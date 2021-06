31 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com Unisinos. No MBA online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança e inovação. Veja aqui.

Confira a lista:

1- ESG sob a ótica do Capitalismo Consciente

Quando: 09 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pelo Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) e inovabra habitat, ambiente de coinovação do Bradesco, o evento propõe um novo olhar sobre ESG, com conteúdo dividido em três trilhas: Ecossistema Ambiental, Social e Governança. No entanto, a trilha que dará início ao evento é a de Governança porque o Instituto defende que o termo deveria ser GSE, com Governança em primeiro lugar, para garantir a veracidade, a transparência e a sustentabilidade de todas as ações no Social e, consequentemente, no Ecossistema Ambiental.

2- Open Banking Week

Quando: 7 a 11 de junho, das 6h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Entre 07 a 11 de junho, acontecerá o Open Banking Week 21, em formato online e gratuito, a edição contará com diversos painéis e palestras com conteúdos vindo da Ásia, Oceania, Europa, América e Brasil. Um dos painéis nacionais será representado por Paulo Oliveira Andreoli, Head de OmniFinance, responsável pela área de Open Banking e Soluções de Pagamento no Grupo FCamara e seu convidado, Ralph Bragg, CTO e fundador da Raidiam, empresa parceira do Grupo e responsável pela implementação do diretório no Reino Unido e no Brasil.

3- Webinar Power Plant Controller (PPC) - Aspectos Técnicos e Econômicos em UFVs

Quando: 10 de junho, às 10h20

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Tema de amplo destaque nas últimas semanas, o setor de energia ganha este evento dedicado a debater com empreendedores e investidores do segmento a conexão de novas Usinas Fotovoltaicas Centralizadas (UFVs), em crescimento no país, ao Sistema Integrado Nacional (SIN). Essa conexão traz desafios ao Operador Nacional do Sistema (ONS), o qual deve zelar pelo cumprimento dos Procedimentos de Rede. Sob o ponto de vista da comercialização de energia, os limites estabelecidos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) precisam ser respeitados, evitando possíveis penalidades ao Agente. Tais preocupações são enfrentadas também em outros países. A utilização de sistemas como o Power Plant Controller se mostra fundamental, garantindo o controle adequado da UFV.

4- AWS Startup Day Brasil

Quando: 8 de junho, das 9h às 13h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Na próxima terça-feira, 8, a Amazon Web Services (AWS) vai reunir sua equipe de especialistas em startups e convidados no AWS Startup Day Brasil, evento voltado a fundadores ou executivos de startups interessados em aprender como produtos e serviços da AWS podem ajudar a lançar e expandir seus negócios. O evento online e gratuito apresentará oportunidades de educação e networking para habilitar e acelerar a inovação e o crescimento de startups, discutir tendências e inspirar ações por meio de experiências pessoais de fundadores. A equipe de startups da AWS mostrará aos participantes as ferramentas necessárias para começar uma startup, testar ideias, descobrir recursos e entender a importância da nuvem da AWS para o sucesso destas empresas.

5- Como aumentar as receitas municipais utilizando ciência e inovação

Quando: 9 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento busca demonstrar como a ciência e a inovação podem auxiliar os municípios brasileiros a melhorar sua arrecadação por meio de boas práticas e dicas de implementações de ações. Participam do evento dois experts do assunto José Moulin, especialista em Ciência Comportamental Aplicada e Nudge para governos estaduais e municipais no Brasil, e César Augusto Barbiero, ex secretário de fazenda da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, que irão debater sobre um dos temas mais relevantes para os municípios e que irá auxiliar os gestores públicos nos tempos de crise.

