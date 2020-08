40 eventos online para empreendedores que acontecem esta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar neste momento.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer esta semana de agosto.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista de cursos abaixo:

1 – Lab Habitação: Inovação e Moradia

Data: dia 24 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: até 24 de agosto, pelo site

Realizado pela Artemisia e Gerdau, em parceria com o Instituto Vedacit, Tigre e Votorantim Cimentos e apoio da CAIXA, CAU/BR, Vivenda e Habitat para a Humanidade Brasil, a terceira edição do Lab Habitação: Inovação e Moradia está com as inscrições abertas. O programa de aceleração de curta duração vai selecionar até 15 negócios de impacto social para uma jornada de 12 semanas. Os três negócios que se destacarem ao longo do processo poderão receber capital semente de 30.000 reais cada e acesso a uma metodologia de desenvolvimento do negócio intensiva e personalizada com duração de até três meses após a conclusão do programa.

2 – StartupOn Nordeste

Data: de 24 a 26 de agosto, das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Brasileira de Startups (Abstartups) junto com líderes de comunidade dos nove estados do nordeste do Brasil, em parceria estratégica com a AWS e apoio da Ambev e Dell Technologies + Intel, lança o StartupON Nordeste na versão online, com objetivo de conectar e fortalecer as diversas comunidades de startups fora do eixo das grandes capitais do Brasil. Experts da região que farão aproximadamente 120h de mentorias individuais e voluntárias com empreendedores de todo o país.

3 – AB2L Law Disruption Week

Data: de 24 a 28 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O AB2L Law Disruption Week é um encontro 100% online e gratuito, promovido pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. A programação, com mais de 60 palestras, 30 cases de sucesso, mentorias e três trilhas de conhecimento, está repleta de experiências únicas e altamente colaborativas, com a presença de profissionais renomados do direito e da justiça. Todas as apresentações serão ministradas por grandes nomes nacionais e internacionais. Dentre os principais destaques, está a participação de Joshua Walker, cofundador da CodeX e Lex Machina. Andriei Gutierrez, da IBM, Tessa Manoela, da empresa canadense Legal Creatives, Mary O’Carroll, Head Global de Legal Operations do Google, são outros nomes confirmados.

4 – Semana de marketing e vendas para e-commerce

Data: de 24 a 28 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Serão 5 dias de evento online e gratuito com mais de 50 horas de conteúdo gerado exclusivamente para o setor de e-commerce, que é um dos mercados que mais cresce na atualidade. Os maiores especialistas em seus segmentos de atuação, reunidos de forma voluntária em prol da evolução do mercado brasileiro. Serão 5 trilhas de conteúdo onde tudo que você precisa saber sobre o setor estará exposto de forma fácil e segmentada: Marketing Avançado, Vendas na Prática, Gestão de Operações, Gestão de Clientes, Inovação e Tecnologia.

5 – 2ª edição da Semana Transformação Paperless

Data: de 24 a 28 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Semana Transformação Paperless irá discutir tecnologias para inovar e tornar as empresas mais sustentáveis. Ao todo, serão 10 webinars. Autoridades em desmaterialização de processos falarão sobre inovação, como se adaptar ao uso de documentos eletrônicos, segurança do certificado digital corporativo e da assinatura digital, além das mudanças na legislação que aceleraram o processo de digitalização no Brasil.

6 – Programa Gerdau Transforma

Data: de 24 a 28 de agosto, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O programa Gerdau Transforma é fruto da parceria entre a Gerdau e o Instituto Besouro de Fomento Social. O curso tem como objetivo capacitar cerca de 9.000 novos empreendedores no Brasil (nos estados de MG, PE, CE, RJ, SP e RS), México e Peru por meio de uma formação gratuita e online em português e espanhol. A capacitação apoia jovens e pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual. Os participantes devem ter entre 18 e 29 anos, estarem matriculados ou terem frequentado escola pública, vontade de empreender, possuir uma ideia de negócio e viver em zonas periféricas.

