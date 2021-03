46 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Women in Tech Week

Quando: de 8 a 12 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de democratizar o acesso a tecnologia e dar voz às mulheres do setor, a Ironhack,

escola global de tecnologia e programação, em parceria com a Organização Internacional Sem Fins Lucrativos Women in Tech, promove entre os dias 8 e 12 de março, a Women in Tech Week - iniciativa online para aumentar a conscientização sobre o papel feminino no mercado de tecnologia.

2 – Conexão Empresarial - Mulheres de um novo tempo

Quando: dia 8 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Durante o evento online e gratuito, mulheres que representam um novo tempo e são empreendedoras, executivas, gestoras públicas e transformadoras sociais falarão sobre suas trajetórias, o que esperar para os próximos dez anos, quais são as transformações mais urgentes, além de comentarem sobre as novas realidades e qual a participação da mulher na sociedade de hoje. Entre as participantes estão a ministra do STF Cármen Lúcia, a deputada Greyce Elias, a empresária Danyelle Van Straten e a influenciadora Bella Falconi.

3 – Casa das Empreendedoras

Quando: de 8 a 12 de março, às 9h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Quer aprender mais sobre tecnologia, inovação e investimento? Participe dos painéis, mentorias e pitch day na Casa das Empreendedoras.

4 – As expectativas em torno da LGPD em 2021

Quando: dia 8 de março, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na live promovida pela Compugraf, Giovanna Ventre, Legal Outreach do Google; Luisa Varella - HOST, Content Team Lead da Compugraf e Leandra Felipe, Account Executive da OneTrust, irão comandar uma discussão direcionada aos empreendedores e gestores sobre a LGPD e as expectativas para 2021 e sobre o início da vigência da LGPD, já que a nova lei trará mudanças para todas as empresas do mercado. Mas o que podemos esperar ao longo deste ano e como as organizações devem se preparar para não serem pegas desprevenidas?

5 – Investigando as vulnerabilidades da sua empresa pós-pandemia

Quando: dia 8 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Comandada por Leidiana Brito - HOST, Business Development da Compugraf e por Carolina Guidi, Gerente de Negócios da Compugraf, a live será sobre o que o cenário pós-pandêmico reserva para o futuro da cibersegurança das empresas. Com o aumento dos novos modelos de trabalho, houve também um crescimento no cibercrime e trabalhar em um ambiente protegido é crucial para evitar problemas futuramente.

6 – Independência Financeira Feminina

Quando: dia 8 de março, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Camila Farani, investidora-anjo brasileira e jurada no reality show Shark Tank, falará sobre Independência Financeira Feminina com a empresária Luiza Helena Trajano, a influenciadora Nath Arcuri e as empreendedora Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Karine Oliveira (Wakanda) e Mércia Britto (Cinema Nosso). A iniciativa é do hub de inovação “Ela Vence”, fundado por Camila com o propósito de fomentar o empreendedorismo feminino oferecendo capacitação e conexão com investidoras.

7 – Scale Up Women Week Brasil

Quando: dia 8 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em sua jornada pela diversidade, a Vivo irá promover, de 08 a 12 de março, ações de incentivo às mulheres no mercado de trabalho. Um dos temas que a empresa irá debater será moderado por Livia Brando, country manager da Wayra Brasil, hub de inovação da Vivo. O painel "Desafios das mulheres no ecossistema: como juntar forças e mudar o cenário atual", terá a participação de executivas do mercado de inovação: Maure Pessanha, diretora executiva da Artemisia, Renata Mendes, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Endeavor e Lilian Natal, head de startups e comunidades no Distrito.

8 – Conexão RIVA 2021

Quando: de 8 a 11 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

De 8 a 11 de março, a RIVA Investimentos promove o 'Conexão RIVA 2021', evento que tem como proposta conectar investidores com grandes nomes do mercado. Ao todo, são oito mesas que vão discutir temas como empreendedorismo, diversidade, mercado imobiliário e cenário econômico. Nomes como César Cielo, Cris Arcangeli e Israel Salmen participam do evento.

