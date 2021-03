31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Future of Money - Uma trilha para o mundo do dinheiro

Quando: dias 29, 30 e 31 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nos próximos dias, a EXAME irá realizar a segunda edição do Future of Money, desta vez com o tema “Uma trilha para o mundo do dinheiro”. O evento acompanha as maiores tendências do mundo financeiro e entende a necessidade de debatê-las: digitalização bancária, criptomoedas, blockchain, portabilidade, open finance e, claro, a segurança de dados. Durante o evento, autoridades, especialistas e representantes de diferentes setores da sociedade discutirão em 23 painéis diferentes, abordando tanto o lado do dinheiro quanto o social.

2 – #MeuENEMnaQuero

Quando: dia 29 de março, às 10h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A live da startup Quero Educação acontece no mesmo dia que saem as notas do ENEM e tem o objetivo de trazer informações e esclarecimentos de como aproveitar a nota do ENEM e várias questões que englobam o assunto.

3 – Um ano dos impactos da covid-19 no varejo: aprendizados e desafios

Quando: dia 29 de março, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A pandemia de covid-19 fez com que operações inteiras precisassem se transformar no último ano. Nesse período, o varejo encontrou consumidores com ainda mais cautela, que buscam por economia e diversificam seus canais de compra. O webinar “1 ano dos impactos da Covid-19 no varejo: os aprendizados e desafios do setor” discute essa realidade e apresenta insights de como a pandemia afetou o mercado. Participam da conversa o professor da ESPM e especialista em trade marketing, Rubens Sant’Anna, e o CPO da Involves, Pedro Galoppini. No webinar também serão divulgados os dados de uma pesquisa inédita realizada pela Involves sobre os efeitos da pandemia no varejo.

4 – Masterclasses: Academia de Tiktokers

Quando: dia 30 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, está oferecendo cursos gratuitos por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas a pessoas que desejem se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Ao longo do mês de março, Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia, irão conduzir as masterclasses, que serão realizadas semanalmente.

5 – Papos Trocados: suas finanças, suas regras - a importância do bem-estar financeiro no empoderamento feminino

Quando: dia 29 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo YouTube

Com o intuito de abordar a importância das mulheres buscarem um gerenciamento assertivo em suas finanças, a Allya, HR tech com foco em benefícios corporativos e bem-estar financeiro dos colaboradores, promove a live ‘Papos Trocados: suas finanças, suas regras - a importância do bem-estar financeiro no empoderamento feminino’. Aqui, a convidada especial é a Mônica Saccarelli, presidente e fundadora da Grão, fintech que possibilita micro investimento no Brasil.

6 – Masterclass: como desenvolver a liderança feminina na sua organização?

Quando: dia 29 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Newa, empresa especializada na capacitação de líderes e colaboradores que transforma as organizações por meio da diversidade, inclusão e inovação, promove uma Masterclass no dia 29 de março, às 19h, com o tema: “Voz para a potência feminina: como desenvolver a liderança feminina na sua organização?”. O treinamento será ministrado por Carine Roos, CEO e fundadora da Newa e profissional referência no assunto e é voltado para indivíduos que buscam desenvolvimento pessoal e profissional, profissionais de RH, membros de grupos de afinidade e lideranças em desenvolvimento.

7 – ACE Exit Academy

Inscrições: até 30 de março, pelo site

Custo: gratuito

Quandi: pelo Zoom, dias 12, 13 e 14 de abril, às 18h30

Voltado para empreendedores de startups que tenham superado o primeiro ciclo de crescimento e querem entender quais são as alavancas de valor do negócio que contribuem na elaboração de uma estratégia de liquidez pró-empreendedor.

8 – Workplace Virtual Summit 2021

Quando: dia 30 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em março de 2020, os desafios impostos pela pandemia estavam só começando. Entre tantas adversidades vivenciadas nas organizações, os líderes passaram a dar mais atenção aos seus subordinados. Um ano depois, que estratégias as lideranças empresariais estão adotando

para aumentar o potencial de suas equipes? Para reforçar o compromisso com a experiência do funcionário e transformar a empresa em uma comunidade, o Workplace from Facebook em parceria com a Aberje promovem o Workplace Virtual Summit 2021. Durante o evento online, líderes da área de Comunicação darão dicas de como por tudo isso em prática.