7 – MIDITEC Week

Data: de 24 a 28 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O MIDITEC, programa de Incubação da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE), em parceria com o Sebrae, lança o MIDITEC Week, evento de uma semana que tem o objetivo de ensinar empreendedores a como terem uma jornada de sucesso com suas startups por meio de conteúdos exclusivos e palestras com profissionais do setor.

8 – Curso Desenvolvimento de Games

Data: de 24 a 31 de agosto

Custo: 300 reais (150 reais no dia 24 de agosto)

Inscrições: pelo site

A equipe pedagógica da Quantum produziu o Curso Desenvolvimento de Games para jovens, no qual os alunos terão de fazê-lo por meio de trilhas de aprendizados e mentorias. As aulas são gravadas e os professores farão plantões de dúvidas ao vivo. Os alunos irão aprender linguagem de programação de alto nível. Com mais de 90h de curso intensivo, os jovens sairão de um estágio de introdução à programação até plataformas profissionais como a Unity, aprendendo programação de alto nível a partir do zero.

9 – Webinar ANPEI: Transformação Digital

Data: dia 24 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) convida renomados profissionais do mercado da saúde para um webinar que discutirá os impactos da transformação digital nos negócios e nos relacionamentos. Participam do webinar David Morrell, sócio e líder de Front-Office e Innovation na PwC Brasil; José Claudio Terra, diretor de inovação e transformação digital no Albert Einstein e Márcio Pereira, head de transformação digital na SulAmérica.

10 – Mentoria do Fórmula

Data: a partir de 24 de agosto, das 19h às 22h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Mentoria do Fórmula surge como uma forma inovadora de manutenção e orientação em meio a pandemia. Mesmo após tudo isso passar, ainda será necessário que empresários, autônomos e profissionais liberais estejam antenados e bem posicionados no mundo digital, além de entenderem como o consumidor pós-pandemia irá se comportar. É sobre tudo isso que a especialista em produtividade e comportamento, Karina Pólido, irá tratar durante os dias de Mentoria que seguirão.

11 – Roda de diversidade – Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+

Data: dia 25 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A Roda da Diversidade será um evento de dia inteiro de diálogo entre grandes empresas, especialistas e organizações da sociedade civil. A programação em formato digital exibirá intervenções culturais e bate-papos de presidentes, tratando de empregabilidade de pessoas trans e travestis, tecnologias para diversidade e o papel das empresas na cadeia de valor. O objetivo é reforçar o tema “Movimentos da próxima década” através do compromisso com os direitos humanos LGBTI+, celebrando a articulação das empresas a pensarem conjuntamente sobre a próxima década.

12 – Saúde – Geração de valor na pandemia, cases de ações conscientes e acolhedoras

Data: dia 25 de agosto, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de incentivar práticas de cuidado no dia-a-dia tanto empresarial quanto familiar, o Instituto Capitalismo Consciente Brasil (ICCB) promoverá uma conversa sobre saúde. Para compartilhar ações conscientes que acolhem e geram valor para quem necessita de cuidados médicos neste tempo de pandemia, o Instituto convidou Dra. Maryana Cartaxo e Sérgio Mena Barreto, respectivamente médica que atua no atendimento primário a vítimas de covid-19 e também fundadora do CAIS, e um dos maiores especialistas no mercado farmacêutico. O bate-papo virtual terá mediação de Daniela Garcia, diretora de operações e associações do ICCB, e Ariolino Andrade, sócio-diretor da Triconsult e conselheiro do ICCB.

13 – PIX Talks | 3ª Edição

Data: dia 25 de agosto, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovendo e disseminando cada vez mais conhecimento sobre o PIX, a Matera, empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, realiza mais um webinar. O PIX Talks vem sendo realizado pela Matera para sanar dúvidas sobre os pagamentos instantâneos no Brasil, mostrar os benefícios dele para a sociedade e o mercado financeiro, além de ajudar pessoas e empresas a compreenderem como serão afetadas positivamente pela tecnologia.

