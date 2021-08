25 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas estão organizando eventos online para empreendedores e pequenas empresas que estão precisando se reinventar na pandemia, seja para auxiliar na criação de novos negócios, ou para melhor gerenciar uma companhia já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Quer abrir a sua própria startup? Saiba como com os fundadores da ACE Startups

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1-Banking Innovation Forum.21

Quando: 10 a 12 de agosto, a partir das 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Promovido pela startup de validação de dados idwall, o Banking Innovation Forum chega a sua segunda edição. Evento online e gratuito irá debater o futuro do setor financeiro e as tendências do mercado de meios eletrônicos de pagamentos. O público ainda terá a oportunidade de concorrer à prêmios que vão que vão desde a e-books até cursos na HSM University, FGV e Insper.

2 - Circular Summit 2021

Quando: 11 e 12 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Circular Summit, evento promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Plástico (ABIPLAST) e a Reed Exhibitions (RX), é direcionado para profissionais de todos os setores que buscam uma compreensão acerca da produção e consumo, sobretudo a necessidade de um redesign de produtos para maximizar o uso, reuso e fomento à reciclagem, ocasionando, assim, uma mudança sistêmica na forma de produzir e consumir, projetando uma sustentabilidade que deve estar alinhada aos investimentos. A edição terá a participação da fundadora da Rethink Global, Catherine Weetman; de representantes do poder público e apresentará cases de empresas como Toyota, Amcor, Veolia, Estre Ambiental, Fama Investimentos e Grupo Capitale Energia.

3 - 1º Seminário Paulista para Proteção das Crianças

Quando: 09 e 10 de agosto, das 13h às 19h20

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O 1º Seminário Paulista para Proteção das Crianças e dos Adolescentes é promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT), Agenda Pública e Instituto Camará Calunga. O evento é online, gratuito e destinado a representantes de organizações da sociedade civil, líderes sociais, educadores, gestores públicos, entre outros interessados.

4 - LIFT Talks - "O Lado Verde do Crédito - Sustentabilidade e o papel das Finanças Verdes"

Quando: 11 de agosto, das 17h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo canal do YouTube

O LIFT Talks, bate papo online e gratuito e promovido pela Fenasbac, terá como tema “O Lado Verde do Crédito - Sustentabilidade e o papel das Finanças Verdes". O evento conta com a participação de José Ângelo Mazzillo (MAPA/CONAB), Leisa de Souza (CBI), Morgan Doyle (representante do BID no Brasil). A conversa será mediada por Rodrigoh Henriques, Líder de Inovação da Fenasbac.

5 - Live semanal do Hacking.Rio - ODS 1 e 2

Quando: 12 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelas redes sociais do Hacking.Rio

A primeira live após o lançamento da 4ª edição do Hacking.Rio, considerada a maior maratona de programação de desenvolvimento de soluções digitais inovadoras da América Latina, vai acontecer pelo site e nas redes sociais do Hacking.Rio. Vão ser abordados os dois primeiros dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. São os temas que vão direcionar os desafios para os participantes. Nesta live vão ser comentadas as medidas para acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares e acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável. A competição entre os “hackers do bem” reunirá as melhores equipes, mentores especialistas e instituições de ensino de todo o Brasil e países de língua portuguesa, que disputarão uma premiação total de R$ 150 mil, entre os dias 15 e 17 de outubro.

6 - 1º Seminário Paulista para Proteção das Crianças

Quando: 5 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: não é necessário se inscrever. Transmissão pelo Instagram da Escale (@escaledigital).

