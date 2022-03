Dia do Consumidor: 35 redes de franquia com descontos de até 70%

O Dia do Consumidor celebrado nesta terça-feira, 15, caiu no gosto das varejistas brasileiras ficando atrás somente de datas como a Black Friday. Criada em 1962 pelo ex-presidente americano John Kennedy, a ideia originalmente era utilizar a ocasião para dar visibilidade aos direitos do consumidor.

Sessenta anos depois, as marcas utilizam o Dia do Consumidor para conceder descontos aos clientes, algumas até estendendo a comemoração para mais de um único dia, com as “Semanas do Consumidor” e até mesmo “Mês do consumidor”.

Segundo uma pesquisa da All iN Social Miner, em parceria com a Opinion Box e a Bornlogic, 42% das pessoas pretendem aproveitar a data para ir às compras. Para as franquias, é uma oportunidade de alavancar as vendas e fidelizar os clientes. Por isso, algumas estão oferecendo descontos de até 70%.

Confira as principais promoções:

Açougue Vegano

A rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil vai oferecer 15% de desconto em todos os produtos das lojas físicas e e-commerce no dia 15. Entre eles estão as famosas coxinhas de jaca.

Anjos Colchões & Sofás

A rede que, como o nome já diz, é especializada em sofás e colchões, trará descontos de até 50% nas linhas de protetores de colchões. A promoção será válida somente para o dia 15, em todas as lojas da rede espalhadas por 17 estados.

Artes Filmes

A franquia de produtora de vídeos irá oferecer 15% de desconto em dois de seus serviços que tiveram maior demanda durante a pandemia: lives (live commerce, palestras, webinar etc.) e cobertura de eventos, online ou no modelo híbrido.

Calçados Bibi

Na compra de dois pares de calçados em uma das mais de 130 lojas da Calçados Bibi, rede especializada em sapatos infantis, o cliente ganhará 20% de desconto no produto de menor valor. O desconto também valerá para o e-commerce e estará disponível somente no dia 15 de março.

Cebrac – Centro Brasileiro de Cursos

Para o Dia do Consumidor, ao se matricular em algum dos cursos do Cebrac o aluno ganha até 70% de desconto.

CleanNew

A CleanNew vai disponibilizar 10% de desconto em todos os serviços prestados pela rede, como higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas e outros itens de casa, além de estofados de veículos como carros, barcos e aeronaves. A promoção terá início no dia 15 de março e permanecerá ativa por mais 15 dias em todas as unidades da CleanNew.

Convex Brasil

Na semana do Dia do Consumidor, a Convex Brasil, franquia que produz e comercializa jóias em aço, prata e prata revestida em ouro, irá oferecer descontos de 30%, 40% e 50%. Os descontos serão sobre itens selecionados de acordo com a franquia, independentemente da quantidade adquirida.

Doutor Sofá

A rede Doutor Sofá, de higienização de estofados, oferecerá descontos no stories do Instagram da marca que variam entre 10% e 30%. A ação ocorrerá entre 14 e 19 de março;

Dr. Shape

A rede varejista de suplementos alimentares e artigos esportivos, com mais de 70 lojas, criou a seguinte promoção: na compra de um produto das marcas Dr. Shape ou Iconic Nutrition, o segundo (de igual ou menor valor) sai com 50% de desconto. A promoção não é cumulativa e é exclusiva para lojas físicas durante o dia 15 março.

DryJet

No dia 15 de março, nas unidades físicas da rede DryJet os combos de lavagem com enceramento + motor + higienização sairão de 260 reais por 150 reais (carro pequeno) e de 280 reais por R$ 160 reais (carro grande).

Estetic360

De 14 a 20 de março, a rede de estética oferecerá descontos em pacotes de depilação a laser e toxina botulínica. Nas unidades de Pernambuco, os descontos poderão chegar a 65% e, em São Paulo, até 70%.

Frango no Pote

Alguns itens do cardápio da rede de franquias Frango no Pote estarão com desconto nas compras realizadas via iFood, no dia 15 de março. Na hora do almoço, o peito de frango com molho barbecue sairá por 0,99 reais. Já os sanduíches Galinha Brava ou Gala Júnior custarão 4,99 reais à noite.

Grupo Hope

O Grupo Hope terá ações para as marcas Hope, Hope Resort e Bonjour. No caso da Hope, os clientes terão descontos de 10% nas vendas online e nas lojas físicas no dia 15 de março. Na mesma data, na Bonjour, o frete será fixo de 5,99 reais para qualquer lugar do Brasil. E na Resort, a ação vai acontecer nos dias 15 e 16 de março com descontos progressivos de até 20% na aquisição de quatro peças ou mais.

Home Sushi Home

Entre 14 e 18 de março, a Home Sushi Home, especializada em delivery de comida japonesa, sorteará três valores que poderão ser convertidos em sushis para os clientes que pedirem pelo site ou aplicativo próprio da marca, exceto os pratos que estão em promoção. Os números sorteados serão os mesmos do pedido e os ganhadores terão até 90 dias para resgatar seu prêmio.

Imaginarium

A Imaginarium vai oferecer 10% de desconto nas compras acima de 199,90 reais realizadas no site da marca no Dia do Consumidor.

Instituto Gourmet

Em comemoração ao Dia do Consumidor, entre 14 e 18 de março, o Instituto Gourmet, rede de franquias de ensino profissionalizante em gastronomia, dará descontos de até 50% em produtos selecionados.