14 – Webinar LGPD e RH: Como se preparar para a lei

Data: dia 25 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Mesmo com a vigência da LGPD adiada para 2021 há muito o que aprender e entender sobre o assunto, principalmente quando se trata de uma área que lida diretamente com os dados pessoais dos colaboradores. Para alertar os profissionais de RH quanto à importância de se preparar para essa nova lei, o evento trará o panorama do ponto de vista do DPO – conhecido como o guardião dos dados pessoais da empresa – e também do ponto de vista da regulamentação, direitos e deveres da área de Recursos Humanos nesse quesito. O bate papo será realizado por Anderson Poli (CTO e co-fundador da Convenia, empresa com soluções voltaradas para o RH) e Luciana Pimenta (advogada especialista em Proteção de dados da Corelaw).

15 – Transformação Digital: Desafios e soluções na pandemia

Data: dia 26 de agosto, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Crowe Macro, o Conube e Sankhya Gestão de Negócios realizarão este evento visando discutir quais as tendências antecipadas, ou mesmo criadas, com a pandemia. O universo digital, por mais familiar que seja para muitos de nós, ainda oferecia desafios e este evento pretende mostrar de forma prática os melhores caminhos para fazer deles importantes aliados ao nosso dia-a-dia profissional e pessoal.

16 – Master Series Communication

Data: dia 26 de agosto, das 9h às 12h

Custo: gratutio

Inscrições: pelo site

Com o tema “As novas tecnologias como aliadas da comunicação interna: como fazer um planejamento para mídias sociais corporativas”, o Master Series Communication traz o quarto e último módulo do curso da Escola Aberje de Comunicação em parceria com o Workplace do Facebook. O keynote regional será comandado por Antônio Coelho, Solutions Architect Manager do Workplace; a apresentação do case Mercado Livre fica com Carolina Maciel Guimarães, supervisora de Comunicação Interna, Employee Experience & Employer Branding; e a master class será apresentada por Suzel Figueiredo, instrutora da Escola Aberje de Comunicação e sócia fundadora da Ideafix Pesquisas Corporativas.

17 – Gestão de vendas sem mi mi mi

Data: dia 26 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Vinicius Amancio, inside sales manager da Ramper, e Chris Fedrizzi, da B2B Stack, irão trazer dicas de como um gestor de vendas deve liderar sua equipe em empresas que vendem para o mercado corporativo. No webinar, será debatido como os gestores devem lidar com profissionais que não performam, os melhores métodos para realizar a gestão do times de vendas de forma remota, além de trazer dicas de como analisar os dados do CRM para tirar insights e escalar as vendas das companhias.

18 – Webinar sobre Expansão Comercial e Internacionalização

Data: dia 26 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O executivo de vendas sênior do Accountfy, Felipe Okano, participa do Webinar gratuito promovido pelo ArchGrupou sobre Expansão Comercial e Internacional. No congresso online, o especialista irá falar sobre como escolher mercados internacionalmente, quais erros evitar ao expandir sua empresa, qual é a diferença ao exportar serviços e o que considerar, dicas para exportar serviços, estratégias de vendas no exterior, como adaptar sua negociação, entre outros assuntos.

19 – Como preparar e otimizar o seu site para a Black Friday 2020

Data: dia 26 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Driven.CX ajudará os empreendedores a preparar e otimizar o seu site para uma das datas mais importantes do varejo no mundo: a Black Friday. No evento, será possível aprender a criar um plano de otimização da interface da loja especialmente para a Black Friday, entender as métricas chave para a criação de um backlog consistente, além de como aplicar e compreender os resultados.

