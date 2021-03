11 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para fazer planos e buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Starbem+Saúde - Vacinas contra a covid-19

Quando: dia 17 de fevereiro, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

O infectologista Dr. Alexandre Naime Barbosa, professor da Faculdade de Medicina da Unesp, vai conversar ao vivo com o cardiologista Dr. Leandro Rubio sobre as vacinas contra a covid-19. Ele vai esclarecer dúvidas e dar um panorama da vacinação e da situação atual da pandemia no país.

2 – Como Montar Equipes de Dados

Quando: dia 18 de fevereiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em conversa mediada por Luiz Gabriel Braun, os convidados da BIX Tecnologia e da Data Driven Organization vão explorar os tópicos: como identificar o melhor perfil e quais experiências e habilidades técnicas são necessárias em um profissional de dados; como transformar uma empresa em um local desejado por profissionais de dados; qual é a formação ideal para um time de dados.

3 – Vazamento de dados: pontos de atenção às empresas

Quando: dia 18 de fevereiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A repercussão sobre o grande vazamento de dados que expôs mais de 220 milhões de brasileiros levou o escritório Zilveti Advogados a dedicar uma live inteira sobre o tema. Fernando Zilveti, Marcella Cavallo e William Inoue vão debater como o caso afeta as empresas, a importância da adequação das companhias à LGPD, medidas a serem adotadas em relação à questão e formas de evitar responsabilização.

4 – Saúde Mental: Popularidade e discursos sobre doenças mentais no digital

Quando: dia 18 de fevereiro, das 11h às 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A atenção do planeta voltou-se para a pandemia logo nos primeiros meses de 2020. Os novos desafios na saúde pública, somados às mudanças significativas e abruptas de rotina dos usuários, transformaram - e continuam a transformar - a maneira pela qual o planeta interage, produz e consome. Nesse sentido, a percepção e o debate sobre doenças mentais pelos brasileiros e portugueses no Google parecem ter se popularizado em 2020. Motivada a entender a popularidade e os discursos sobre ansiedade e depressão no Brasil e em Portugal, a SA365 Health+Life analisou dados sobre esses assuntos e os apresenta neste webinar gratuito.

5 – Talk Show Online "Antes do Jantar"

Quando: dia 18 de fevereiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este projeto tem como premissa a “não-venda”, sendo a principal atração do evento a informação de qualidade para quem precisa aumentar as perspectivas acerca da sua vida e dos seus negócios. O evento terá a mediação de Marinélia Leal, mentora de Alta Performance e fundadora da Marinélia Leal Business School.

6 – Como fazer o planejamento de custo com o pessoal para 2021

Quando: dia 18 de fevereiro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nesse evento será abordado como fazer um planejamento de custos que realmente funcione nas empresas. Entre alguns tópicos estão planejamentos de novas contratações, turnover e custos com benefícios, construção de headcount final e orçamento de gastos com pessoal. Além disso, ferramentas e dicas para um planejamento de sucesso. Os convidados Marcelo Furtado, presidente e cofundador da Convenia (empresa com soluções para tornar os RH's mais digitais) e João Paulo Werneck, especialista em gestão de pessoas da Tangerino (solução de controle de ponto digital e gestão de jornada de trabalho) trarão todo o conhecimento sobre os diversos tipos de planejamentos da área.

7 – NeuroBusiness: como nos adaptar às mudanças de uma realidade exponencial

Quando: dia 18 de fevereiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Há milhares de anos nos habituamos a mudanças constantes e aceleradas. Inventamos a roda, domesticamos o fogo e animais, construímos civilizações e criamos tecnologias disruptivas. Mas, como tudo aconteceu do ponto de vista biológico, e como essa capacidade de adaptação nos prepara para o futuro? A live com o professor do Master de Neuromanagement da Inova Business School, António Dias, irá tratar sobre neurociência, evolução, plasticidade e, também, de futuro.

8 – O que fazer e o que não fazer no SEO On-Page [em inglês]

Quando: dia 18 de fevereiro, às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste webinar promovido pela Semrush, Parth Suba, especialista em SEO vai falar sobre suas experiência com os algoritmos, focando no desenvolvimento e atualizações do Google. O SEO on-page ajuda os mecanismos de pesquisa a analisar seu site e o conteúdo conectado a ele para que possam identificar se a consulta de um usuário é relevante para seu site. O Google está constantemente atualizando seu algoritmo para que possa entender melhor a intenção do usuário e fornecer resultados de pesquisa que atendam às necessidades do usuário.

9 – Dicas de gravação / edição de vídeo por Jason Barnard [em inglês]

Quando: dia 18 de fevereiro, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Este não é um webinar, é uma reunião de zoom apenas para convidados, mas é só preencher o formulário em inglês para pleitear uma vaga. Nesse evento promovido pela Semrush, Jason Barnard compartilhará suas habilidades audiovisuais aprendidas ao fazer desenhos animados para TV com um orçamento limitado, bem como as dicas e truques rápidos

e fáceis que aprendeu por tentativa e erros ao fazer vídeos para seus cursos online, anúncios em vídeo, palestras de conferência pré-gravadas e webinars. Vamos dar uma olhada em como garantir que a qualidade do áudio esteja à altura, fazendo a melhor qualidade de imagem com o que você tem, técnicas de tela verde e dicas para economizar tempo para edição.

10 – Grow Imersão

Inscrições: até o dia 19 de fevereiro, pelo site

Custo: 997 reais

Quando: nos dias 26 e 27 de fevereiro

O economista e administrador Daniel Scott, Fundador da HiperXP, realiza, dia 26 e 27 de fevereiro, o Grow Imersão – uma imersão presencial de gestão e crescimento de negócios – ministrado

por ele e pelo consultor em gestão de negócios, Thiago Ayres. Serão 14 horas de conteúdo, durante as quais serão abordados os quatro pilares necessários para que uma empresa cresça e se prepare para escalar. O objetivo do treinamento é ensinar como o empreendedor deve montar uma estratégia definitiva para o seu negócio, visando aumento de vendas, gestão eficiente e fim do caos. Voltada para empreendedores, empresários e gestores que buscam se atualizar nas práticas e estratégias de crescimento, gestão e marketing mais recentes e aprender como aplicá-las nos seus negócios, a Grow acontecerá presencialmente, em Curitiba, no Jungla Space, centro da cidade.

11 – Curso Doces Finos - Senac RJ

Quando: em março

Custo: 4 parcelas de 199,50 reais

Inscrições: em fevereiro, pelo telefone (21) 3443-0500

O Senac RJ lança novas turmas presenciais do curso de Doces Finos em Duque de Caxias, Campo Grande, Centro Politécnico (Riachuelo), Madureira e Copacabana. A especialidade gastronômica é direcionada a pessoas que buscam diversificar seus conhecimentos e técnicas de confeitaria. As aulas iniciam a partir de 5 de março e as inscrições podem ser feitas diretamente nas unidades. Para mais informações, acesse o site.