9 – Potências Negras Summit

Quando: dia 30 de março, das 9h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No próximo dia 30 de março, acontece o Summit Potências Negras, evento idealizado pela Minuto Consultoria e Escola Profissas para discutir a participação de pessoas negras no mercado de trabalho. O objetivo do evento online é mostrar para os espectadores a história de grandes executivos negros brasileiros e discutir as possibilidades de carreira de jovens negros e negras no Brasil. Entre os palestrantes convidados estão Daniel Silveira, presidente da Avon, Tânia Chaves, analista de diversidade da Ânima Educação, Lisiane Lemos, business development manager no Google; Vítor Martins, especialista em diversidade no Nubank; e Guilherme Peixoto, superintendente de licitações na B3.

10 – Tecnologia, CX e o mercado de investimentos

Quando: dia 30 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar “Tecnologia, CX e o Mercado de Investimentos" irá abordar as tendências de investimentos que influenciam decisões de negócio deste mercado, baseado em um estudo realizado ilegra, empresa global de inovação, design e software, responsável pelo evento. Caroline Capitani, VP de Design Digital e Inovação, e as UX researchers Beatriz Tocci e Gabriela Pereira, autoras do estudo “Tendências de investimento”, discutirão seis movimentações do cenário atual e como podem impactar o mercado em 2021. O evento é voltado para empreendedores de fintechs, líderes de CX, inovação e relacionamento com o cliente de instituições de serviços financeiros.

11 – 1 5ª edição do Fórum TI INSIDE de Relacionamento e Atendimento ao Cliente

Quando: dias 30 e 31 de março, às 9h

Custo: 199 a 300 reais

Inscrições: pelo site

Em sua 15º edição, o Fórum de Relacionamento e Atendimento ao Cliente tem como objetivo mostrar o cenário atual da aceleração da transformação digital, acelerada pelos efeitos da pandemia, onde o atendimento e relacionamento com os clientes passou por transformações profundas e as empresas vislumbraram a oportunidade de conquistarem novos consumidores que mudaram seus hábitos de vida, de consumo e de relacionamento com as marcas. Dentre os palestrantes confirmados estão: Marcela Santoian, head de Customer Service no Telecine, Alexandre Diogo, presidente global e CEO no Brasil do IBRC – Instituto Ibero Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, Marcos Bogo, Head de CRC da Nespresso, Gisele Paula, especialista em consumer experience, e criadora do Instituto Cliente Feliz, entre outros.

12 – Consulta pessoal de SEO com Bartosz Góralewicz [em inglês]

Quando: dia 30 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Se você acha que o crescimento do seu site está sendo bloqueado por problemas técnicos, a Semrush preparou este webinar para você. Inscreva-se para ter a oportunidade de fazer uma consulta pessoal ao vivo com Bartosz Góralewicz, especialista em SEO e fundador da Onely.

13 – Webinar “O Futuro do Data Lake com Data Lakehouse”

Quando: dia 30 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a recente chegada do Data Lakehouse no mercado de gestão e análise de dados, a SysMap Solutions organiza um webinar comandado por Anderson Paulucci, um dos pioneiros em tecnologias de Big Data com o uso de Data Lake no Brasil e CDO na SysMap Solutions. Durante 90 minutos, Anderson vai conversar com os participantes e responder perguntas relacionadas às principais abordagens para a implementação do Data Lake, como potencializar o uso das tecnologias para a Ciência de Dados, Analytics e muito mais.

14 – Os erros dos líderes no comando do time de vendas

Quando: dia 30 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O presidente da SalesFarm, Fábio Oliveira recebe a co-founder da Escola Exchange Camely Rabelo, em uma live em seu instagram para um bate-papo sobre o dia-a-dia no campo de batalha de grandes operações de venda, debatendo a respeito de onde os líderes estão errando na hora de comandar seus times de vendas e entender como essas falhas influenciam diretamente nos resultados dos times e das empresas. A SalesFarm é uma plataforma que terceiriza a operação de vendas.

15 – Como a alta dos juros afeta o seu bolso?

Quando: dia 30 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pela primeira vez em quase seis anos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira, passando a Selic de 2% para 2,75%. A live vai explicar como isso se traduz na prática e na rotina das pessoas. O analista de renda variável Guilherme Ebaid será o convidado do Dr. Leandro Rubio, presidente da Starbem.

16 – Workshop Mude a energia da sua casa através do Mindset Training

Quando: dia 30 de março, às 20h

Custo: 490 reais

Inscrições: pelo site

Com a pandemia, a casa se tornou o novo escritório para muitos profissionais. Mas, envolver trabalho com as rotinas domésticas tem sido desafiador e até muito estressante. O workshop, promovido pela Escola de Pais XD, contará com o israelense Gil Savransky, Mindset Trainer, Professor de Meditação e Energy Consulter; que irá ajudar os profissionais em home-office a encontrar equilíbrio emocional no novo modelo de trabalho.