9 – Mês da Mulher - Experiência She´s the Boss e Singu

Quando: de 8 a 11 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Evento organizado pela She’s The Boss, em parceria com Singu. O evento acontece em Nova Lima-MG, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das duas marcas. Dentre os principais temas a serem discutidos estão sexo, saúde, beleza, bem-estar maternidade, carreira e empreendedorismo. Dentre os principais nomes referencias nos painéis estarão Ana Luiza Mendes Campos, Head de Cultura e Gente da Getrak, Danyelle Van Straten, CEO da Depyl Action; Fernanda Ribeiro, jornalista, empresária, mestre de cerimônias, criativa e apresentadora; e Uiara Freitas, Empresária, fundadora e Diretora Executiva da marca Uiara Intimates.

10 – Desenvolva suas lideranças

Quando: de 8 a 10 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Conquer – escola de negócios da nova economia – realiza, nos próximos dias 8, 9 e 10 de março, às 19h, a RH Week “Desenvolva suas lideranças”. O evento, que conta com 3 webinars online e gratuitos, vai abordar os principais desafios dos profissionais de Rh no desenvolvimento de seus líderes. Serão abordados temas diversos a cada dia, como os novos modelos e formatos para desenvolvimento de líderes, a formação de times auto gerenciáveis, além da importância do líder atuar como embaixador de cultura da empresa.

11 – Kenziekast: Mulheres na programação

Quando: dia 8 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A escola de programação Kenzie Academy Brasil promove a live Kenziekast: Mulheres na programação - O que eu queria te tivessem me contado quando comecei na área. Com as profissionais da escola: Rita Oliveira, Head de Colocação e Sucesso do Aluno; Amanda Karoline e Maria Porcina, Facilitadoras; Mariana Antunes, desenvolvedora front-end; e a convidada Débora Kretzer, Tech Recruiter da Ebanx.

12 – InfoJobs Impulsiona Mulheres

Quando: de 8 a 12 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O cenário de empreendedorismo e mercado de trabalho no Brasil é um desafio para as mulheres. Muitas precisam conciliar carreira e maternidade, além dos preconceitos envolvendo credibilidade e a necessidade de aprovação. Pensando nisso, o InfoJobs, empresa de tecnologia para recrutamentos, promove o evento gratuito InfoJobs Impulsiona Mulheres, que acontece entre os dias 8 e 12 de março, e tem como objetivo promover conteúdos relevantes sobre o desenvolvimento feminino no mercado de trabalho, compartilhando dicas e vivências.

13 – Workshop: Descubra os Segredos dos anúncios que vendem

Quando: dia 8 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Instituto Brasileiro de Presença Digital (IBPD) convida para um encontro sobre anúncios. Aprenda como fazer anúncios que vão te ajudar a conquistar novos clientes para a sua empresa. Com o especialista Roger Abrantes, responsável por criar o conteúdo, aprenda as melhores ferramentas e práticas para melhorar ou começar os seus próprios anúncios.

14 – Decola Jovem Mulher - Especial Semana da Mulher

Quando: de 8 a 12 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: até dia 10, pelo site

Na semana do Dia Internacional da Mulher, o Instituto Besouro de Fomento Social e o Instituto Souza Cruz oferecem o curso gratuito Decola Jovem para despertar o potencial empreendedor de jovens mulheres em situação de vulnerabilidade, entre 18 e 35 anos, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ao final do curso, as empreendedoras certificadas receberão uma mentoria durante 90 dias, com acompanhamento de consultores especializados em negócios, e ainda poderão participar de um grupo exclusivo no WhatsApp – tudo para incentivar a continuarem seus empreendimentos.

15 – HR Talks 2021

Quando: dia 8 de março, às 19h10

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Considerado o maior hackathon da América Latina, o Hacking.Rio acaba de anunciar o HR Talks 2021, ciclo de palestras que antecede o evento principal e tem o objetivo de convidar as principais lideranças do universo tecnológico para debaterem temas pertinentes ao mercado e à sociedade. O primeiro ciclo se dá no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, com as palestras “Mulher é pop, mulher é Tech, mulher é tudo”, que conta com Ingrid Barth, VP da Abstartups, entre as participantes; e “Agora é que são elas ou +elas”.

