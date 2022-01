As 4 dicas para empreendedores começarem o ano com o pé direito

Por Marina Gurgel, da Rede Mulher Empreendedora

Um autor do qual eu gosto muito chamado Eduardo Galeano, em um dos seus livros, fala sobre quão amável é o tempo ao nos dar a oportunidade de “crer que hoje pode ser o primeiro dos dias”. Carlos Drummond, em seu poema O Tempo, exalta quem teve a ideia de dividir o tempo em anos, pois “Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão”.

Como dizem esses dois autores, a ilusão de que podemos recomeçar a cada novo ano nos traz esperança e a vontade de fazer mais e melhor quando já estamos exaustos de doze meses de muito trabalho. Como podemos trazer essa energia de renovação para os nossos negócios?

Dicas para empreendedores seguirem no começo do ano

1) Revise e organize o seu instrumental de trabalho

Esse, para mim, é sempre um ponto primordial do início do ano. Avaliar se o instrumental está em boas condições ou se precisa de alguma adaptação ou troca para facilitar o dia a dia de trabalho.

Em especial, revise o instrumental que você usa para anotar as entradas e gastos do seu negócio (caderno, planilhas, apps e etc): ele deve ser prático e estar sempre acessível. E, se por acaso, em algum momento você parou de anotar ou se perdeu nas anotações, agora é sua chance de recomeçar.

2) Faça uma revisão de suas práticas cotidianas

Além de revisar os instrumentais, vale a pena também avaliar com cuidado os processos de trabalho que você adotou no ano passado. Funcionaram de forma eficiente? Geraram problema? Isso te ajudará a entender quais podem ser mantidos e quais precisam de aprimoramento.

Em seguida, anote aquelas que você acha que, se melhorarem, trarão mais benefícios para você e para seu negócio para trabalhar durante o ano. Priorizar é fundamental.

3) Pense o que gostaria de fazer de novo no seu negócio

Aproveite esse tempo de recomeço para pensar quais são as novidades e que você gostaria de trazer para o seu negócio. Não precisa ser algo super elaborado ou que demande tecnologia, pode ser um novo produto ou uma nova forma de divulgação.

4) Procure cursos que te ajudem

Você não precisa caminhar sozinha. Você pode procurar cursos ou mentorias que te ajudem a redefinir as práticas que você listou que gostaria de melhorar ou as inovações que gostaria de trazer para o seu negócio.

Lembre-se de não se sobrecarregar, é importante deixar um espaço para a prática e outro para o descanso.

Não vou terminar esse texto desejando um ano de 2022 fácil, porque não acho que isso vá acontecer. Mas desejo que saibamos manter a esperança acesa, a utopia que Eduardo Galeano diz que nos faz caminhar. É como finaliza Drummond em seu poema: “E que eles (os seus desejos) possam mover você a cada minuto no rumo da sua felicidade”.