48 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Imersão Dev

Quando: dia 22 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Alura, plataforma online de ensino de tecnologia, está com inscrições abertas para a Imersão Dev, que trará 10 aulas focadas em JavaScript na prática, HTML e CSS. Durante a Imersão, os alunos irão aprender a criar seus primeiros códigos e, ao fim das aulas, terão a possibilidade de iniciar a carreira em programação. As aulas foram construídas a partir da didática Alura, com especialistas em programação, e os instrutores ficarão disponíveis para interagir e tirar dúvidas na comunidade exclusiva da Imersão no Discord.

2 – FGV e PwC - Empresas de controle familiar: tendências e desafios

Quando: de 22 a 25 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da FGV/EAESP e o FGV in Company, em parceria com a PwC Brasil, promovem uma série de encontros virtuais para discutir os resultados da 10ª Pesquisa Global de Empresas Familiares da PwC. A série de webinars busca explorar as tendências e desafios para a gestão de empresas familiares no Brasil e no mundo.

3 – Maratona Financeira Sebrae RJ - Fintechs e Linhas de Crédito que encaixam com o seu negócio

Quando: dia 22 de março, às 17h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em evento totalmente digital, o Sebra RJ promove a Maratona financeira, que abordará temas na área de finanças, além de promover uma rodada de crédito com as instituições financeiras e os empreendedores participantes. Entre os participantes teremos Carol Schulz, Co-Founder & CSO da Pontte, fintech de crédito focada em Home Equity.

4 – Semana do E-commerce

Quando: de 22 a 26 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, promove a Semana do E-commerce, evento voltado para contadores e empreendedores que buscam aprimorar ou digitalizar seus negócios. Com temas de grande importância para o segmento, a empresa elaborou uma programação completa para fornecer insights para otimizar e automatizar o processo de vendas online de forma simples e intuitiva.

5 – Start sua carreira dev

Quando: de 22 a 25 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de programação Kenzie Academy Brasil promove o curso 100% online e 100% gratuito ‘Start sua carreira dev.’ Com 10 horas de conteúdo exclusivo, o curso será realizado por meio de aulas ao vivo, com desenvolvedores seniores e suporte em tempo real do time de ensino da Kenzie. Direcionado para quem quer aprender programação, o curso introdutório disponibiliza 20 mil vagas e não exige conhecimento prévio na área.

6 – Aprenda a transformar sua empresa em uma máquina de vendas digital, previsível e lucrativa

Quando: dias 22, 24 e 25 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Reach (https://www.reach.com.br/), holding de soluções integradas de comunicação omnichannel, Speech Analytics e marketing digital, realiza na próxima semana três eventos gratuitos para empreendedores, em nome do Boost Academy. O empreendedores Leonardo Simão e Thiago Santos, sócios da Reach, vão ensinar como adaptar modelos de negócios para o mundo digital, aumentando as vendas em um curto período de tempo.

7 – Semana da Gestão

Quando: de 22 a 26 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A HyperXP – Escola de Negócios projetada para gestores, empresários e profissionais autônomos – está com as inscrições abertas para a Semana da Gestão, que acontece entre os dias 22 e 26 de março, de forma totalmente online e gratuita. Trata-se de uma websérie que vai ensinar o caminho para crescer um negócio de forma sustentável e organizada, além instruir os participantes a terem a independência necessária para que se tornem reconhecidos no seu nicho de mercado.

8 – MITHUB + Cyrela Challenge

Custo: gratuito

Inscrições: a partir de 22 de março, pelo site

Usar a tecnologia para facilitar a vida da população é o grande objetivo da transformação digital. E quando o assunto é o lugar onde essas pessoas vivem não dá para não pensar em segurança, conforto e praticidade. É por isso que a próxima edição do MITHUB Challenge Cyrela irá priorizar projetos de startups e empresas que desenvolvam soluções inovadoras para proporcionar uma maior qualidade de vida dentro dos condomínios. De 22 de março até 8 de abril, as startups e empresas que tiverem uma ideia ou modelo de negócio focado neste nicho específico poderão se inscrever gratuitamente no site. O resultado final será divulgado no dia 29 de abril.