16 – Semana Saúde da Mulher com a Ivi

Quando: de 8 a 12 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Ivi, primeira assistente virtual para empresas, promove série de lives sobre saúde da mulher. A primeira delas acontece segunda dia 08, com Flavia Soares, modelo plus size com o tema plena, linda e gorda. Terça o tema são as dificuldades da mulher preta com Lyllian Bragança. Quarta-feira, com o tema direito da mulher, a trans Yuna Vitória conta sua experiência. Quinta-feira é sobre maternidade empoderada com Nanna Pretto e a semana termina com violencia doméstica com a psicóloga Lívia Maria Bolsoni. As lives são conduzidas pela CEO da empresa Carolina Dassie.

17 – Investidores.VC Online

Quando: dia 9 de março

Custo: 2.497 reais

Inscrições: pelo site

Curso online liderado pelo Investidor Anjo Amure Pinho sobre o antes, durante e depois do investimento em startups. Criado a partir da experiência de 10 anos no mercado, o Investidores.VC traz uma metodologia própria para ajudar a entender todos os processos que envolvem a realização de um investimento anjo. Aborda exemplos teóricos e práticos, desde entender a complexidade de analisar uma startup para investir até como gerir seu portfólio de investidas.

18 – Como unir privacidade e segurança na hora de planejar uma estratégia?

Quando: dia 9 de março, às 10h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A segurança da informação e a privacidade de dados precisam andar lado a lado. Ainda assim, muitas empresas trabalham as duas frentes de maneira independente, o que pode gerar dificuldades em algum momento. Mas como conciliar ambas na hora de definir uma estratégia para a organização?

19 – Papo de Crediário

Quando: dia 9 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Jeison Schneider, CEO do Meu Crediário, e Vilson Brauwers, proprietário de nove lojas da rede Mercadão dos Óculos, vão trazer as melhores estratégias para trabalhar com crediário no mercado de óticas, além de dicas gerais sobre vendas e concessão de crédito aos empreendedores do setor.

20 – Search Inside Yourself

Quando: dia 9 de março, às 11h30

Custo: 1.700 reais

Inscrições: pelo site

A TGI Today é uma startup com foco no desenvolvimento humano e na formação de líderes compassivos e humanizados e também é uma das poucas instituições no Brasil a oferecer o curso Search Inside Yourself. O programa desenvolvido pelo Google dura 3 semanas e ensina habilidades de inteligência emocional, mindfulness e neurociência para líderes de empresas. A primeira turma de 2021 do treinamento online acontecerá de 09 a 25 de março e está aberta para inscrições de líderes que desejem melhorar sua performance.

21 – 4ª edição do Economics of Change

Quando: dia 9 de março, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

As narrativas aliadas a tecnologia são consideradas um ativo da economia atual. Na 4ª edição do evento, líderes globais como de Charlie Fink, ex-vice-presidente de Desenvolvimento de Animação da Disney, Cheryl Bayer, CEO da Living Popups, de experiências de realidade virtual, e Nana Baffour, CEO da Qintess, falarão sobre o tema.

22 – Essa Vai Render

Quando: dia 9 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Camila Farani, investidora e jurada do programa de televisão Shark Tank, irá lançar um talk show de educação financeira, o "Essa Vai Render". Com dois meses de duração, o programa de treinamento online mescla educação e entretenimento. A primeira live será com a Sabrina Sato, que irá mostrar o seu lado empreendedora/investidora, ainda pouco conhecido, mas estratégico até hoje para sua carreira.

23 – Impactos do marketing pessoal no mundo corporativo

Quando: dia 9 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

Diversos fatores são fundamentais para estabilizar uma carreira no marketing corporativo. Dentre as razões, podemos citar o marketing pessoal. Estabelecer uma boa imagem é fundamental para se destacar. O bate-papo terá a participação do consultor em negócios na área da saúde, autor do livro “Marketing Hospitalar”, e professor da FGV, Éber Feltrim. E a convidada será Mariana Pompeo, advogada especializada em prevenção e defesa de crimes contra a ordem tributária, Direito Tributário e Administração de Empresas.