IP School

Os novos alunos da rede de ensino de inglês particular ganharão um bônus de 300 reais no ato da matrícula. A promoção será válida na semana do consumidor, entre 15 e 19 de março. São 12 escolas em São Paulo (capital e região metropolitana) e uma em Minas Gerais (Belo Horizonte).

Le Briju

A rede de bijuterias e acessórios, com oito lojas na capital paulista e uma em São Caetano do Sul, oferecerá descontos progressivos nas compras realizadas pelo e-commerce: na aquisição de uma peça, o cliente ganha 10% de desconto. Para duas peças, o desconto sobe para 20%. Em três peças adquiridas, o consumidor tem 30% de desconto. Em quatro ou mais peças, 40% de desconto. Promoção não cumulativa com outras vigentes e exclusiva para vendas realizadas pelo e-commerce.

Limpeza com Zelo

A Limpeza com Zelo vai presentear os clientes que contratarem qualquer serviço no dia 15 de março dobrando a oferta. Ou seja, adquirindo um serviço, automaticamente o consumidor ganhará mais um de igual valor, sendo ainda possível transferir a limpeza extra para um parente ou amigo.

Love Gifts

No dia 15 de março, todas as 65 lojas da Love Gifts, rede de franquias especializada em decoração e presentes, estarão com até 50% de desconto em produtos selecionados.

Maislaser

No dia 15, a Maislaser, rede de depilação a laser que tem a empresária e apresentadora Ana Hickmann como sócia, irá oferecer até 35% de desconto no tratamento de rejuvenescimento facial e até 50% para depilação a laser.

Mais Top Estética

As unidades da rede de franquia Mais Top Estética terão bexigas para os clientes estourarem com descontos de 25% a 50% no dia 15 de março.

Maria Brasileira

A Maria Brasileira, rede de franquias de limpeza e cuidados residenciais e corporativos, vai oferecer 15 reais de desconto na contratação dos serviços de limpeza residencial, empresarial e passadoria. Basta usar o cupom #CONSUMIDOR15 na contratação dos serviços no e-commerce da marca entre 13 e 19 de março.

Minds Idiomas

Durante o dia 15, a Minds Idiomas, rede de franquia com mais de 70 escolas em todo o Brasil, concederá isenção de matrícula para quem se matricular em seus cursos por meio do e-commerce.

Mercadão dos Óculos

No dia 15, o Mercadão dos Óculos, rede com mais de 550 franquias, lançará a campanha “Consumidor Mercadão confia na gente até de olhos fechados”. O cliente irá até uma urna de olhos fechados e escolherá bilhetes, podendo ganhar descontos ou brindes.

Mr. Fit

A rede de fast-food de alimentação saudável vai conceder de 5 a 30% de desconto em todas as opções do cardápio, que inclui sanduíches, refeições e sucos funcionais, além de opções low carb. Os pedidos podem ser realizados apenas no dia 15 de março em uma das mais de 500 unidades ou pelo app.

Nutty Bavarian

A rede de franquias Nutty Bavarian vai oferecer 15% de desconto em todos os produtos disponíveis no site da marca. O cliente só precisa adicionar o cupom NUTTYCONSUMIDOR. A promoção é válida de 13 a 18 de março.

Park Education

Entre 14 e 19 de março, a rede especializada em educação bilíngue, criatividade e soft skills, Park Education, traz uma promoção especial: matrícula off e descontos personalizados, de acordo com cada unidade participante.

Pizza Prime

A rede de pizzarias terá promoções a semana toda. Na segunda, dia 14, por exemplo, o combo supremo que inclui uma pizza grande, uma pequena doce e mais um refrigerante, sairá de 130,70 reais por 89,90 reais. No sábado e domingo, dia 19 e 20 de março, os clientes terão desconto de 20% no pedido, exceto para bebidas e taxas de entrega.

Pormade Portas

As lojas e o e-commerce da franquia Pormade estão oferecendo 20% de desconto nos rodapés e, quem comprar o kit completo de porta, receberá grátis a fechadura Pado Concept 40 mm. A promoção segue até 31 de março.

Royal Face

Durante todo o mês, a rede de franquias de clínicas estéticas, especializada em harmonização facial, oferecerá 50% de desconto na compra de um segundo procedimento em alguns combos. Por exemplo: na aplicação da toxina botulínica em 3 regiões, o cliente terá desconto no preenchimento de 1mL.

Splash Bebidas Urbanas

Nesta terça-feira, 15, as lojas da rede Splash Bebidas Urbanas vão oferecer a Soda Splash, nos tamanhos M (300ml) e G (500ml), com 50% de desconto. Para conseguir o desconto, é preciso que o cliente verifique a loja participante, dentre as 85 franquias da rede, siga a unidade nas redes sociais e comprove o follow na hora da compra. A promoção é válida para qualquer sabor do produto, dentre eles: frutas vermelhas, tangerina e maçã verde.

Sestini

Entre 14 e 31 de março, a Sestini vai conceder descontos de até 49% em alguns produtos para quem comprar pelo e-commerce da marca.

Yes! Cosmetics

Durante a semana do consumidor, a rede de cosméticos, perfumaria e skincare, irá oferecer descontos de até 30% em mais de 80 itens, tanto nas lojas quanto nos quiosques espalhados pelo país. No dia 15 de março quem comprar pelo site também terá frete grátis.

Zaplus Car

Entre 14 a 19 de março, a franquia Zaplus Car, distribuidora de produtos para estética automotiva, oferecerá descontos de até 15% em dezenas de produtos.