7 dicas para empreendedores preservarem o casamento e o negócio

Ter um negócio próprio e manter um relacionamento saudável, quase sempre parecem ser ideias em rota de colisão. “Quando se tem o próprio negócio, tudo depende do(s) indivíduo(s)”, diz Nikki Levy, que no ano passado deixou seu papel como chefe de conteúdo e roteiro, na DreamWorksTV para iniciar o podcast “Não Conte para Minha Mãe”, onde agora registra 50 horas semanais em hospedagem, produção e contratação de celebridades – um grupo reconhecido por informações vagas e extravagantes. “Quando estou trabalhando demais, não sou realmente alguém agradável de se estar por perto”, diz Levy. “E isso é coisa demais para qualquer parceiro”.

Empresários dizem que o trabalho se torna inevitavelmente o terceiro membro do relacionamento. “Estamos dando tudo para as empresas, não uns para os outros”, diz a gerente de comunidade, coach de integração, Cena Martin, 30, cujo marido também é dono de uma pequena empresa. “Um de nós está sempre ligado em uma direção, pensando em um cliente ou projeto.” Desnecessário dizer que a noite do cinema desaparece – junto com a intimidade. Perguntamos a três empreendedores casados ​​e felizes como eles mantêm seus relacionamentos tão saudáveis ​​quanto seus negócios. Aqui estão as dicas:

Descompressão no final do dia

“Minha esposa realmente gosta de uma hora sozinha depois de passar o dia inteiro em reuniões no Zoom”, diz Levy. “Então, comecei a fazer meu trabalho extra durante esse tempo, e isso resolveu vários problemas.” Martin também tira uma parte do tempo para si mesma toda semana, informando ao marido que ela, digamos, estará em uma galeria de arte ou sairá com amigos. “Eu tiro um tempo só para mim”, diz ela. “O esgotamento ocorre quando não se tem tempo para fazer as coisas que queremos fazer individualmente”.

A “nossa hora” é obrigatória

Os domingos são dias familiares para Brian Howard, estivador do porto de Vancouver, no Canadá, e proprietário da BarSight , fabricante de software de gerenciamento de funcionários. Esta solução foi forjada depois de um longo período em que Howard trabalhava nos finais de semana no porto e a semana inteira no BarSight. “Passava mais de um mês correndo atrás do trabalho e certo dia me dei conta que nunca estávamos juntos por muito tempo”, diz ele.

As noites só nossas “não são negociáveis”

“Estávamos fazendo isso de maneira errada, com muita frequência, e acabou prejudicando o nosso casamento”, diz ela. Eles separam para si vários compromissos por semana. “Se um filme do Homem-Aranha está sendo lançado, então, a gente assiste aos últimos dois ou três filmes da Marvel para entendermos o novo lançamento”.

Quando seu parceiro(a) está sobrecarregado(a), tome a iniciativa.

Quando o podcast de Levy foi lançado em março, ela também estava criando um especial para a Audible, que lhe tomava muitas horas de gravação. “Ela me lembra que eu tenho que comer, beber água e fazer pausas.” Levy devolve o favor da mesma forma. O objetivo, diz ela, é deixar a parceira menos estressada. “Quando vejo que ela está perdendo o controle, eu assumo 80% das coisas da casa”, diz ela.

Pequenas coisas são importantes

Howard e sua esposa, uma funcionária da polícia, entregam as crianças na creche ao meio-dia, ficando juntos por uma hora por volta do meio-dia antes que ele saia para o trabalho. Normalmente, ficam na sala de estar ou almoçam juntos. “Vou preparar o café para ela e sempre tem um smoothie que sobrou do café da manhã na geladeira para ela”, diz Howard. “Eu faço questão de deixar a máquina de lavar louças vazia e que a cozinha não esteja uma bagunça completa quando ela chega em casa.”

“Parada forçada” para as refeições

Martin sai do trabalho na hora do jantar, quer tenha terminado ou não, deixa sua equipe encarregada de responder e-mails e ligações até as 16h "É preciso impor esse limite a si mesma, ou a pessoa se tornará escrava de seus clientes e depois se perguntará ‘que diabos aconteceu com a própria vida’, diz ela”.

Peça ajuda no trabalho

“Ontem eu tive que redigir um e-mail importante, parei e mostrei a ela e ela me ofereceu sugestões”, disse Levy. Isso paga dividendos ao envolver o outro parceiro em acontecimentos importantes e porque, como muitos casais, ela e a esposa têm conjuntos de habilidades complementares.

É preciso entender que o trabalho pode consumir um casamento. Quatro anos atrás, Martin quase destruiu o seu enquanto fundava uma empresa de tecnologia e trabalhava 14 horas por dia. “Chegamos a falar sobre divórcio porque ele reclamou que eu não estava presente no relacionamento”, disse ela. “Estava tentando agradar tanto os clientes que nem dava atenção ao meu marido”. Por fim, ela se afastou do projeto – Ela diz: “Tive que falar que ele era mais importante e que eu estava comprometida a resgatar a relação”.

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.