A Escale, startup de costumer acquisition, que otimiza a jornada de compra de serviços essenciais, está organizando um bate papo sobre como é possível revolucionar o ciclo de vendas das empresas. A live terá a mediação de Robert Sena, Head de Diversidade e Inclusão da Escale, e a participação especial da Ayana Meyer, da GPM e também trará mais informações sobre o modelo de negócios da empres10 a

7 - WTM Latin America

Quando: 10, 11 e 12 de agosto, das 8h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A edição 2021 da WTM Latin America, principal evento de turismo B2B da América Latina, acontecerá pela primeira vez em formato 100% virtual nos dias 10, 11 e 12 de agosto e marca a retomada da indústria turística nacional e internacional. A feira, que ocorre desde 2013 no Brasil, reúne players do mercado mundial, entre eles Orlando, Dubai, Maldivas, Egito, Polonia, Israel, Argentina, Republica Dominicana, Guatemala, Barbados, 27 brasileiros, entre outros. O objetivo do WTM Latin America é engajar os participantes com uma plataforma exclusiva e robusto conteúdo com speakers especializados em diferentes nichos.

8 - WTM Latin America

Quando: 10, 11 e 12 de agosto, das 8h às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A edição 2021 da WTM Latin America, principal evento de turismo B2B da América Latina, acontecerá pela primeira vez em formato 100% virtual nos dias 10, 11 e 12 de agosto e marca a retomada da indústria turística nacional e internacional. A feira, que ocorre desde 2013 no Brasil, reúne players do mercado mundial, entre eles Orlando, Dubai, Maldivas, Egito, Polonia, Israel, Argentina, Republica Dominicana, Guatemala, Barbados, 27 brasileiros, entre outros. O objetivo do WTM Latin America é engajar os participantes com uma plataforma exclusiva e robusto conteúdo com speakers especializados em diferentes nichos.

9 - Aula gratuita MBA Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação

Quando: 12 de agosto, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 12 de agosto, às 18h30, o Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista disponibilizará uma aula gratuita do MBA Gestão e Tecnologia em Segurança da Informação, que será ministrada pelo auditor Rodrigo Suzuki. O especialista falará sobre “Normas e Regulamentações (ISO 27001/ISO 27002)”, na qual será possível compreender os principais pontos e relevância das normas regulamentadoras.

10 - Inforuso 2021: “Mindset da nuvem - O futuro sem limites”

Quando: 10 de agosto, às 15h55

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A edição deste ano do Inforuso, um dos mais importantes e tradicionais eventos de tecnologia e negócios do Brasil, contará com a participação de Armindo Sgorlon, CEO da SGA TI em Nuvem, empresa especializada em nuvem que cria soluções que diminuem custos operacionais, garantem mais eficiência e reduzem riscos, de Gustavo Teixeira, CIO da AeC Contact Center, empresa de tecnologia que atua na área de relacionamento com clientes e outsourcing de processos de negócio, e de Ricardo Matos, CIO da Afya Educacional, parceira dos profissionais médicos em toda a jornada de formação. No bate-papo “Mindset da nuvem - O futuro sem limites”, os profissionais irão abordar como a jornada para a nuvem pode trazer inovação e inúmeros benefícios para diversos negócios.

11 - Link 2021

Quando: de 9 a 12 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela startup alagoana Hand Talk, o evento será realizado de forma 100% virtual e contará com 4 trilhas para diferentes públicos, em cada um dos dias. Os temas estão divididos em Tecnologia, Comunicação & Marketing, Gente & Diversidade e Futuro. Uma das atividades mais esperadas é o painel Futuro das Relações de Trabalho, que acontecerá no último dia, na trilha de Futuro e trará discussões importantes para os profissionais de Recursos Humanos e Diversidade e Inclusão, como os rumos da acessibilidade nos processos seletivos e as melhores práticas para retenção de talentos PCDs. A atividade contará com a presença de Tiago Mavichian, CEO e fundador da Companhia de Estágios. O painel será exibido no dia 12 de agosto, iniciando às 17h35.

12 - Innovation Talk: Crise Hídrica e o Setor Elétrico

Quando: 12 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Breve descrição: A Schneider Electric, líder em transformação digital e gestão de energia e automação, irá promover um webinar sobre Crise Hídrica e o Setor Elétrico, no dia 12 de agosto. Durante o evento, especialistas em Energia e Sustentabilidade da empresa irão explicar os riscos e oportunidades para os consumidores de energia, explicar o que as empresas podem fazer para desenvolver resiliência e atravessar a crise da melhor maneira, além de dar dicas sobre como contornar os impactos de situações como essa com gestão e planejamento, protegendo o orçamento de maneira sustentável.