24 – A gestão de pessoas na era híbrida

Quando: dia 10 de março, às 14h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Invillia e a Microsoft se uniram para promover um workshop online com tema “A gestão de pessoas na era híbrida”. O evento tem como objetivo discutir as tendências do trabalho conectado nos modelos remoto e presencial, além de debater sobre tecnologia, cultura e métricas que combinam emoções, comportamentos, padrões para gerar insights e otimizar temas como felicidade, saúde e aprendizado contínuo.

25 – Feito Por Elas - Mulheres Empreendedoras, Líderes e Inovadoras

Quando: dia 10 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Conube, escritório de contabilidade digital que tem como um de seus principais propósitos a redução da burocracia na gestão dos negócios, irá promover durante todo o mês de março - o mês da mulher - o "Feito Por Elas - Mulheres Empreendedoras, Líderes e Inovadoras". O principal objetivo é eliminar barreiras que ainda existem e engajar para que cada vez mais mulheres possam empreender, liderar e fazer a diferença em seus negócios.

26 – MF On Tour Pocket 2021

Quando: dia 10 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Mercafacil irá promover o evento online MF On Tour Pocket 2021. O objetivo é levar os principais temas relacionados à digitalização no setor varejista, com os maiores especialistas e as mais inovadoras soluções do mercado brasileiro. Entre os convidados está Rômulo Martins França, Co-CEO da Niduu, que irá ministrar a palestra “Como a tecnologia está revolucionando a aprendizagem e os treinamentos dos colaboradores do Varejo”.

27 – Natureza Feminina: um evento feito por mulheres, para mulheres

Quando: dia 10 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Assim como as raízes das árvores, as mulheres se conectam com as demais e formam uma enorme rede de apoio e união, transformando espaços e vivências. A proposta da VRS é colocar em pauta assuntos importantes sobre o cotidiano das mulheres, temas que muitas vezes são colocados embaixo do tapete. Com foco na natureza feminina e baseado no livro "A vida secreta das árvores", de Peter Wohlleben, farão rodas de conversa, palestra e entrevista sob a perspectiva feminina.

28 – Transformação cultural: como ser um consultor

Quando: dia 10 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Há diferentes formas de conduzir uma jornada de transformação cultural. A HRTech TeamHub conta neste curso como desenvolver programas de desenvolvimento de liderança e de integração de equipes por meio da percepção do ambiente e vetor comportamental. Apresenta também ferramenta digital para otimizar os trabalhos.

29 – Mulher, você pode tudo!

Quando: dia 11 de março, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o principal objetivo de falar sobre empreendedorismo feminino e a importância da ocupação feminina nos negócios, a Aliança Empreendedora promoverá um bate-papo com a atriz, autora, empresária, empreendedora social e fundadora do Instituto Dona De Si, Suzana Pires. Em um cenário cada vez mais difícil, onde a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor dos últimos 30 anos, a ideia é inspirar outros talentos femininos para que se tornem donas de seus próprios empreendimentos e, consequentemente, donas de si.

30 – As inovações e os desafios das Compras Públicas no Nordeste

Quando: dia 11 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O CEO do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe a Drª Ivania Soares e a Drª Anastácia Melo, para esclarecer dúvidas e debater sobre como inovar nas compras públicas no Nordeste do nosso país.

31 – Mulheres no RH - Os desafios e o papel no empoderamento de outras mulheres



Quando: dia 11 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No mês da mulher, o Gympass promoverá uma agenda de conteúdos abordando temas relacionados à liderança feminina da área de Recursos Humanos. O primeiro Webinar irá acontecer nesta semana, dia 11 de março, às 11h, e contará com a diretora executiva de Gestão de Pessoas do Magazine Luiza, Patricia Pugas, e a Gerente de Gente e Gestão da São Salvador Alimentos (SSA), Ana Flávia Perillo.

32 – A evolução da capacitação corporativa no setor de alimentos

Quando: dia 11 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Destinada a gestores da indústria de alimentos, de supermercados e donos de bares e restaurantes, o DOT digital group promove webinar sobre as vantagens que podem ser obtidas com a implementação de programas contínuos de educação corporativa no setor alimentício, como a melhora de resultados financeiros e do engajamento dos colaboradores. Comandam o evento online a especialista em Educação Corporativa do DOT, Sueli Andrade, e as analistas de Inteligência de Mercado Daniela Oliveira e Mayara Bacelar Rita.