20 – Live ABF Rio – O comportamento do consumidor pós-pandemia

Data: dia 26 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas incertezas e vem impactando o mercado de produtos e consumo em todo o mundo. Para debater esse tema, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove a live “O comportamento do consumidor pós-pandemia” com o sócio-diretor da Pragma Consultoria e Treinamento José Mauro, diretor comercial, operações & franquias da rede Taco, Mario Goldberg e a diretora jurídica adjunta da ABF Rio, Hannah Fernandes.

21 – LIVE – Controlando a montanha russa de emoções na quarentena

Data: dia 26 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

Organizado pela edtech ChatClass, que ensina inglês com o uso de uma inteligência artificial no WhatsAppp, o encontro trará a presidente da Vittude, Tatiana Pimenta, e o doutor em psicologia Fábio Camilo. Em um bate-papo sobre gestão das emoções neste período da quarentena, temas como gestão do medo e da insegurança, além da nossa sensação de impotência diante de fatores externos estarão em pauta. Fábio e Tatiana trarão exemplos de situações reais e cases de profissionais que também estão atuando no front, na área de saúde, e compartilharão melhores práticas para que possamos atravessar esse período de forma mais saudável, feliz e equilibrada.

22 – Estratégia de posicionamentos de marcas

Data: dia 26 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Saber como posicionar uma marca no mercado não é tarefa fácil, mas em contexto de pandemia, acaba dificultando ainda mais, então é necessário ter cuidado no tom com o público e entregar conteúdo de qualidade. Para comentar o assunto e dar dicas de como se posicionar da forma adequada, o presidente da For You Marketing, Humberto Tadeu e a vice-presidente, Hosana Batista, farão uma live no Instagram da agência com o executivo de comunicação e marketing da Poliedro Educação, Daniel Aguado.

23 – Liderança na era digital

Data: dia 26 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Richard Vasconcelos, presidente da LEO Learning Brasil, fala sobre como as empresas podem e devem continuar investindo em seus negócios. No dia 26 de agosto, ele recebe Andrea Iorio, especialista em transformação digital, em um bate papo sobre os desafios da liderança digital.

24 – Às quartas vestimos rosa

Data: dia 26 de agosto, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Conscientização do mundo digital será o tema da live comandada por Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criarem seu e-commerce, que recebe Tinara Fava, publicitária, com MBA em marketing pela FGV e 15 anos de experiência na área. Tinara vai dar dicas de como o empreendedor deve se comportar não apenas no Instagram, mas em todas as redes sociais, com pílulas do seu curso CDFS (Comportamento Digital Faz Sucesso). Entre os destaques da conversa, ela ensina que além de conhecer a persona do seu produto ou serviço, desconstruir e estar aberto ao novo, também é preciso ter três qualidades pessoais: empatia, amor e bondade.

25 – Webinário descomplicando a escolha da sua franquia em 9 passos

Data: dia 26 de agosto, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

As palestrantes Bianca Santini e Cristiane de Paula, que atuam há mais de 20 anos no franchising, promovem uma aula gratuita online para ensinar nove passos para a compra de uma franquia de forma simples, direta e segura.

26 – Transformando crise em oportunidade: gestão de equipes remotas II

Data: dia 27 de agosto, das 10h às 11h30

Custo: 50 reais

Inscrições: pelo site

Janete Klepacz, idealizadora de treinamentos e consultorias para empreendedores, empresários, executivos e profissionais liberais, juntamente com a consultoria DUXcoworkers, estão promovendo um novo encontro virtual para debater o tema “transformando crise em oportunidade: gestão de equipes remotas”. Aberto ao público, a executiva pretende provocar um diálogo sobre como as dinâmicas, rotinas, desempenho, desejos e realizações tem sido de fato a melhor maneira de lidar com esse período e as perspectivas futuras.

