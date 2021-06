Agenda empreendedora: cursos e acelerações com inscrições abertas

Mesmo com a pandemia, entidades de apoio ao empreendedorismo, escolas e grandes empresas estão organizando cursos e programas de aceleração para ajudar as startups brasileiras. Para facilitar a busca dos empreendedores, Exame preparou uma lista de programas de aceleração, cursos e capacitações gratuitas com inscrições abertas neste mês de junho. Confira abaixo.

Confira a lista de cursos e programas de aceleração abertos

Samsung Ocean

A Samsung está oferecendo cursos online e gratuitos sobre tecnologia por meio do Samsung Ocean. Para junho, estão previstas abordagens para experiência do usuário em plataformas digitais (UX), conteúdos com foco em sistema operacional em Android, linguagem de programação Python e Inteligência Artificial , que são temas atuais e importantes nos dias de hoje. As inscrições estão abertas até dia 30 de junho e podem ser feitas pelo site ou via aplicativo do Samsung Ocean. Ao final, os participantes recebem um certificado de participação.

Mentoria PME

Para apoiar empreendedores na retomada financeira dos negócios, a Serasa Experian lançou o programa Mentoria PME, uma série de videoaulas gratuitas que abordarão temas relacionados à saúde financeira, ferramentas que otimizam a gestão do trabalho e marketing digital, entre outros. Qualquer dono de pequena ou média companhia pode se inscrever e ter acesso ao material. As aulas abordam meios de pagamento e inadimplência, como otimizar serviços para recuperação de dívidas, marketing digital, estratégias e automatização de processos e como ter mais eficiência na gestão dos negócios para manter a saúde financeira. Mais informações no site.

InovAtiva Brasil

Estão abertas as inscrições para o Ciclo 2021.2 do InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina. Até 360 startups e projetos de negócios inovadores de base tecnológica serão selecionados para participar de um ciclo de aceleração online e gratuito, realizado de agosto a dezembro deste ano. O programa tem o objetivo de capacitar empreendedores de todo o país e oferecer oportunidades de conexão, visibilidade e mentoria para as startups. Inscrições abertas até dia 19 de julho, pelo site.

Scale-Up Endeavor

A Endeavor, rede global de apoio ao empreendedorismo, está com inscrições abertas para a segunda edição de 2021 do Programa Scale-Up Endeavor. A organização selecionará empresas de todos os setores e regiões do Brasil para o programa de aceleração que tem duração de cinco meses. A primeira turma de aceleradas no Scale-Up Endeavor deste ano reuniu 63 empresas. O grupo tem crescimento previsto de 104% para 2021, com faturamento de R$ 4,6 bilhões. As inscrições vão até 02 de julho, e devem ser feitas no site.

OLX Ensina

A OLX, plataforma de e-commerce, lançou uma plataforma própria de educação que oferece um curso para formação de profissionais do mercado de venda de automóveis, chamado de OLX Ensina. O curso é voltado a profissionais que buscam se reinventar frente aos impactos econômicos ocasionados pela pandemia de Covid-19. As inscrições estão abertas, e podem ser feitas pelo link.

