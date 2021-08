Dia dos Pais: veja lista de franquias com descontos em presentes

Comemorado no próximo dia 8 de agosto, o Dia dos Pais deve levar boa parte dos consumidores às compras. E pelo segundo ano consecutivo, a pandemia deve reforçar a força do comércio eletrônico entre diferentes setores e entre aqueles que deixaram os presentes para última hora. Aprenda com especialistas as técnicas de inovação usadas pelas empresas de maior sucesso.

De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma de marketing digital All IN em parceria com o Opinion Box, empresa de pesquisas de mercado, mais da metade (59%) dos brasileiros pretendem presentear seus pais nesta data. O levantamento mostra ainda que 57% dos consumidores também devem preferir os canais digitais, como apps e e-commerces para a escolha dos presentes, e 45% irão comprar o presente às vésperas do domingo.

Considerando a importância da data para o varejo nacional, as redes de franquias brasileiras anunciam promoções de até 50% de desconto em produtos, cursos e produtos de beleza. Confira abaixo:

Lista de franquias com descontos no Dia dos Pais

ACQUAZERO ECO WASH

A rede de franquias Acquazero, especializada em estética automotiva, promoverá descontos de serviços no aplicativo da rede, e vale-presentes para os pais, além da promoção “Indique e Ganhe”, via aplicativo. Algumas unidades vão ofertar serviços de limpeza residencial para os pais, principalmente os idosos, diminuindo as doenças alérgicas e respiratórias causadas por ácaros.

Água de Cheiro

Nas compras acima de R$ 149,90 em produtos da marca e multimarcas, os clientes ganham um gel pós-barba da marca Camaro Black de 100 ml. A ação busca enaltecer a força e a proteção de cada pai com seus filhos e, em contrapartida, todo o carinho que recebem, como uma troca genuína de amor e amizade. Promoção válida até 31 de agosto.

Água Doce

A Água Doce Sabores do Brasil, rede de restaurantes com foco na gastronomia brasileira, preparou combos especiais voltados para o delivery para a comemoração de Dia dos Pais. São quatro kits que contam com nomes inspirados na data para homenagear os pais. O combo Super Pai, conta com Iscas de Frango, Salada Gaúcha e Parmegiana de Mignon. Já o Pai do Ano é composto de Bolinho de Mandioca e Tilápia Crocante. Chamado de Pai Herói, este kit conta com Bolinhos de Carne de Sol, Salada Refrescante e Supremo Água Doce, filés de frango empanados cobertos com molho branco, seleta de legumes e arroz de ervas. E o combo Paizão é formado por Iscas de Frango e Escondidinho de Carne de Sol. Além disso, para aqueles que preferem celebrar a data presencialmente, a marca preparou um ambiente temático com, por exemplo, bolachas de chopp em homenagem ao dia. Todos os restaurantes da rede estão adaptados aos protocolos de distanciamento, de higienização e também aos decretos locais conforme as orientações de cada região.

Além do Olhar

Em homenagem ao dia dos pais, a Além do Olhar, ateliê de sobrancelhas, preparou combos especiais para que os pais possam viver uma experiência de cuidados na rede. Durante o mês de agosto, os clientes terão até 15% de desconto na micropigmentação labial. Também tem desconto no Clube da Beleza, clube de vantagens da marca, com a primeira mensalidade por apenas R$ 99 e garantindo acesso ao Clube Queen, que tem vantagens em mais de 200 parceiros em todo o Brasil.

Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em colchões e estofados que conta atualmente com cerca de 130 lojas em todo o país concederá descontos de até 40% em alguns produtos até o Dia dos Pais, em 8 de agosto.

Bubble Mix Tea

Nesse Dia dos Pais, todos os clientes que levarem seus pais para tomar um Bubble Tea em uma das lojas da Rede de franquias Bubbble Mix Tea vai ganhar 50% de desconto na segunda unidade. A marca é especializada no preparo de Bubble Tea, uma bebida Taiwanesa, que possibilita a combinação de chás ou café com diversos tipos de ingredientes como essências de frutas, aromas, creme, pérolas de tapioca, poppings e Jellys.