9 – Call to privacy: assuntos do momento para profissionais de privacidade

Quando: dia 23 de março, às 9h

Custo: 22,50 reais

Inscrições: pelo site

Ministrada pelos advogados especialistas em Direito Digital, Luís Fernando Prado e Paulo Vidigal, sócios do escritório Prado Vidigal, a videoconferência irá abordar os desafios impostos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sejam eles relacionados à alta demanda que o tema vem provocando internamente ou mesmo às dificuldades de se conciliar, na prática, o uso intenso de dados com as novas normas legais.

10 – Intelipost Connection

Quando: dia 23 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 23 de março, acontece o Intelipost Connection, um evento anual promovido pela Intelipost, empresa de tecnologia para logística. Desde a sua primeira edição, o evento reúne grandes players dos setores de transporte, e-commerce, varejo, indústria e tecnologia. Neste ano, os temas variam entre as tendências de tecnologia para a logística e os desafios para realizar entregas perfeitas em um universo cada vez mais exigente, além de um olhar sobre as operações logísticas ao redor do mundo. Alguns nomes confirmados para essa edição são Ariel Herszenhorn, VP de expansão Loggi, Raquel Albernaz, Diretora de Logística da iFood, Eduardo Fullen, Diretor de Tecnologia da B2W, Gustavo Bello, Head de Distribuição da Dafiti, e Mauro Friedrich, Diretor de Logística da Arezzo.

11 – Perfil do Investidor Imobiliário

Quando: dia 23 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento, apresentado pelos sócios da Brain Inteligência Estratégica, Fabio Tadeu Araújo e Marcos Kahtalian, terá a apresentação de uma pesquisa inédita sobre o perfil dos investidores imobiliários no Brasil e também a participação de Antonio Setin, sócio fundador da SETIN Incorporadora, Rodrigo Cardoso de Castro, sócio fundador do Clube FII e investe em Fundos Imobiliários desde 2009 e Rodrigo Klamt Motta, sócio da XP e head do Banco de investimentos da XP.

12 – Comitê Indústria-Startup da ANPEI

Quando: dia 23 de março, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima terça-feira, o Comitê Indústria-Startup da ANPEI promove reunião aberta com o tema “Ferramentas de conexão para promover inovação aberta: cases Catalisa Corp e Bancorbrás”. O evento contará com abertura de Marcela Flores, Diretora Executiva da ANPEI, e presença de Rafael Castro, membro da coordenação do Catalisa Corp, que falará sobre a estratégia de inovação aberta do Sebrae, e João Bosco Estevam, Gerente de Inovação da Bancorbrás, que apresentará o case "Bancorbrás no Catalisa Corp: O desafio de criar uma plataforma unificada de experiências turísticas".

13 – Congresso Internacional das Américas

Quando: de 23 a 25 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Subseção Santos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Santos) e a OAB-SP organizam evento para discutir as relações multilaterais do Brasil e práticas da advocacia para internacionalização das relações com clientes estrangeiros. Ao todo, serão 70 palestras divididas em 17 painéis. Além de profissionais do direito de todo o País, o congresso também terá entre seus conferencistas representantes da diplomacia internacional.

14 – Startups e grandes empresas se reúnem na Oiweek

Quando: de 23 a 25 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A 13ª Open Innovation Week (Oiweek), evento de inovação aberta, terá a sua segunda edição do ano realizada entre os dias 23 e 25 de março, de forma online. O evento é promovido pela 100

Open Startups, em parceria com o STATE, hub de inovação com foco em deeptech, ciências e indústrias. Além de palestras, debates e workshops, tanto para as startups quanto para empresas

e investidores, a Oiweek promove, na última tarde do evento, uma sessão de Speed-Dating, que permite que os participantes se conectem por meio da plataforma de matchmaking do evento para reuniões com empresas, startups ou investidores que interessem para o seu negócio. TOTVS, Iguá Saneamento, Cogna, EDP Brasil, Andrade Gutierrez, Gerdau, Ambev, Petrobras e CIP são as empresas hosts de destaque no Speed-Dating de março.