33 – Vantagens e o Impacto na Experiência do Cliente

Quando: dia 11 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Atendimento ao cliente eficiente vai muito além de respostas através dos canais de comunicação disponíveis como as redes sociais, telefone, e-mail etc. Criar uma boa experiência para os consumidores na hora de atendê-los é muito importante para as empresas. Por isso, neste WebNeo, os especialistas Albert Deweik, Chief Revenue Officer da NeoAssist e Fernando Dantas, Gerente de Experiência Digital no Grupo Hermes Pardini irão debater as principais diferenças e vantagens em ter um atendimento Omnichannel x Multicanal, além de abordarem mais sobre ambas estratégias.

34 – Masterclass MITHUB - Estratégias de exit em startups do setor da construção

Quando: dia 11 de março, às 18h20

Custo: 60 reais

Inscrições: pelo site

O MITHUB - maior ecossistema de inovação do setor no Brasil - abre vagas para mais um Masterclass Online, que será realizado no dia 11 de março, das 18h20 às 20h30. O encontro traz sempre um grande player do mercado de startups especializadas no segmentos de construção civil e/ou imobiliário não só para mostrar “cases de successo”, mas também para falar das experiências e momentos mais difíceis do processo. O convidado desta edição é Gustavo do Valle, cofundador

da Decora, startup que automatiza a criação de cenários e produtos em 3D, vendida em 2018 por US$100M para a Creative Drive.

35 – Cura Digital com Karina Pólido e Gil Santos

Quando: dia 11 de março, às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Criado por Karina Pólido Especialista em Aceleração de Negócios, o Cura Digital é o único programa de empreendedorismo que revela os bastidores de grandes empresários. Com uma participação especial nessa semana, Gil Santos, criador do prêmio Networking Empresarial. Juntos vão mostrar o poder do networking em meio à crise.

36 – Curso de Aceleração e Liderança Digital da Cadastra

Inscrições: até 12 de março, pelo site

Custo: gratuito

Quando: dias 22, 24, 29 e 31 de março, das 18h30 às 21h

O curso busca trazer na prática tecnologias, processos, ferramentas e metodologias bem como evidenciar que essas ferramentas são o meio para que a experiência do consumidor seja cada vez mais relevante e bem-sucedida. Os alunos terão um overview de tudo o que é fundamental em marketing, performance, tecnologia e estratégia, além de dados para que possam aplicar os conhecimentos obtidos.

37 – Ânima Nest Pocket

Inscrições: até o dia 12 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Pensando em incentivar a transformação do conhecimento em soluções que vão transformar a vida da sociedade, a Ânima Educação, uma das maiores organizações educacionais do País, abre edital para participação de universitários de todo país no ‘Ânima Nest Pocket’: programa inovador de incentivo à criação de startups que estimula o empreendedorismo e premia as melhores ideias ao final do processo.

38 – Cursos de HTML5 e CSS3 – Primeiros Passos

Quando: livre

Custo: gratuito

Inscrições: HTML5 e CSS3

Os cursos são destinados aos iniciantes na área de programação. No curso de HTML serão abordados temas como: as tags mais utilizadas e mais importantes do HTML, tabelas, formulários, formatações, já com recursos do HTML5 (última versão da linguagem), seguindo as boas práticas. Já o curso de CSS trata de temas como o display, positions, box model e outros recursos/conceitos importantes que todo programador deve saber para criar um front-end mais agradável e profissional.

39 – Bolsas para mulheres estudarem na Europa

Custo: gratuito

Inscrições: contato@loveuk.com.br,

Universidade de York – prazo de inscrição: 11/04

Universidade de Durham – prazo de inscrição: 05/04

Universidade de Bristol – prazo de inscrição 12/04

Voltada para programas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Apenas para mulheres. O Programa loveUK auxilia as candidatas no processo de aplicação na hora de se candidatar. As candidatas precisam ter concluído a graduação em áreas condizentes com os programas de mestrado oferecidos. Apenas para programas de mestrado com início em setembro de 2021. A bolsa não está disponível para programas de graduação ou PhD. A bolsa cobre todos os custos e há um auxílio extra para as mães.