13 - Sebrae Global Experience

Quando: de 9 a 11 de agosto, das 10h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Sebrae Global ExperienceO Sebrae Rio realiza o evento Sebrae Global Experience. Totalmente on-line e gratuito, o empreendedor descobrirá estratégias de como internacionalizar a marca da empresa. Durante os três dias de evento, os empresários poderão ter acesso a informações estratégicas sobre o mercado internacional, tendências, perfil de consumo, a inovação como fator competitivo, captação de recursos nacionais e internacionais, oportunidades de negócios, transformações nos meios de pagamento eletrônico e os requisitos para vender para o mercado externo, além da participação de empresários que contarão suas experiências no mercado internacional.

14 -Venture Capital Summit

Quando: 11 e 12 de agosto, das 17h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Distrito reúne empreendedores e investidores de venture capital e startups para falar sobre os investimentos que estão transformando o mercado. O evento é voltado para pessoas que já fazem parte ou estão interessadas em ingressar no setor, além de empreendedores e líderes de startups em busca de investimentos. Já estão confirmados executivos da Via, Hotmart, Empiricus, Sinqia, Ingresse e Ahrends.

15 - Inteligência Emocional e Produtividade no Home Office

Quando: 9 de agosto, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Buscando formar profissionais com o perfil que o mercado necessita, o Descomplica, uma das principais instituições de ensino e tecnologia do País, está investindo nos chamados "Cursos Livres de Alta Demanda". Inspirados na metodologia de "Sprints", por terem metodologia ágil, com objetivo de aprofundamento rápido em um determinado tema, eles duram 15 dias e serão dados 100% ao vivo, online e de forma gratuita. Na oferta dos cursos, o Descomplica visa conectar teoria a professores gabaritados, práticas de mercado e o respaldo de especialistas a diversos cases práticos. E, no dia 09 de agosto, é a vez do segundo curso da série: "Inteligência Emocional e Produtividade no Home Office", cujo objetivo é ajudar o público no desenvolvimento das competências certas para ganhar mais produtividade, foco e felicidade no trabalho remoto.

16 - Expolux Digital Week

Quando: 10 a 12 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Expolux Digital Week traz em 2021 as tendências do universo da iluminação. São 3 dias de atividades gratuitas, com a presença de renomados especialistas e a oportunidade única de interação 1:1 com o mercado. Com uma programação exclusiva, elaborada pela curadoria da ABILUX, o evento entrega conhecimento e atualização aos profissionais do setor, conectando toda a comunidade Expolux. Entre os temas estão: "Impressão 3D na Iluminação”, “A influência da luz na vida noturna das cidades”, “A importância do LED na Iluminação Pública” e, claro, Design.

17 - Webinar Meios de Pagamento no Ambiente Digital

Quando: 13 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Elife, consultoria especializada em inteligência de mercado e gestão de relacionamento digital, por meio da plataforma Buzzmonitor, irá conduzir um estudo sobre meios de pagamento online no ambiente digital. Dentre os temas, será possível aprender sobre quais os meios de pagamento mais citados no buzz online; principais canais de comunicação e públicos envolvidos; comportamentos de buscas no Google e como extrair esses insights via Buzzmonitor, isso porque o ambiente digital mudou toda a jornada de como fazer compras atualmente, inclusive no momento do pagamento. Transações que antes podiam levar dias para acontecer agora são realizadas na velocidade de um clique, o que transformou as relações entre clientes e marcas.

18 - Educação Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Compromissos e Possibilidades

Quando: 10 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, em parceria com o Instituto Global Attitude, está abrindo inscrições gratuitas para o minicurso sobre Educação Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Compromissos e Possibilidades, que acontece entre os dias 10 a 31 de agosto, a ser realizado online e ao vivo todas às terças-feiras entre 16h e 18h30. Os encontros têm como objetivo fomentar debates entre os alunos sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável e à agenda 2030.