15 – Fraud Sessions

Quando: dia 23 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Fraud Sessions, realizado pela Konduto, especializada em risco e antifraude para e-commerce e pagamentos digitais, irá contar com a participação do André Ferraz (CEO da Incognia), Fernando Grilo (Gerente de Prevenção à Fraude no Grupo Boticário) e Maurício Castilho Cintra (Supervisor de Prevenção à Fraude no Mercado Livre) para debater sobre os desafios do gestor de fraude para realizar entregas rápidas.

16 – Habilidades organizacionais para inovar

Quando: dia 24 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima quarta-feira, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras e a GAC promovem webinar para apresentar os resultados da pesquisa sobre habilidades organizacionais para inovar. O levantamento exclusivo foi obtido por meio da ferramenta InnoSurvey, que permite avaliar o estágio atual das organizações em relação ao desempenho inovador, e serão apresentados dados e números que podem servir de referência para entender como estão as empresas mais inovadoras do País e oferecer insights sobre quais habilidades inovadoras devem ser adotadas pelas empresas.

17 – Webinar - BBB: A fantástica fábrica de conteúdo

Quando: dia 24 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Winnin, uma martech que empodera a criatividade por meio da ciência de dados, preparou um estudo exclusivo analisando como as marcas devem investir no reality Big Brother Brasil, e porquê o programa se tornou uma máquina de conteúdo. O levantamento foi criado a partir de análise de dados feito pela inteligência artificial da Winnin, que analisou dentro do ecossistema de consumo da população sobre o BBB quais são os formatos, creators, marcas e plataformas dominam essa conversa.

18 – Mulheres em tecnologia: como a saúde pode ajudar o RH a atrair e reter talentos?

Quando: dia 24 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Dados do Ipea apontam que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos, e parte desse problema foi gerado devido à pandemia. Alguns desses impactos foram ocasionados devido a carga intensa de trabalho, que afeta diretamente a saúde física, mental e social. Neste encontro, vamos entender como as empresas de tecnologia podem atrair e reter talentos femininos, por meio da saúde física e mental. Vamos entender também quais são as principais ações que fomentam a saúde no trabalho, e podem impactar a produtividade das mulheres. Deborah Alves, COO e cofundadora da Cuidas conversa com Manoella Mitchell, CEO e cofundadora da Pipo sobre esse tema que é contemporâneo e imperdível.

19 – Por que saúde financeira deve ser uma prioridade para o RH?

Quando: dia 24 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Antonio Rocha, CEO e cofundador da Onze, e Thomas Carlsen, cofundador e COO da Mywork, empresa de controle de ponto online, unem as forças e a expertise do mercado em um webinar na próxima quarta-feira (24/03), no Youtube, sobre saúde financeira. Neste encontro, os dois empreendedores debatem sobre o porquê esse tema deve ser prioridade no departamento de recursos humanos.

20 – Feito Por Elas - Mulheres Empreendedoras, Líderes e Inovadoras

Quando: dia 24 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante todo o mês de março, a Conube está promovendo uma ação "Feito Por Elas - Mulheres Empreendedoras, Líderes e Inovadoras" e, no dia 24 de março, irá promover uma live com profissionais premiadas para falar sobre o dia a dia da gestão empresarial e dar dicas valiosas para quem quer seguir este caminho.