Buddah Spa

Do dia 26 de julho a 20 de agosto, a rede está com a campanha 'apaixonado por bem-estar', que concede 15% de desconto para as pessoas que comprarem no site da marca combos de serviços e produtos, como: Day Spa Individual 3h ou 5h, Day Spa Pai e Filha(o) 3h ou 5h, Papai Zen, Shiatsu + Reflexologia, Papai em Forma, 2 sessões de Abdoburn 50’, Experiência Ayurveda, Massagem Ayurvédica + Indian Head, entre outros.

Cacau Show

A Cacau Show preparou presentes especiais de até R$100. Um dos principais lançamentos da campanha é a Caixa Gourmet Harmonização Vinho com bombons nos sabores maracujá, morango, caramelo e intenso, e dicas para harmonizá-los com vinhos. A embalagem contém ainda um QRCode com diversas dicas e opções de harmonização com chocolate. O valor da caixa parte de R$ 42,90. Outro lançamento especial para a data é a Caixa Gourmet Harmonização Café, com bombons nos sabores ao leite, branco e café espresso e dicas para harmonização com diversos cafés. A embalagem contém um QRCode com diversas dicas e opções de harmonização com chocolate e custa a partir de R$39,90. Além desses, a marca também tem outros três kits.

Cebrac

O Cebrac oferece matrícula grátis e a inscrição no CEBRAC Empregos, além de um desconto de até 50% na taxa da franquia durante o mês de agosto.

Cheirin Bão

A Cheirin Bão, rede de franquias de cafeteria, preparou kits personalizados com cafés e cápsulas de cafés especiais que serão vendidos a partir de R$ 89,90.

CleanNew

Até o dia 08 de agosto, a rede pioneira em higienização e conservação de estofados oferece desconto de 10% em todos os serviços, que também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves.

Dr. Shape

Durante todo o mês de agosto, os clientes da rede ganharão um suplemento premium da linha Dr. Shape nas compras acima de R$199 — em suplementos das marcas Dr. Shape ou Iconic Nutrition. A promoção é válida para compras nas lojas físicas da marca em todo o Brasil.

Divina Terra

Nas 52 lojas da rede serão comercializados cartões presente nos valores de R$50 e R$100, incluindo embalagem especial com espaço para dedicatória. Além disso, algumas franquias prepararam kits exclusivos para a data com produtos saudáveis e pensados para cada tipo de pai (esportista, cervejeiro, intolerante alimentar, entre outros). Todas as lojas também receberão mini estúdios estilizados com a identidade da campanha e um celular próprio da loja com suporte para os clientes gravarem vídeos para os seus pais, que serão divulgados nas redes sociais da franqueadora. Os dois vídeos com maior número de likes e comentários ganharão R$100 em compras cada.

Doctor Feet

A rede de podologia oferecerá cartões de presente com descontos de até 20% para combos de tratamentos. São 4 tipos de cartões presentes, com validade de um ano e que dão direito a cuidados e/ou sessões de relaxamento para os pés, com valores que variam de R$139 a R$250. Os descontos valem até dia 31 de agosto.

GIGATRON

A rede vai promover 2 ações especiais para o dia dos pais. A primeira delas é a isenção de 3 meses no plano empresarial da plataforma para novos cadastros de empreendedores que querem ter uma loja virtual. A rede também oferece um cupom de desconto de 20% na taxa de franquia, que tem valor de 10.000 reais. Promoção válida a partir de 10 de agosto.

Griletto

A rede Griletto, especializada em grelhados e parmegianas, preparou uma ação especial para o Dia dos Pais, chamada de Final de Semana dos Pais. Na compra de duas tábuas de frango, duas parmegianas de frango ou uma feijoada mais uma cerveja Brahma (lata), o cliente ganha um desconto especial que varia de 10% a 40%. A promoção é válida de 6 a 8 de agosto, para pedidos feitos no balcão e pelo delivery.