17 – Bota Elas no Palco

Quando: dia 30 de março, às 20h20

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, promove uma roda de conversa que busca aproximar mulheres diversas, estimular o diálogo e convida a comunidade e o ecossistema para refletir sobre temáticas sociais importantes para a sociedade. A edição “Somos todas elas” terá como foco o debate sobre a pluralidade de ser mulher sob a perspectiva de mulheres negras, mulheres trans, mulheres com deficiência e mães, que vão contar suas histórias de resistência e de luta para garantir autonomia sobre seus corpos e pelo direito de existirem e serem como são: diversas.

18 – Café sobre M&A no ambiente SaaS

Quando: dia 31 de março, às 8h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Nuvini, holding de empresas de tecnologia do empresário e investidor Pierre Schurmann, participará de um debate sobre M&A (fusão e aquisição) no ambiente de SaaS (Software as a Service) com sua mais recente aquisição: a startup catarinense Effecti, especializada em desenvolver sistemas para empresas participantes de licitações. O evento virtual é uma promoção da ABES (Associação Brasileira de Empresas de Software).

19 – Trends: Comportamento do Consumidor em 2021

Quando: dia 31 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

De olho no futuro, aceitamos o desafio de prever comportamentos num mundo que está em uma mudança constante. Entendemos que a resposta poderia estar no que as pessoas buscaram, compraram e experimentaram em 2020 - indicativos do que iria moldar o comportamento para 2021 e além. Isso foi o que motivou o desenvolvimento do estudo Trends: Comportamento do Consumidor em 2021, elaborado pela agência SA365. Nesta live, a Head de Planejamento e BI da SA365 e responsável pelo levantamento, Viviane Ito, irá comentar os resultados analisados, ao lado de Gabriel Laudares, que é analista de marketing da agência.

20 – Web Comunidade - Capitalismo consciente e cultura ESG

Quando: dia 31 de março, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela FBN Brasil, maior organização de famílias empresárias do mundo, o Programa Web Comunidade recebe o Instituto Capitalismo Consciente Brasil para discutir conceitos e pilares sobre Capitalismo Consciente, assim como a cultura ESG. O evento faz parte de uma série de webinars que visa conectar as pessoas a assuntos importantes, mesmo que seja dentro de suas casas; e busca promover o sucesso, longevidade e sustentabilidade das empresas familiares.

21 – B2Mamy START powered by Google for Startups - 53ª edição

Quando: dia 31 de março, às 10H

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A B2Mamy constrói toda a jornada focada em mães, levando em consideração um dado importante que metade das mulheres não voltam ao mercado de trabalho após o início da licença maternidade. O Start foi elaborado para diminuir esse gap no mercado, ajudar na capacitação de mulheres, tirar seus negócios do papel ou até mesmo contribuir para voltarem ao mercado de trabalho mais confiantes. O programa ajuda no processo de identificação, ideia, decisão e validação, com mentores capacitados e com experiência no ecossistema de startups.

22 – Mentoria do Fórmula com Karina Pólido

Quando: dia 31 de março, às 21h

Custo: 2997 reais

Inscrições: pelo site

Você já tem o seu RG Digital? Na situação que estamos hoje, não existe mais a opção de não nos posicionarmos bem no digital. Por isso, se você entende isso e quer posicionar seu negócio de forma muito mais efetiva e ser bem mais produtivo em suas ações, eu tenho um convite pra você. Dia 31, teremos mais uma edição da Mentoria do Fórmula com a especialista em aceleração de negócios, Karina Pólido. Nela você aprenderá a alavancar sua presença no digital, networking colaborativo e muito mais.

23 – O impacto da covid- 1 9 nas licitações

Quando: dia 1º de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O CEO do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe os especialistas Bruno Francisco Cardoso, Elizabete Rolim e Getúlio Silva Ferreira de Faria, para mostrar que os desafios da gestão pública na pandemia também se estendem para a administração da contratação de produtos e serviços pelos municípios e órgãos públicos. O evento também vai mostrar cases de sucesso em políticas públicas conquistados por clientes que utilizam o pregão eletrônico com o Portal em suas aquisições.

24 – Digitalize sua oferta em um momento de crise [em inglês]

Quando: dia 1º de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A pandemia criou grandes desafios para todos nós do marketing, mas também para aquelas empresas que estavam acostumadas a gerar negócios de boca a boca, reuniões presenciais e eventos. Como vimos, nada vai mudar muito em breve, o seu marketing, ou mais precisamente, o seu site está mais importante do que nunca para você gerar novos negócios. Neste webinar promovido pela Semrush, discutiremos como trazer mais tráfego para o seu site, falando às necessidades do seu cliente, como realmente envolver o seu público com o seu conteúdo online, para que se torne uma conversa direta. E falaremos sobre o maior desafio de 2021: personalizar suas mensagens para que seu público sinta que você está falando diretamente com eles.