6- Programa Leading the Future da SingularityU Brazil

Quando: 8, 9, 15 e 16 de junho, das 18h às 21h30

Custo: R$6.900 até o dia 07 de junho, e R$8.900 a partir dessa data

Inscrições: pelo site

Líderes e gerentes das áreas de marketing, comercial, projetos, recursos humanos, TI e inovação, poderão acompanhar as principais tendências em tecnologia e liderança que permearão o futuro corporativo, por meio da visão dos experts da SingularityU Brazil e do mercado. O Leading the Future conta com encontros online e ao vivo, além de workshops, que permitirão aos participantes aprofundarem os conceitos com atividades práticas.

Durante o programa, eles descobrirão como o mindset exponencial é essencial para liderar em uma era de incertezas; entenderão como as tecnologias exponenciais estão mudando o mundo e como é possível usá-las como ferramentas para tornar um líder preparado para essa nova realidade. Além de aprenderem a pensarem sobre o futuro sem usar as referências do passado e compreenderão como a conexão entre propósito e liderança pode guiar para transformar negócios e o mundo.

7- Como ser ágil e desenvolver produtos digitais para grandes empresas

Quando: 8 de junho, às 17h

Custo: R$ 350

Inscrições: pelo link

Um debate sobre produto e agilidade entre Ani Scandarolli, Senior Innovation Manager na Cogna Educação, e a Head de Operações da BossaBox Jéssica Muniz.

8- Webinar - Expense e Combate a Fraudes

Quando: 10 de junho, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Monitora Soluções Tecnologicas, juntamente da Argo Solutions Latam, irão transmitir um webinar sobre a importância de contar com uma ferramenta de Expense em seu negócio, o impacto dela na otimização dos processos internos de uma empresa, além de apresentar dicas de como combater fraudes.

9- Bota Elas no Palco - Negócios que carregam a bandeira de um movimento

Quando: 9 de junho, das 20h20 às 21h45

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A B2Mamy, primeira empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, promove uma roda de conversa que busca aproximar mulheres diversas, estimular o diálogo e convida a comunidade e o ecossistema para refletir sobre temáticas sociais importantes para a sociedade. Essa edição do "Bota Elas No Palco" terá como foco marcas com produtos que carregam a bandeira de um movimento. Além da mediação de Dani Junco, fundadora e CEO da B2Mamy, o evento contará com a participação de mulheres empreendedoras como: Laís Trajano (The Feminist Tea), Fernanda Dias Coelho - (Deixa Ela Treinar), Marilia Ponte - (Lilit) e Raíssa Assmann Kist (Herself e Herself Educacion).

10- Cá entre Nós - Bayer: Sexualidade e Maternidade

Quando: 10 de junho, das 20h30 às 21h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Organização Mundial de Saúde considera a sexualidade como um aspecto fundamental na qualidade de vida de qualquer ser humano. Essa dimensão é fundamental em tudo o que somos, sentimos e fazemos. Ter uma vida sexual saudável é essencial para o bem estar individual, interpessoal e social. O Mamy Talks traz profissionais de grandes empresas para falar sobre empreendedorismo materno. O evento tem apoio da Bayer e realização da B2Mamy e será mediado por Marina Ratton, CEO da Feel, startup de sexual wellness focada no bem-estar íntimo feminino.

11- Webinar: Bem-vindos a 2050!

Quando: 8 de junho, das 18h às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pelo MIT Sloan Review Brasil , Talenses Group, Stefanini e Fundação Dom Cabral, /o evento online e gratuito sobre o futuro do trabalho acontece na próxima terça-feira (8). Com o tema, 'Bem-vindos a 2050!', a ação faz parte da série de webinars 'O Amanhã do Futuro do Trabalho'. Para participar dessa conversa, foram convidados dois dos futuristas mais respeitados do Brasil, Rosa Alegria, futurista profissional há 20 anos e pioneira no País, e Jacques Barcia, jornalista, escritor de ficção especulativa e futurista profissional. Eles ajudarão a materializar os futuros possíveis, prováveis e desejáveis para o trabalho.