19 - Webinar: Como reinventar o telefone como canal de vendas e relacionamento com o seu cliente?

Quando: 12 de agosto, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Elife, consultoria especializada em inteligência de mercado e gestão de relacionamento digital, por meio da plataforma VozXpress, irá explorar nesta webinar como podemos evoluir o atendimento pelo canal de voz usando Voice Analytics, além de compreendermos como esse momento de transformação digital abre portas para a redução de custo no atendimento e aumento da satisfação do cliente por meio de uma experiência personalizada.

20 - Curso Assinatura Eletrônica: a tecnologia, as leis e o uso

Quando: 11, 18 e 20 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Como forma de estrear a central de cursos online e conteúdo educacional acerca dos temas que envolvem assinaturas eletrônicas e transformação digital, a Clicksign, pioneira em assinaturas eletrônicas, lança o primeiro Curso da plataforma Clicksign Academy intitulado Assinatura Eletrônica: a tecnologia, as leis e o uso. No intuito de desmistificar o uso da assinatura eletrônica, a empresa quer colaborar para o ensino das práticas envolvendo história, conceitos, legislação, jurisprudência e tecnologia em assinaturas

21 - Como defender o valor da inovação em empresas B2B

Quando: 10 de agosto, às 10h

Custo: R$ 360

Inscrições: pelo link

Bate papo entre Bruno Camargo, Giuliano Cardoso e Rodrigo Meurer para abordar temas relacionados à transformação digital e como defender o valor da inovação em empresas B2B.

22 - Cursos e webinars Ebac

Quando: 10 a 12 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Escola britânica de artes criativas e tecnologia (Ebac) terá uma semana de cursos gratuitos com temas que vão de design de games e experiência do usuário a vendas digitais no Instagram.

23 - Comunicação não violenta: por relações mais empáticas e colaborativas

Quando: 12, 19, 26 de agosto e 02, 09 e 16 de setembro, das 19h às 22h

Custo: R$ 890

Inscrições: pelo site

A violência não é apenas agressão física. Ela pode ocorrer pelas palavras que usamos ou deixamos de usar em uma conversa. Num comentário que, a seu ver, era para ajudar, mas foi pouco empático, invadiu o espaço seguro do outro. O curso será pautado por aulas dialogadas, para que os profissionais possam dialogar com empata em situações corriqueiras e conflituosas. A condução dos encontros será feita por Vivian Rio Stella, doutora em linguística e idealizadora da VRS Academy; Flávia Zanini, psicóloga e facilitadora de grupos de Comunicação Não Violenta e Especialista em Desenvolvimento do Potencial Humano nas Organizações com foco na saúde mental e qualidade de vida no ambiente de trabalho; e Daniele Rafael, praticante de CNV (Comunicação Não Violenta) desde 2017, pesquisadora sobre escuta, vulnerabilidade, liderança colaborativa e inteligência coletiva.

24 - Axur Pocket Summit

Quando: 11 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Que o primeiro semestre de 2021 continuou sendo marcado pela transformação digital, não é novidade para ninguém. Mas, você sabe qual o real impacto dessa digitalização para a cibersegurança? No primeiro Pocket Summit da Axur você terá acesso aos dados e análises dos relatórios de vazamentos e fraudes digitais do 2º trimestre, além de ficar por dentro das maiores tendências para os próximos trimestres de 2021.

25 - Webinar: Transformação digital

Quando: 12 de agosto, às 9h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) vai promover, no dia 12 de agosto, o Webinar “Transformação Digital: do conceito à prática, no Brasil e no mundo”. O evento, que acontece de forma gratuita, os palestrantes Markus Will, chefe do Escritório de Projetos Brasil no Fraunhofer, e Bruno Bragazza, gerente de inovação, novos negócios e PI na Bosch América Latina; sob a moderação de Filipe Cassapo, presidente do Enrich in LAC.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.