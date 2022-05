Este é o caminho para consolidar sua empresa no mercado

O Ranking EXAME Negócios em Expansão teve sua data de inscrição prorrogada. A nova data limite para que os participantes cadastrem as suas empresas é 6 de maio.

Participar de eventos como o Ranking EXAME de Negócios em Expansão é uma boa oportunidade para que negócios menores ganhem mais credibilidade no mercado. Para inscrever gratuitamente a sua empresa, basta clicar aqui.

Inaugurado esse ano, o ranking tem o objetivo de reconhecer as pequenas e médias empresas que mais cresceram no ano de 2021. É uma iniciativa completamente gratuita da EXAME para dar visibilidade a negócios com grande potencial e para exaltar o empreendedorismo no Brasil.

O Ranking Negócios em Expensão conta com o apoio do Banco BTG Pactual e também com a parceria técnica da Consultoria PwC para a apuração dos dados.

Quais empresas podem participar?

Vale ressaltar que a participação é gratuita e as empresas que desejarem participar devem cumprir alguns requisitos mínimos, são eles:

Ter sede no Brasil;

Possui receita líquida anual de 2 a 300 milhões de reais.

Se ambos os requisitos forem atendidos, um responsável deve fazer o preenchimento do formulário de dados e enviar os demonstrativos contábeis do ano de 2021 para avaliação.

Como funciona o ranking?

Para ranquear as participantes, será feita uma análise dos demonstrativos contábeis previamente enviados. Membros do Banco BTG Pactual, da EXAME e da Consultoria PwC irão primeiramente separar as empresas por grupo de atuação e depois listá-las tendo como base o crescimento de receita líquida anual entre os anos de 2020 e 2021.