12- Papo Linx: busca inteligente aliada ao e-commerce

Quando: 8 de junho, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: não há necessidade de inscrição. Somente acessar o link

Neste evento, Vinicius Dall'Agnol, Gerente P&D da Linx Digital e Gabriel Ponstein, Gerente de Marketplaces e Parcerias da Linx Digital, receberão Pablo Canano, Partner & Business Director na Driven CX, consultoria independente formada por três empresas do ecossistema digital e e-commerce, para falarem sobre como transformar a busca inteligente no motor de um e-commerce, pensando neste novo consumidor que busca cada vez mais uma experiência de compra personalizada e rápida.

13- Quais os desafios do e-commerce B2B para distribuidoras atacadistas

Quando: 9 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A WK Sistemas, empresa referência em sistemas de gestão empresarial (ERP), convida o Mercos, software de potencialização de vendas, para um bate-papo sobre a importância de uma gestão de ponta a ponta para e-commerces B2B, os desafios das distribuidoras atacadistas e como a tecnologia pode ser uma aliada para organizar todos os setores da empresa e alavancar resultados. Participam do debate Diogo Zanis, especialista em gestão tributária, e Waldir Rozendo, especialista em estratégias de marketing e gestão comercial para mercados B2B.

14- 1ª Edição do Curso de ESG com certificação - Academia Suíça de Direito Internacional e LinkLei Academy

Quando: Inscrições abertas até 22 de junho

Custo: R$300

Inscrições: pelo link

A LinkLei Academy, braço de educação do LinkLei, a primeira e maior rede social jurídica do Brasil, abre as inscrições para a 1ª Edição do curso de ESG, que conta com o diferencial de ser o único Certificado Internacional pela Academia Suíça de Direito Internacional e pela LinkLei Academy. O curso tem o apoio institucional da LexisNexis | Nexis Solutions, divisão da maior empresa de tecnologia jurídica do mundo. Com o objetivo de explorar os motivos e de que forma o mercado de ESG impacta nas empresas globais e nacionais, o curso de formação continuada acontecerá a partir do dia 22 de junho e conta com a coordenação de Gisela Gadelha, advogada e diretora jurídica e de compliance da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, e Bruno Barata, advogado, membro do Grupo de Trabalho Anticorrupção do Pacto Global das Nações Unidas e conselheiro da Academia Suíça de Direito Internacional.

15- Live Impactos da nova lei de Recuperação Judicial nas atividades empresariais

Quando: 10 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Os advogados Fernando Zilveti, Marcela Cavallo e Renato Borelli falam sobre a nova lei de recuperações judiciais e falências. Com exemplos práticos, os profissionais mostram como as alterações impactam na rotina das empresas que possuem créditos habilitados em recuperações judiciais. Além disso, comentam sobre como a nova lei possui o potencial de tirar as empresas da crise, e até que ponto pode ser um impeditivo para o cumprimento das obrigações com os credores.

16- Responsabilidade Legal de Administradores Conforme a Lei Brasileira

Quando: 9 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A advogada Juliana Meyer Gottardi, sócia-fundadora do PNST Advogados, participa da webinar sobre responsabilidade legal de administradores. Os administradores de empresas sediadas no Brasil estão sujeitos à responsabilidade pessoal pelos atos por eles praticados, bem como por eventuais omissões, no exercício de suas funções, na forma da lei. A responsabilidade pessoal dos administradores merece atenção, em especial no que se refere às esferas societária, contratual, tributária, trabalhista, previdenciária e ambiental. Tanto a base legal dessa responsabilidade, como a sua interpretação pelos tribunais são dinâmicos, por isso a necessidade de as empresas reverem periodicamente as práticas da administração.

17- Impactos das Estratégias de Negócios e o Papel do RH

Quando: 8 de junho, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Victor Loyola, sócio e coCEO da fintech de crédito consignado ConsigaMais+, fala sobres os impactos nas estratégias de negócios em evento na organizado pela ABRH-SP que traz uma programação completa com cases, soluções disruptivas e insights apresentados por quem entende do assunto e desenhados sob medida.