21 – A transformação digital no setor financeiro

Quando: dia 24 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Docket, LegalTech que fornece ao mercado infraestrutura para processos que dependem de documentação, de ponta a ponta, por meio da tecnologia, irá promover uma mesa redonda com grandes nomes do mercado financeiro para discutir como a transformação digital vem impactando o setor no país. Mediado pela CFO da Docket, Taeli Klaumann, o evento, online e gratuito, contará com a participação do sócio da DDL Law, Dr. Eduardo Dotta e do sócio da Fintech School, Dr. Ricardo Rocha.

22 – Starbem + Saúde: Ansiedade e Redes Sociais

Quando: dia 24 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

As redes sociais estão cada vez mais presentes no cotidiano de todos, ainda mais após o início da pandemia e da necessidade de distanciamento social. Porém, as formas de interagir nas redes e a intensidade podem ser prejudiciais à saúde mental, principalmente entre a geração que já nasceu conectada. Para discutir esse tema, o Dr. Leandro Rubio, CEO da Starbem, recebe a psicóloga Ticiana Paiva e a atriz Karol Lannes.

23 – Serious Games e Gamification na Gestão de Talentos

Quando: dia 24 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nos últimos anos, a gamificação tomou conta das pautas de líderes e executivos nas corporações mundo afora, especialmente nas áreas de Recursos Humanos e de Treinamento e Desenvolvimento, mais recentemente, na criação de soluções para o engajamento de clientes. Para discutir o assunto na palestra organizada pela FIA (Fundação Instituto de Administração) foram convidados Eliezer Silveira Filho, managing director da Roost, e Marcos PIiellusch. A discussão será mediada por Luiz Ojima Sakuda.

24 – Imersão China

Quando: dia 25 de março

Custo: 1.497 reais

Inscrições: contato@mrchinaimports.com.br

Desmistificar as compras no atacado no exterior. Esta é a missão que Claus Malamud há mais de 20 anos mantém relações comerciais com a China e conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram, em seu perfil ‘@mrchinaimports’, onde dá dicas de importação. E para ajudar mais empreendedores a aproveitar as oportunidades comerciais que os chineses oferecem para o nosso país, ele acaba de lançar o Imersão China, um curso de um mês, com quatro encontros de 1h30 de duração, via Zoom, que vai ensinar aos participantes o passo a passo da importação desde o zero.

25 – IdeiaGov: 1º Fórum de Inovação em Governo

Quando: dia 25 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O hub de inovação do Governo do Estado de São Paulo, IdeiaGov, realiza o 1º Fórum de Inovação em Governo no dia 25 de março. O evento irá reunir especialistas do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, do ecossistema de inovação em governo e de impacto social em rodas de conversas para compartilhar aprendizados, conhecimentos e práticas nacionais e internacionais. Dentre os convidados estão Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado São Paulo, e Morgan Doyle, representante do grupo BID no Brasil.

26 – Mês da Mulher: indenização por violência, desequilíbrio no consumo e na tributação

Quando: dia 25 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Cavallo conversam com a audiência sobre o mês da mulher, trazendo como pauta do debate a possibilidade de indenização em casos de violência doméstica, consumo hostil e tributação desigual (IR).

27 – Lançamento do estudo FDC Longevidade

Quando: dia 25 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A longevidade tem impactos profundos na forma como as pessoas enxergam sua própria vida, planejam seus negócios e pertencem a sociedades cada vez mais envelhecidas. No terceiro estudo do FDC Longevidade, com a parceria técnica da Hype 50+ e patrocínio da Unimed-BH, há um mapeamento de iniciativas governamentais, privadas e da sociedade civil que nos ajudam a ampliar a discussão sobre cidades, preconceito etário, previdência social, cultura, empreendedorismo e trabalho com a extensão da vida. O resultado é um estudo repleto de cases, análises e entrevistas inéditas, de forma propositiva e inovadora, sobre o impacto da longevidade nas sociedades.

