Dia do Cliente: 5 empresas com descontos e bolsas de estudo de até 30%

Nesta quarta-feira, 15, é comemorado o Dia do Cliente. Além de homenagear os consumidores, a data também é uma oportunidade para obter descontos e promoções exclusivas, promovidas por diferentes empresas do varejo. O Dia do Cliente acontece poucos dias após a Semana do Brasil, também criada para estimular o comércio nacional.

A data foi criada em 2003 pelo gaúcho João Carlos Rego para estreitar a relação entre o comércio e os consumidores e já faz parte do calendário oficial de pelo menos 14 estados e 167 municípios brasileiros. O principal objetivo da ação é apoiar clientes em suas decisões de compra e criar condições especiais, nos moldes de datas especiais do calendário como a Black Friday.

Com o objetivo comemorar esse dia especial, algumas empresas e redes de franquia vão oferecer descontos em produtos e serviços nesta quarta e ao longo de todo o mês de setembro. Confira a lista abaixo.

Cinco empresas com descontos no Dia do Cliente

EXAME

A EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, vai oferecer bolsas de estudo de até 30% em 18 cursos livres e 9 MBAs disponíveis em sua plataforma. Os descontos serão válidos apenas durante esta quarta-feira, 15. Para participar da ação, basta acessar este link e preencher um cadastro. Os inscritos receberão um e-mail com o cupom de desconto para usar no curso que desejar.

As opções vão desde os cursos livres sobre carreira, vida pessoal, empreendedorismo, finanças, inovação e ESG, até os MBAs executivos, desenvolvidos em parceria com grandes instituições de ensino. Entre eles, está o MBA Executivo em Growth Marketing e Vendas Digitais, voltado para profissionais que exercem ou desejam exercer uma posição de liderança no departamento de marketing.

Apto

A Apto, plataforma online do mercado imobiliário, preparou a campanha “Comprou, ganhou!", na qual todos que comprarem um imóvel cadastrado na plataforma durante o mês de setembro ganham uma consultoria gratuita da arquiteta Aline Lopes e uma máquina de café Nespresso Essenza Mini. Além disso, compradores de imóveis também têm direito a cupons de desconto em empresas de decoração como Tok&Stok e companhias como Creditas, Helpie, entre outras.

Maislaser

A Maislaser, rede de depilação a laser, oferece até 35% de desconto na compra do tratamento anti-idade e promete ofertas nos tratamentos de depilação a laser, com valores a partir de R$ 51 mensais entre os dias 13 e 17 de setembro, período conhecido como Semana do Cliente.

Além do Olhar

A Além do Olhar, um ateliê de sobrancelhas, preparou ofertas de até 50%, entre os dias 13 e 15 de setembro, para os serviços de beleza. Já em comemoração aos 7 anos de fundação da rede, durante todo o mês, os clientes terão até 15% de desconto nos cuidados e serviços com as sobrancelhas, do design à micropigmentação.

Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann, rede de cursos profissionalizantes na área da beleza, terá uma ação especial para comemorar o Dia do Cliente. Ao se matricular em algum curso do instituto durante a semana comemorativa, o aluno ganhará um curso de beleza (jornada técnica) e um curso de informática online. A promoção é válida entre os dias 13 e 18 de setembro e o regulamento está disponível do site do Instituto Ana Hickmann.

Além das franquias, empresas do varejo como Pernambucanas e Americanas e de telecomunicação, como a Tim, preparam ofertas para a data. Veja mais.