18- Debate - Educação Inovadora Além do Click

Quando: 10 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com participação de Gilberto Barroso e Vitor Azambuja criadores da plataforma educacional De Criança Para Criança e Bruno Rentes e Fernando Machado, criadores da plataforma de educação financeira Mooney, o evento "Educação Inovadora Além do Click" busca levar o debate sobre novas formas de educação, visto que o último ano trouxe a necessidade de inovação e atualização do modelo tradicional de sala de aula. O encontro faz parte da programação de eventos do Departamento de Psicopedagogia do Instituto Sedes Sapientiae.

19- 5ª Edição do Economics of Change

Quando: 9 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Evento reúne Matt Beane , professor da Universidade da Califórnia, o vice-presidente de Tecnologia do Grupo Boticário, o CEO do Certification Partners e o vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood para falarem sobre como a inteligência artificial vem possibilitando novos modelos de trabalho e de aprendizagem. Participam ainda a diretora do ICMC- USP e o fundador da Educafro

20- Qual é o privilégio que a cisgeneridade abre mão para que pessoas LGBTQIAP+ avancem?

Quando: 8 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Newa é uma consultoria de diversidade e inclusão para as empresas que busca promover organizações mais seguras psicologicamente para os colaboradores. Na terça-feira, dia 08 de junho, às 19h, Carine Roos, CEO e fundadora da Newa promove uma live com o tema: Qual é o privilégio que a cisgeneridade abre mão para que pessoas LGBTQIAP+ avancem? A convidada da vez é Neon Cunha (@neoncunha), mulher negra e trans. Na conversa, elas vão abordar como a comunidade é nomeada, acolhida, respeitada e o que as pessoas precisam fazer para não reproduzir opressões enraizadas em atitudes.

21- Lançamento Netnografia: "Alzheimer: Popularidade sobre a doença e a jornada do paciente no digital"

Quando: 10 de junho, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A agência SA365 Health+Life realiza na próxima semana o lançamento da netnografia: "Alzheimer: Popularidade sobre a doença e a jornada do paciente no digital". Esse tipo de análise é uma variação da etnografia, e é desenvolvida com base em dados coletados de usuários e comunidades no digital e tem como objetivo entender o debate, a percepção e as buscas dos usuários sobre o Alzheimer, bem como a jornada do paciente no digital.

22- Masterclass: Academia de Tiktokers

Quando: 8 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Academia de Tiktokers, maior escola online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, realiza na próxima terça uma aula gratuita por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas ao público que deseja se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais.

23- Curso Jornada do Cliente - CSAcademy

Quando: 7, 8 e 9 de junho, das 18h30 às 21h30

Custo: R$700

Inscrições: pelo link

Curso oferecido pela CSAcademy, referência em educação corporativa, trará o tema Customer Success de forma imersiva e com profissionais referências no mercado brasileiro em diversos tipos de operações. Com aulas ao vivo e certificação ao final do processo, o curso traz cases reais das melhores operações de CS do Brasil e do mundo. Ideal para profissionais que querem conhecer processos e implantá-los em suas operações e atividades já no dia seguinte.

24- Estratégias, conflitos e aprendizados das primeiras start-ups unicórnio do Brasil

Quando: 8 de junho, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Milhares de empreendedores se inspiram no sucesso de negócios como Nubank, iFood e Stone para se destacar na nova economia. Mas como essas empresas conseguiram de fato revolucionar seus mercados e conquistar o status de unicórnio (empresas que valem mais de 1 bilhão de dólares)? De acordo com Daniel Bergamasco, autor de “Da ideia ao bilhão”, a resposta não está nas paredes grafitadas dos escritórios nem mesmo nas tecnologias de ponta, mas sim nas estratégias peculiares para desenhar modelos de negócio, conquistar investidores, formar talentos, encantar clientes e dominar a concorrência.