40 – Academia de Tiktokers

Quando: até 23 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Academia de Tiktokers, maior comunidade online sobre ensino sobre TikTok no Brasil, está oferecendo cursos gratuitos por meio de uma plataforma online. As aulas são destinadas a pessoas que desejem se tornar autoridades ou influenciadores digitais e obter maior engajamento entre seguidores nas redes sociais. Ao longo do mês de março, Clarissa Millford e Diego Davoli, fundadores da Academia, irão conduzir as masterclasses, que serão realizadas semanalmente.

41 – Elas quebraram o telhado de vidro

Quando: dia 8 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No mês da mulher, para celebrar as conquistas em equidade de gênero e dar o início às comemorações dos 50 anos da Medtronic, uma das maiores empresas de tecnologia, serviços e soluções médicas do mundo, faz uma homenagem a elas. De 8 a 23 de março, numa série de eventos gratuitos, a empresa mostrará a história de médicas que se destacaram em áreas dominadas por homens. Serão 4 eventos virtuais, voltados para mulheres na medicina, nos dias 08, 15, 22 e 29/03 (todas às segundas-feiras), das 19h às 20h.

42 – Webinar sobre segurança mobile: 2021, ano do maior vazamento de dados da história

Quando: dia 10 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Nestes primeiros meses tivemos vários vazamentos com dados pessoais de brasileiros. A fim de abordar quais as consequências para o mercado, Daniel Freire, do Banco BMG, Thais Redondo, do iFood, e Anderson Cassolato, do Banco Neon, vão conversar com André Ferraz, presidente e fundador da Incognia, empresa de identidade digital, sobre quais os tipos de ataques e golpes tendem a aumentar dado o volume e natureza dos dados vazados. Além de indicarem quais as inovações de prevenção à fraude deverão são a aposta para os próximos anos.

43 – Customer Centricity : O cliente no centro do negócio

Quando: dia 9 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No próximo dia 9 de março, às 10h, a TIBCO promove o webinar “Customer Centricity: O cliente no centro do negócio”, para discutir como a exigência por decisões mais rápidas e assertivas tem fomentado um novo modelo de negócio digital que interage com seus clientes de novas maneiras. Gratuito, o evento abordará experiências, métricas e fatores críticos para que empresas de diferentes portes tenham sucesso no cenário atual.

44 – Mulheres inspiradoras que transformam a realidade

Quando: dia 10 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os desafios e conquistas das mulheres no ambiente corporativo serão pautas de evento digital gratuito a ser realizado pelo Conglomerado Alfa no próximo dia 10, às 17h. O encontro com o tema “Mulheres inspiradoras que transformam a realidade!” terá as participações de Paula Moreno, Diretora de Asset Management do Alfa, Paula Bellizia, vice-presidente de marketing da América Latina do Google, Fiamma Zarife, diretora-geral do Twitter, e Paula Cardoso, presidente da Rede.

45 – O papel do profissional de TI na adequação à LGPD

Quando: dia 10 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A BluePex, empresa que desenvolve soluções de segurança da informação para o mercado corporativo, promove amanhã, 10 de março, um webinar gratuito explicando o papel da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, que regula trâmites envolvendo sobre a coleta e tratamento de dados pessoais dos brasileiros. O evento é direcionado para profissionais de TI e executivos (CEOs, CTOs, COOs) de pequenas e médias empresas e será ministrado por Nilton Souza, da BluePex.

46 – Webinar: Sustentabilidade e a gestão eficiente de projetos e obras

Quando: dia 10 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Dia Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável é comemorado todo 4 de março e, com objetivo de celebrar a data e aprofundar o debate sobre o tema, a Prevision

promoverá um Webinar nesta terça-feira com participação de empresas que são destaque por suas ações sustentáveis. O bate-papo será mediado por Paula Lunardelli, co-fundadora & CEO da Prevision, e contará com a participação de Adriana Hansen, gerente de consultoria no Centro de Tecnologia de Edificações (CTE), compartilhando sobre a importância e os benefícios de uma gestão de resíduos bem planejada. A segunda convidada é Ana Paula Mello, gestora de desenvolvimento imobiliário na Construtora Laguna, responsável direta pela certificação LEED.