27 – Negócios estruturados imobiliários e os desafios jurídicos

Data: dia 27 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nesta semana, Fernando Zilveti e Marcela Cavallo se reúnem para debater sobres os principais desafios jurídicos para o setor imobiliário. O tema, por reunir muitas dúvidas dos empresários do setor, será abordado durante uma hora pelos advogados, com espaço de resposta para os questionamentos dos ouvintes.

28 – Gestão Pública Talks – Estratégias Digitais para Governo

Data: dia 27 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O webinar é o primeiro de uma série de cinco encontros virtuais organizados pela área de Gestão Pública da desenvolvedora de software Softplan. O primeiro episódio vai destacar os benefícios da automação de processos e rituais complexos – do papel para o digital – na gestão pública, tendo como cases a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O bate papo será mediado por Alexandre Pereira, especialista em soluções de gestão de processos da Softplan, e terá como convidados grandes nomes da TI do setor público brasileiro: Licardino Siqueira Pires, gerente de TI do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e Débora Gomes de Moura Varjão, coordenadora setorial de TI da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo.

29 – Ecossistema empresarial: pequenas decisões que fortalecem a imunidade

Data: dia 27 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

A live tem como objetivo abordar o papel da gestão no fortalecimento da cadeia de valor em tempos de crise, a curto, médio e longo prazo. Será discutida no evento uma visão de comprometimento sustentável do negócio. A porta-voz da live é a Mônica Schimenes, fundadora do grupo de comunicação MCM Brand Group. Sua convidade é Cristiana Xavier de Brito, diretora de relações institucionais e sustentabilidade da BASF para América do Sul.

30 – Como criar um negócio digital do zero

Data: dia 27 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Neste evento, Roberto Calderon, fundador do ecommerceCAMP, especialista em estruturação de negócios digitais, consultor e auditor de resultados em e-commerces, irá ajudar novos empreendedores que querem começar a vender online, mas não sabem por onde começar.

31 – Webinar com Chris Heivly

Data: dia 27 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Origem by Darwin, empresa para capacitação de empreendedores, e a Techstars Brasil, sede brasileira de uma das principais aceleradoras do mundo, se uniram para promover o webinar com o empresário, autor e investidor americano Chris Heivly (cofundador da MapQuest, primeiro serviço lançado de mapeamento da web, vendida por 1,2 bilhões de dólares para a AOL em 1999). Com o apoio institucional da ABStartups, do Startup SC e da Darwin Startups, o evento será no formato “Pergunte-me Qualquer Coisa”, pelo qual os participantes poderão conversar diretamente com o convidado sobre inovação e empreendedorismo, e contará com tradução simultânea para facilitar a comunicação entre o convidado e os participantes.

32 – Dados 360°: Acelerando a sua Jornada Data Driven

Data: dia 27 de agosto, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento online explica como o uso de dados para decisões e maior produtividade contribuiu para a expansão da Diálogo Logística e da Essential Nutrition. Participam Matheus Dellagnelo, presidente da Indicium Tech, Ricardo Hoerde, presidente da Diálogo Logística, e Hudson Oliveira, diretor de Digital & Business Performance da Essential Nutrition.

33 – Live Ela Pode sobre Liderança

Data: dia 27 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O Instituto RME promove uma live sobre liderança, algo tão desafiador, principalmente agora nesses tempos de pandemia. A palestra será conduzida por Fabiana Rolim, fonoaudióloga especialista em oratória e comunicação para negociação, embaixadora Rede Mulher Empreendedora (RME) e também Multiplicadora do Ela Pode, programa do Instituto RME em parceria com o Google.

34 – hub: a literatura e o lúdico em tempos de incertezas

Data: dia 27 de agosto, das 18h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Para falar sobre o potencial da leitura e do estímulo ao lúdico no contexto de pandemia, o programa educacional Edify vai reunir especialistas em um evento online totalmente gratuito e destinado a educadores de todo o Brasil. Um dos convidados é o autor de livros infantojuvenis Ilan Brenman.