25- Novidades para o Whatsapp Business API

Quando: 8 de junho, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever

A Octadesk, startup que auxilia mais de 2.200 PMEs a atenderem mais eficientemente seus clientes e venderem mais, com soluções de atendimento, chatbot, Whatsapp Business API e Facebook Messenger, realizará o lançamento de um novo episódio do podcast Unlock em seus canais digitais com o intuito de compartilhar as novidades do Whatsapp Business API que o Facebook disponibilizará nesta semana. Participarão da conversa, Mahara Scholz, Head of Revenue da Octadesk, Renan Tunussi, Account Executive da Octadesk e Murilo Bettamio, Head of Growth LATAM na 360 Dialog, provedora oficial do Facebook. A conversa poderá ser acompanhada pelo YouTube e Spotify.

26- Webinar - Portfolio e Prospecão para designers gráficos

Quando: 8 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A melhor maneira para mostrar seus trabalhos e conseguir novos clientes. Boas dicas para turbinar o portfólio e ter projetos para mostrar. Neste webinar,que conta com a participação de Vanessa Queiroz (Estudio Colletivo, Moonstro e IdeaFixa), apaixonados por Design, estudantes de Design Gráfico ou Digital, designers iniciantes, designers experientes irão aprender a conquistar novos trabalhos.

27- Especial Fintechs | O futuro das ameaças cibernéticas para fintechs

Quando: 10 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

No terceiro e último episódio da série de Webinars "Especial Fintechs", os especialistas da Axur vão explicar quais riscos e ameaças virtuais podem afetar o segmento daqui para frente e como se preparar contra elas com uma sólida estratégia de cibersegurança. Alguns dos temas abordados serão: PIX, WhatsApp Pay e as novas modalidades de pagamentos que serão usadas em golpes e fraudes; LGPD e as sanções financeiras, o que esperar da lei e da proteção de dados nos próximos anos; quais são as tendências do cibercrime e de ataque ao setor financeiro e fintechs, entre outros.

28- Como executar um plano de conscientização em sua empresa

Quando: 10 de junho, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: no site

Promovido pela Compugraf, essa edição será abordado sobre o planejamento e execução de um plano de conscientização dentro das empresas, que é um fator essencial no combate a ameaças cibernéticas. É indispensável esse diálogo para ajudar empresas a instruírem seus colaboradores da melhor forma possível. Com isso, o host do evento Rafael Medeiros, Head of Business Development da Compugraf, ao lado dos convidados, Denis Riviello, Head of Security and Customer Success na Compugraf; Fátima Motta, Coaching de Liderança, Palestras, Consultoria e Programas de capacitação e Claudio Bannwart, Country Manager da Check Point Software; estará tirando as dúvidas sobre a melhor forma de implementar um plano desse tipo em sua organização.

29- Innovation Summit

Quando: 10 de junho, a partir das 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: no site

No Innovation Summit Brasil 2021, profissionais da Schneider Electric e especialistas de diferentes segmentos, da indústria automotiva ao saneamento básico, estarão presentes para discutir tendências e tecnologias para a construção de um mundo mais resiliente e sustentável.

30- Grande Encontro com a Advocacia

Quando: 7 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo Zoom sob o código (9696828811)

As diferentes esferas do Direito estão sendo cada vez mais requisitadas para debater assuntos de relevância pública, e por isso o evento pretende discutir a necessidade do setor da advocacia em se reinventar e se modernizar, a partir das normas e condutas adotadas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na ocasião, profissionais de diferentes áreas da Justiça colocarão em pautas temas comuns à rotina dos advogados, tudo com a mediação do advogado Alfredo Scaff.

31- Live de Especialistas da SalesFarm

Quando: 8 de junho, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: aberto ao público em geral, no perfil do Instagram @fabiooliveira.sf

Fábio Oliveira recebe Gustavo Malavota em uma live em seu instagram para um bate-papo sobre o dia a dia no campo de batalha de grandes operações de vendas. Juntos, eles irão debater sobre como se tornar um treinador de vendas de sucesso.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.