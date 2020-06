Empresa de pedidos Hellofood recebe aporte de R$ 137 mi

Rio de Janeiro – A empresa de pedidos de comida online Hellofood informou nesta segunda-feira ter recebido aporte de capital de 137 milhões de reais com grupo de investidores que inclui Falcon Edge Capital e Rocket Internet AG.

Com presença em 45 países, a Hellofood pretende utilizar os recursos para se fortalecer nos mercados em que já possui operações, informou a companhia em comunicado.

Desde que foi fundada, em 2012, a Hellofood recebeu outros três aportes que somados com o atual totalizam mais de 200 milhões de reais. Em junho deste ano, a empresa adquiriu duas concorrentes do setor de foodservice.

Na Rússia, comprou o Delivery Club e tornou-se a principal empresa do mercado de delivery de comida no país.

Já no Equador, adquiriu a deliYami, ficando na liderança do país na área de delivery online. No Brasil, comprou no ano passado JáNaMesa, MegaMenu e Peixe Urbano Delivery.