28 – #SGATALKS - Experiência do cliente e a transformação digital

Quando: dia 25 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os desafios reais dos negócios, realiza um bate-papo sobre o cliente e suas percepções, assim como a busca das empresas em estudar e trabalhar novas formas para oferecer uma melhor experiência para eles. O evento contará com a presença de Fernando Dantas, gerente executivo de experiência digital de TI no Grupo Hermes Pardini e Flávio Monduzzi, COO da SGA, cuja mediação ficará a cargo do Armindo Sgorlon, CEO da SGA TI em Nuvem.

29 – Econodata Talks: Tendências de vendas para 2021

Quando: dia 25 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Especialistas em vendas B2B apresentarão hacks, insights e como colocar as melhores ações em prática para alavancar as suas vendas em 2021. Presenças confirmadas: Thiago Reis (Growth Machine), Camely Ribeiro (Escola Exchange), Rafael Farias (Rock Content), Thiago Gabri, Júlio Paulilo (Agendor) e Ana Thesing (BIMachine).

30 – Women in Digital - Adobe



Quando: dia 25 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em comemoração ao mês das mulheres, a Adobe fará uma live gratuita com executivas de diversas empresas para debater os desafios e as descobertas na pandemia, tendo a tecnologia como principal aliada na liderança e rotina de home-office. Participam executivas da Magento, Adobe, Audi, PayPal e TransUnion.

31 – Negócios de Impacto: o tipping point do capitalismo

Quando: dia 25 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento "Negócios de Impacto: o tipping point do capitalismo" com Eliane El Badouy Cecchettini tem como objetivo falar sobre tendências e inovação no empreendedorismo. A palestra é realizada pela Inova Business School, uma escola de negócios 100% dedicada ao Futuro, Tendências e Inovação.

32 – Potência Feminina

Quando: aberto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto RME lançou no fim de junho o projeto Potência Feminina, programa nacional que tem como objetivo contribuir para a retomada econômica de 10 comunidades de baixa renda devido à crise resultante da pandemia. O projeto auxiliará diretamente mais de 50 mil mulheres, a partir de 16 anos e moradoras das comunidades selecionadas. As atividades serão desenvolvidas em três etapas. Na etapa inicial, já em vigor, estão sendo realizadas oficinas que pretendem capacitar mulheres para abrir e desenvolver seus negócios e/ou conquistarem um emprego. As oficinas são temáticas e voltadas para empreendedorismo, empregabilidade e programação.

33 – Aulas Gratuitas do Gestão 4.0 sobre Gestão; Marketing, Vendas, Growth e Customer Experience

Quando: de 22 a 26 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

De 22 a 26 de março, às 19h, pelo canal do Youtube, o Gestão 4.0 irá promover aulas online e gratuitas em comemoração aos 2 anos de fundação da empresa. O objetivo é colaborar com líderes e empreendedores no desenvolvimento de seus negócios acerca dos pilares de gestão; marketing, vendas, growth e customer experience. A programação de aulas trará Alfredo Soares, Bruno Nardon, Luccas Riedo, Tony Celestino, Dener Lippert e outros convidados. Entre os temas dos encontros estão: “Construindo uma máquina de vendas”, “Como montar o seu time de Growth”, “As competências fundamentais de um líder”, “Implementando uma cultura de CX na sua empresa”, além de uma aula surpresa na sexta-feira.

34 – A auditoria como protagonista da saúde baseada em valor

Quando: dia 25 de março, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Descubra neste Webinar como a Auditoria em Saúde se relaciona com saúde baseada em valor e os principais desafios enfrentados pelas operadoras de saúde. Palestrantes confirmados:

Paolo Bertelli, senior manager na Deloitte Brasil; Breno Duarte, diretor executivo no grupo IAG Saúde e DRG Brasil; Marcelo Santos, presidente da Carefy.