Hinode

A Hinode preparou 12 kits com valores a partir de 39,90 reais e com combinações de produtos que vão desde cuidados diários a fragrâncias. Entre as opções estão os kits para barba, por R$79,90, e os kits com fragrância H-MEN, de R$ 99,90 e Kit Spot, de R$ 139,90.

Imaginarium

Nas compras acima de R$139,90, o cliente pode comprar um relógio inteligente que sincroniza os dados com o celular e é capaz de rastrear hábitos de sono, número de passos, calorias, frequência cardíaca pelo valor promocional de R$79,90. A promoção é válida até dia 8 de agosto.

Instituto Ana Hickmann

No dia 6 de agosto, o Instituto Ana Hickmann, rede de cursos profissionalizantes na área da beleza, terá um dia de beleza destinado aos pais, oferecendo barba e cortes gratuitos. Além disso, para o mês de agosto, a franquia preparou a promoção “Profissão em dobro”. Nela, quem adquirir um dos cursos disponíveis, ganhará 40% de desconto na compra do segundo.

IP School - Inglês Particular

A IP School – Inglês Particular criou uma promoção especial para o Dia dos Pais: todos os pais e mães que se matricularem no mês de agosto para aulas de inglês terão desconto proporcional a sua idade. Então, um pai de 43 anos, por exemplo, terá 43% de desconto no curso.

Jin Jin

A Jin Jin, rede de franquias especializada em culinária asiática fast-food, preparou a “Semana do Dia dos Pais”, válida de 2 a 8 de agosto. A ação contempla quatro promoções em que o cliente ganha um desconto especial que varia de 10% a 30% ao comprar, na loja, dois Pokes (misto ou ceviche) ou dois Yakisobas de Frango. Pelo delivery, a promoção é válida na compra de dois Bowls (a escolher) mais duas bebidas, ou dois Yakisobas de Frango mais duas bebidas.

Johnny Rockets

No dia 08 de agosto, o Johnny Rockets Brasil vai dar um desconto de 10% para pais, por cada um dos filhos.

Limpeza com Zelo

Até o dia 08 de agosto, a rede especializada em limpeza comercial e residencial oferece descontos para compras online. Comprando duas limpezas de qualquer tipo, o cliente paga apenas uma delas e recebe a segunda de graça.

Love Gifts

A Love Gifts, rede de franquias de decoração e presentes criativos, criou uma linha exclusiva para o Dia dos Pais, avôs e bisavôs. Os preços variam de R$29,90 à R$199,90 e os produtos podem ser adquiridos em todas as unidades da rede e através do site da loja.

Maislaser

No mês dos pais, a Maislaser, rede de depilação a laser, terá algumas promoções. A campanha do mês, intitulada “Para todos os pais uma só Maislaser”, irá presentear os novos clientes com R$500 em depilação a laser ou rejuvenescimento. Além disso, a rede também preparou combos de até 60% de desconto. Confira as clínicas com rejuvenescimento disponíveis no site.

MegaMatte

Na compra de um mate de 500 ml, o segundo mate é de graça. Para ter direito à promoção, basta levar um print do post que estará nas redes sociais da Mega, até dia 08 de agosto.

MicroPro Desenvolvimento Profissional e Comportamental

A rede de ensino profissionalizante oferece, para os pais que se matricularem durante todo o mês de agosto, um desconto de 60% nos cursos profissionalizantes. São mais de 20 opções de cursos na grade curricular, entre eles gestão administrativa, atendente de farmácia e marketing digital.

Mr. Cheney

A rede de cookies tipicamente americanos traz sua campanha "Pai Doce Pai" e terá mais uma versão especial do Big Cookie com sugestões de frases como "Pai Doce Pai", "Feliz Dia dos Pais" e "Amo + que Cookie", podendo ainda ser personalizado com outra frase à escolha do cliente. O produto pode ser embalado em uma caixa decorada com laço e nos sabores e coberturas escolhidos pelo consumidor.