25 – Treinando e Capacitando em Dados

Quando: dia 1º de abril, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em conversa mediada por Luiz Gabriel Braun, os convidados da BIX Tecnologia e da Data Driven Organization vão falar sobre: como desenvolver capacidade analítica; aprendizados indispensáveis sobre análise de dados; gestão de conhecimento e as equipes; construção de uma estratégia de dados.

26 – Live Zilveti Advogados: Soluções na jurisprudência para a recuperação de crédito

Quando: dia 1º de abril, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Ruiz Cavallo debatem a respeito das medidas executivas atípicas previstas pelo Código de Processo Civil e sobre os critérios para desconsideração da Personalidade Jurídica.

27 – Live UXcoffee

Quando: dia 1º de abril, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, empresa pioneira no Brasil a fazer das boas práticas de UX uma cultura de trabalho, promoverá uma live para falar sobre propósito e design de experiência. No evento, Melina Alves, especialista em design de experiência (UX) e CEO da DUXcoworkers, estará com Yacoff Sarkovas, que há 40 anos trabalha na convergência do interesse empresarial e público, desenvolvendo projetos de engajamento por causa e conteúdo para grandes marcas.

28 – B2B da Comunicação

Quando: dia 1ª de abril, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na série de lives sobre B2B, Talita Lombardi, da WorkStars, recebe a Luana Clara, especialista e mentora de comunicação estratégica e sócia da LaPresse Comunicação para discutir sobre como as empresas B2B devem trabalhar a estratégia de comunicação com seus clientes e leads. Com dicas práticas, as empreendedoras darão exemplos práticos e práticas para esse nicho de empresa.

29 – O amanhã é delas: WeWork e SoftBank apoiam startups de mulheres

Inscrições: até dia 1ª de abril, pelo site

Custo: gratuito

A WeWork, o SoftBank Group e a consultora Flávia Gamonar anunciaram o lançamento da iniciativa "O Amanhã é delas", um programa com o objetivo de apoiar o crescimento de startups lideradas ou fundadas por mulheres na América Latina e Estados Unidos. Como parte da iniciativa, a WeWork fornecerá em torno de US$ 5 milhões em espaços de trabalho flexíveis na América Latina e Estados Unidos para receber empresas selecionadas nos escritórios por um ano, sem custos. Em conjunto, SoftBank e Flávia Gamonar conduzirão sessões exclusivas de mentoria com os participantes, fornecendo apoio e orientação enquanto as empresas selecionadas continuam expandindo seus negócios. O programa prevê apoiar mais de 60 startups lideradas ou fundadas por mulheres da região. No Brasil, “O Amanhã é delas” selecionará 10 iniciativas.

30 – Programa Scale-up Endeavor Fintech

Inscrições: até dia 2 de abril, pelo site

Custo: gratuito

Endeavor, rede global formada pelos empreendedores e empreendedoras à frente das scale-ups que mais crescem no mundo, irá selecionar 12 scale-ups que estejam prontas para escalar suas soluções voltadas para acelerar a revolução no setor financeiro. O Programa Scale-up Endeavor Fintech, que tem patrocínio Gold da Movile e Silver da MAG Seguros e Warburg Pincus, procura por negócios de tecnologia com soluções que irão revolucionar o setor financeiro no Brasil nos seguintes segmentos: pagamentos, investimentos, trading markets, gestão financeira, eficiência financeira, fintech as a service, bancos digitais, crypto, blockchain, open banking, empréstimos, recebíveis e seguros.

31 – Gestão do tempo e produtividade

Quando: até o final de abril

Custo: 129 reais

Inscrições: pelo site

A Exame Academy junto a ACE acaba de lançar o curso online “Gestão do tempo e produtividade”, que une um conjunto de ferramentas e técnicas para que o participante possa usar melhor o tempo na vida pessoal e profissional. Especialistas no assunto, Rodolfo Ribeiro, presidente da 7waves e pesquisador convidado do Grupo de Pesquisa em Qualidade de Vida no Trabalho na FEA-USP; Tatiana Pimenta, fundadora da Vittude; Flávio Ludgero, da Officeless; e Lara Branco, da “Rico é quem tem tempo”, comandarão quatro módulos repletos de conhecimentos práticos e exercícios para o usuário aplicar os conhecimentos aprendidos ao longo do curso.