35 – Awari promove aula gratuita e online de Product Management

Quando: dia 24 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 24 de março, quarta-feira, a Awari, escola digital que visa contribuir com a trajetória de pessoas interessadas em seguir carreira na área de tecnologia, promove uma aula 100% gratuita e online para quem busca mais conhecimento na área de gestão de produtos. Ministrada por Thays Bueno, Product Manager na RD e Instrutora na Awari, o encontro abordará conteúdos como definição de Product Manager, papel, habilidades e características exigidas pelo mercado de trabalho. A profissional possui mais de 15 anos de atuação em vendas e marketing, sendo nove destes dedicados à gestão de produtos em empresas multinacionais como Google, Apple, Amazon, Walmart, MasterCard, Gympass e Raia Drogasil.

36 – Como vender mais via o pregão eletrônico?

Quando: dia 25 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe Nildo Carvalho e Camila Patrício, consultores do SEBRAE, do Pará e de São Paulo, para mostrar que o pregão eletrônico é o método de licitação de menor custo atualmente e como ele facilita o contato entre as empresas e os órgãos públicos. Além das dicas de como vender mais via o pregão eletrônico, eles também vão tirar as principais dúvidas sobre a modalidade, tratar dos demais tipos de pregão utilizados atualmente e, contar como está a atuação do SEBRAE com o Portal de Compras Públicas dentro desta área em seus respectivos estados.

37 – Masterclasses: Academia de Tiktokers

Quando: dia 23 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, está oferecendo cursos gratuitos por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas a pessoas que desejem se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Ao longo do mês de março, Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia, irão conduzir as masterclasses, que serão realizadas semanalmente.

38 – Conexões SJ: tudo que você precisa saber sobre planejamento estratégico

Quando: dia 25 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nas empresas, o planejamento estratégico é fundamental para desenvolver uma visão de médio e longo prazo e, assim, conquistar os objetivos do negócio. Apesar de parecer mais uma daquelas tarefas sem aplicação prática, planejar é o que permite que a empresa se organize, torne os processos mais eficientes e, assim, obtenha diferenciais competitivos. Para falar mais sobre o assunto, Renato Sá, CEO do Grupo Aliar, holding que abriga algumas importantes empresas de varejo, distribuição e exportação de tintas do país como a Tintas MC e a Distribuidora Premium e Rubens Neubern de Souza Junior, fundador da SJ Soluções, realizarão uma live falando mais sobre planejamento estratégico.

39 – Faça seu Plano de Negócios

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Qualifica, edtech pertencente ao grupo mLearn, está oferecendo um curso destinado a quem quer fazer o Plano de Negócios de sua empresa. A aula abordará conteúdos sobre como fazer um estudo dos clientes, como conhecer quem são e quais processos seus concorrentes utilizam, identificar quais são os melhores fornecedores para o seu negócio, além de finanças empresariais.

40 – Inscrições para o programa de Capacitação Startup SC

Quando: até 24 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Empresas que buscam as melhores referências para se consolidar e acelerar o crescimento podem se inscrever na 11ª edição do Programa de Capacitação do Startup SC, até o dia 24 de março. O programa dura oito meses e vai selecionar 50 startups em vários polos de inovação de Santa Catarina, entre elas 30 empresas catarinenses de regiões afastadas de Florianópolis. Dedicada a empresas escaláveis, iniciais ou estruturadas, que apresentam alto potencial de crescimento, a iniciativa conta com um combustível inédito: um edital no valor de R$ 1,25 milhão, resultado da parceria entre Fapesc e Sebrae, e que contemplará 25 empresas entre as participantes desta turma.

41 – Elife promove webinar sobre atuação de marcas em grupos no Facebook

Quando: dia 26 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Grupos no Facebook são espaços privilegiados de engajamento para consumidores com interesses em comum. Eles promovem conversas autênticas centradas em torno de solicitações, interesses e atividades relacionadas às marcas, produtos e categorias. Durante o evento, a Elife apresentará dados sobre grupos do Brasil, benefícios para a marca, estratégias de atuação para CX e Social Listening, além de apresentar um caso de uso completo de atuação em grupos.

