conta com um conteúdo voltado a capacitar o aluno a compreender e dominar noções básicas de direção como a escolha e formação de equipe; liderança no set de filmagem; estruturação de um filme a partir da planilha de custos; criação de tratamento; concepção de storyboard; e como construir e apresentar um pitch para clientes ou para um canal. O objetivo é capacitar profissionais para atuar como diretores de filmes para os mercados cinematográfico e publicitário.

31 – 3ª Jornada FIEMG Lab 4.0

Data: inscrições abertas até 23 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Estão abertas as inscrições da 3ª Jornada FIEMG Lab 4.0, programa de aceleração com foco em soluções voltadas para a indústria. As 50 startups selecionadas participarão de um cronograma com 12 meses de duração, dividido em três fases que têm como objetivo fortalecer a conexão com o segmento industrial, gerando negócios, e desenvolver as soluções tecnológicas. Entre os benefícios estão: acesso a um fundo de 1 milhão de reais para a realização de provas de conceito, mentoria com especialistas e benefícios financeiros de até 260 mil reais para os 10 empreendimentos que obtiverem melhor performance na segunda fase do programa. Além disso, dez empreendedores da terceira fase receberão uma bolsa de pesquisa da FAPEMIG no valor de 1.521 reais.