Será uma nova edição do evento “hub”, uma conferência presencial que se transformou em uma plataforma aberta, multimídia e viva de conteúdo voltado aos principais desafios da educação.

35 – Lojista: seu balcão digital chegou!

Data: dia 27 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A pandemia nos mostrou a necessidade de uma nova realidade digital. Já pensou em ter seus vendedores trabalhando de casa, no Whatsapp, com estoque atualizado e você acompanhando cada cada pedido gerado? Isto é possível e vamos ensinar como fazer neste webinar. O palestrante é Roberto Calderon, fundador do ecommerceCAMP, especialista em estruturação de negócios digitais, consultor e auditor de resultados em e-commerce.

36 – B2Mamy START ONLINE powered by Google for Startups

Data: dia 28 de agosto, das 10h às 17h30

Custo: gratuito (sem mentoria); 218,90 reais (conteúdo + mentoria); 175,12 (conteúdo com mentoria para sócios)

Inscrições: pelo site

A B2Mamy, junto com o Google For Startups, lançou o Start Online com um preço colaborativo para os tempos atuais com o objetivo de ajudar mães e mulheres empreendedoras que estão com uma ideia de negócio ou precisam inovar sem grandes investimentos financeiros. A expectativa é que a iniciativa gere novas ideias de negócios e que ajude mulheres e mães a inovarem seus negócios em um tempo que necessita de maior engajamento online. O Start está com as suas inscrições abertas e com vagas limitadas, o valor colaborativo irá se manter durante todo esse período. Podem participar todas mulheres e mães que tenham uma ideia de negócio, mesmo que embrionária, ou um negócio/produto que precisa passar por mudanças e inovações.

37 – InEvent Open House

Data: dia 28 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento focado para empreendedores, C-levels e demais profissionais que queiram ter mais conhecimentos a respeito da ferramentas eventos virtuais e híbridos como estratégias de capacitação de colaboradores e de negócios. Em 60 minutos serão abordados temas como: pivoteamento de eventos para formatos online e híbridos, eventos como canais de aquisição de clientes, como fazer um website de um evento, como fazer networking em eventos virtuais, como explorar a ferramenta e-mails e geração de relatórios de eventos online. Também será mostrado um case de evento, detalhando como um cliente conseguiu realizar uma bem sucedida degustação de vinhos online.

38 – Mega Hack Women

Data: entre os dias 28 de agosto e 16 de setembro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de incentivar a participação feminina nos Hackathons e aumentar a porcentagem de mulheres dentro da área de TI, a Trybe, escola focada na formação em desenvolvimento de software, e a Shawee, empresa especializada em hackathons, irão promover um evento dedicado a mulheres. O objetivo é reunir mulheres de diferentes áreas para desenvolver a criatividade e o trabalho em grupo, além de trazer diferentes perspectivas para o mercado. Além do hackathon, serão promovidas lives com palestras sobre tecnologia, produto, design e negócios.

39 – B2Mamy Talks

Data: dia 29 de agosto, das 14h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O B2Mamy Talks é um evento online mensal que apresenta, de forma dinâmica e ao vivo, temas relacionados à jornada da maternidade e ao empreendedorismo. Os conteúdos são totalmente gratuitos e apresentados por profissionais da comunidade B2Mamy, variando entre diferentes formatos como: aulas, debates, palestras, rodas de conversa e até mesmo entrevistas.

40 – Curso online “E-commerce e Vendas Online”

Data: livre

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Vender pela internet foi a saída encontrada por muitos empreendedores para enfrentar as consequências do isolamento social desde o início da pandemia de covid-19. Diante do interesse crescente por e-commerce e vendas online, a plataforma de educação Collabplay acaba de lançar um novo curso gratuito. Ministrado por Bruno de Oliveira, presidente da escola Ecommerce na Prática, o treinamento busca orientar e conduzir a jornada de empreendedores e aspirantes que querem ter um negócio próprio online.