42 – Fórum de Operadoras Inovadoras

Quando: dia 23 de março, às 14h

Custo: 500 reais

Inscrições: pelo site

O Fórum das Operadoras Inovadoras (antigo Fórum de Operadoras Alternativas), é um seminário no qual empresas discutem o uso de novas tecnologias, frequências de espectro e modelos de negócios para a construção de redes móveis e fixas de telecomunicações. A organização é uma parceria entre Mobile Time e Teletime.

43 – Da atração à expansão: inteligência de dados na jornada de crescimento

Quando: dia 25 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de ajudar você a transformar dados em inteligência, conectando insights de ponta a ponta no negócio, convidamos Mateus Pestana, CEO da Sensedata, Cristiane Souza, diretora Geral na E-UB Unilever, e Cláudia Alves, vice-presidente de Customer na Cortex, para agregar seus conhecimentos neste meetup.

44 – LGPD na prática: Saiba quem da sua empresa compartilha dados pessoais

Quando: dia 23 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A lei geral de proteção de dados é uma regulamentação que visa o gerenciamento de dados pessoais e sensíveis nas empresas e de forma geral evita o vazamento dessas informações. Seguindo o calendário de eventos técnicos da Cloud Target, a LGPD será o tema do próximo Webinar a ser realizado. Intitulado “LGPD na prática”, a empresa destaca a jornada para adequação a Lei e cita as principais soluções voltadas à segurança de dados. O evento conta com participação dos profissionais especialistas Erik Baptista, CEO e Co-Founder da Cloud Target, Danilo Nogueira, Gerente Técnico e Marcos Sena, Líder Técnico.

45 – Integração de processos: como alinhar setores com tecnologia

Quando: dia 23 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Ploomes, plataforma de CRM online, convida a WK Sistemas, empresa referência em softwares de gestão empresarial (ERP), para um webinar sobre integração de processos e como alinhar setores com tecnologia. Matheus Pagani, CEO da Ploomes, e Marcio Tomelin, Diretor de Produto e Mercado da WK, vão falar sobre a importância de estruturar processos mais conectados e eficientes nas empresas, e como garantir que as melhorias sejam adotadas pelas equipes.

46 – Brazil-UK Tech Summit

Quando: dia 24 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No próximo dia 24, quarta-feira, a partir das 9h, acontece o Brazil-UK Tech Summit, evento que chega em sua terceira edição e tem como tema central “Govtech for Digital Innovation: O papel do setor de inovação para tornar a gestão pública mais transparente, ágil e próximo ao cidadão”. Com a participação de especialistas renomados voltados para o ecossistema de startups, as discussões ocorrem online sob o contexto da Transformação Digital e as atuais demandas enfrentadas pelo setor público, em busca de soluções efetivas com o uso de tecnologia.

47 – Webinar: {DE}CODE Talks

Quando: dia 27 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A WAVY Global, empresa de customer experience do grupo Sinch, realiza no próximo sábado o webinar {DE}CODE Talks com trilhas de conhecimentos para mulheres e pessoas não binárias que desejam ser desenvolvedoras frontend ou backend. O evento faz parte do programa de talentos homônimo, que visa promover a diversidade de gênero no segmento de tecnologia.

48 – Conferência IOT 2021

Quando: 21 a 26 de março, das 10h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Internet das Coisas (IOT) já é uma realidade em diversos setores no Brasil e no setor da saúde já tem grande aplicabilidade, especialmente por instituições que buscam minimizar seus custos com prevenção, tratamento de doenças crônicas e redução de infecções hospitalares. Durante a Conferência IOT 2021, diversos especialistas do setor vão abordar temas relevantes e necessários para empresas de saúde, gestão e negócios. No contexto da pandemia de covid-19, a IOT é uma das soluções mais ativas e seguras neste momento, tanto para gerir, administrar e proteger pessoas, produtos, insumos, empresas e negócios.