Mr. Fit

No fast-food de alimentação saudável da Mr. Fit, todas as lojas físicas estarão com 10% de desconto em qualquer prato na semana que antecede o Dia dos Pais, de 1 a 8 de agosto. Também é possível pedir as refeições congeladas, ou kits promocionais, com o mesmo desconto no aplicativo próprio da rede, disponível na Play Store, e também pelo iFood.

My Cookies

A MyCookies, rede especializada no clássico cookie americano, criou o combo MySnack, com cookies de café cobertos com chocolate meio amargo, por R$ 64,90, e o pó de café com a marca MyCookies (150g), em parceria com a Amiste Café. A rede também irá vender uma caneca especial de Dia dos Pais em todas as 55 unidades do My Cookies.

Nutty Bavarian

No mês de agosto, clientes que efetuarem compras a partir de R$30 e pagarem através do QR Code do Mercado Pago ganham 15% de desconto, com limite máximo de R$ 10. Além disso, os quiosques terão kits especiais de Dia dos Pais que estarão a partir de R$41.

ORGÂNICA

A rede vai lançar kits em caixa de madeira e necessários com itens da linha de produtos Acqua for men e da linha de Abacate & Oliva, ambas da marca. A rede também criou kits para mães que desempenham papel de pais com produtos voltados ao cuidado feminino.

Park Education

A rede de ensino de idiomas e cursos livres desenvolveu para o Dia dos Pais a campanha “Traga seu pai e, além do desconto na matrícula, ele ganha um presente especial na Park”. A promoção é válida de 26 de julho a 08 de agosto, e as condições especiais na matrícula devem ser consultadas na própria unidade.

Pizza Prime

A rede de pizzarias 100% brasileira está com duas promoções exclusivas para o Dia dos Pais. Entre os dias 07 e 08 de agosto, na compra de uma pizza grande salgada de alguns sabores selecionados e mais R$ 19,90, o cliente ganha mais uma pizza uma redonda doce, salgada ou vegana. A outra opção é comprar uma pizza grande salgada de alguns sabores selecionados e com mais R$ 9,90 levar uma pizza pequena salgada ou doce. A promoção inclui mais de 40 sabores selecionados e é válida apenas no App da rede, disponível para baixar gratuitamente no Google Play e no App Store.

Pormade Portas

Em comemoração ao Dia dos Pais, as lojas e todos os canais de venda da franquia Pormade oferecem 20% de desconto na linha de portas tabaco para pagamento no cartão ou boleto à vista. A promoção segue até 31 de agosto, prazo em que o consumidor final também pode aproveitar para parcelar suas compras em até 6x sem juros.

Sestini

Até 08 de agosto, a Sestini, especializada em malas de viagem, bolsas e acessórios, oferece descontos que vão de 36% a 52% em diferentes produtos. As ofertas são encontradas em todas as unidades físicas ou pelo canal digital, o e-commerce.

Splash Bebidas Urbanas

Em comemoração ao Dia dos Pais, as lojas da Splash Bebidas Urbanas apresentam o Box de Cápsulas de Chás ou Cafés, 100% compatíveis com o sistema Nespresso. O kit contém três caixas de chás ou café, com sabores a escolha do cliente e uma embalagem presenteável. O valor é de R$ 76 e pode ser adquirido tanto nas lojas físicas como através de delivery com o parceiro oficial da marca, o Ifood.

TRATABEM

Rede de franquias especializada em tratamento, manutenção, vendas e assistência para todos os tipos de piscinas, no mês dos pais vai oferecer aos filhos que solicitarem visitas de orçamentos para os pais uma higienização completa na piscina, incluindo análise completa dos parâmetros da água.

Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics está com uma super promoção para o Dia dos Pais: o Kit Unique, de R$ 139,90 por R$ 99,90! O Kit é composto por 1 Unique Colônia Desodorante, 100ml, e 2 Sabonetes em Barra, com 90g cada.

Quer entender tudo sobre o universo das franquias? Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.