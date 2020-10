33 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A crise pode ser uma oportunidade. Com a pandemia de coronavírus, muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar o empreendedor que está precisando se reinventar agora.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

1 – Aulas experimentais do Senac RJ

Data: de 5 a 17 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Senac RJ oferece uma oportunidade para quem quer investir em qualificação profissional ou busca um plano B para a carreira, mas ainda não sabe qual curso escolher. Um série de aulas experimentais de oito cursos, garantindo aos interessados a experiência de uma aula do Senac RJ, que seguirá a metodologia do aprender na prática mesmo na versão remota. Cada aula abordará um tema relevante e capacitará os participantes a aplicarem a nova competência. Os oito cursos que fazem parte da programação de aulas experimentais são: criação de e-commerce; design gráfico digital; técnico em administração; Excel; consultoria de imagem; marketing digital; Adobe Premiere Pro – edição e finalização de vídeo e decoração básica de interiores. ​

2 – 17ª edição do Congresso Brasileiro de Eficiência Energética (COBEE)

Data: entre os dias 5 e 8 de outubro, das 9h às 12h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (Abesco), o evento será no formato virtual, com painéis ao vivo sobre eficiência energética e temas que impactam o setor elétrico. Mais de 30 convidados renomados participarão dos quatro dias de atividades.

3 – O Futuro da Gestão

Data: de 5 a 7 de outubro, das 16h às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No evento “O Futuro da Gestão”, empresas como EducaTRANSforma, Linx, New Vegas e Ubiminds irão discutir sobre o porquê é importante empresas evoluírem em práticas de diversidade e inclusão e em gestão durante o home office. Os especialistas também vão discutir como o teletrabalho muda as relações humanas e como se manterá pós-pandemia.

4 – 19º Encontro de investidores

Data: 5 de outubro, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Organizado pela Trê Investindo com Causa, o evento tem como foco apresentar o CoVida20, um programa de financiamento de pequenos negócios de impacto, comprometidos com a manutenção de emprego e renda durante a crise da covid-19. O evento apresentado por Lívia Galasso conta com a participação de Paula Brandão, da Baluarte Cultura; da Káritas Ribas, da Appana; e de Lee, da Kiro. O encontro vai mostrar a plataforma de empréstimo direto, as oportunidades de investimentos disponíveis, os próximos lançamentos e esclarecer dúvidas para empreendedores e investidores.

5 – Loba de Wall Street – Técnicas de negociação e vendas para mulheres

Data: dias 5, 7 e 14 de outubro, das 19h às 21h30

Custo: 99 reais

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de auxiliar o público feminino no desenvolvimento de habilidades sobre negociação, vendas de produtos e serviços pela internet, assim como sobre divulgação de marca pessoal, a Badass Mentoria Profissional, empresa que oferece programas de desenvolvimento de carreira feminino, promove em outubro, o programa online “Loba de Wall Street”. Durante os três encontros do programa online Loba de Wall Street, que serão realizados pela plataforma zoom, as participantes irão aprender sobre inovação, tendências e marketing para vender e negociar seus melhores projetos.

6 – Como fidelizar o cliente na alta demanda

Data: dia 5 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A live sobre como fidelizar clientes na alta demanda será conduzida por Renato Sá, sócio e diretor de estratégia do Grupo Aliar, dono de marcas como Tintas MC, Tintas MC Franchising, Distribuidora Premium e MC Export.

7 – Estação Hack na Estrada | Jornada Empreendedora Norte

Inscrições: até dia 5 de outubro, pelo site

Data: de 20 a 23 de outubro

Custo: gratuito

A Estação Hack na Estrada é uma iniciativa itinerante e gratuita criada para fortalecer os ecossistemas de empreendedorismo de impacto dos quatro cantos do país. No Brasil, há inúmeros empreendedores e empreendedoras desenvolvendo negócios com alto potencial de gerar impacto positivo na sociedade. O Facebook e a Artemisia, desde 2018, estão rodando o Brasil para conhecer e impulsionar esses negócios. Frente à crise imposta pelo novo coronavírus, apoiar soluções de impacto se tornou ainda mais necessário.

8 – Curso de Paradiplomacia

Data: dia 5 de outubro, às 19h

Custo: 690 reais

Inscrições: pelo site

O curso de paradiplomacia serve para que o aluno possa aprender a influenciar as decisões políticas, econômicas e sociais no mundo, envolvendo todas as atividades externas e processos de implementação de cooperações, investimentos e aproximações realizados pelos entes subnacionais (municípios e estados) de diversos países, constituindo uma importante ferramenta para alcance de objetivos e desenvolvimento no âmbito global.

9 – in-cosmetics Virtual

Data: de 6 a 8 de outubro, das 5h às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A in-cosmetics Virtual é um evento de negócios para a comunidade de profissionais que trabalham com ingredientes para produtos de cuidados pessoais, oferecendo reuniões direcionadas para formuladores, compradores e fornecedores do mercado europeu e das Américas do Norte e Sul. Inédito no setor, o evento usará inteligência artificial e tecnologia de cruzamento de dados matchmaking, complementadas por um serviço de Concierge para estabelecer conexões personalizadas. Assim, os participantes poderão ter contato com os expositores (serão mais de 140 fornecedores de matérias-primas de todo o mundo) por meio de reuniões pré-agendadas por videoconferências individuais, reuniões “walk-in” com pessoas disponíveis naquela hora, acompanhar as sessões ao vivo ou sob demanda.

10 – Semana de imersão do Franchinsing Brasileiro

Data: de 6 a 9 de outubro, a partir das 10h

Custo: gratuito para associados da ABF, 400 reais por evento para não sócios

Inscrições: pelo site

Entre os dias 6 e 9 de outubro, acontece de forma 100% online, a ABF Franchinsing Week, reunindo grandes nome do mercado para debater as principais tendências do universo de franquias. Temas como tecnologia, food service e educação estarão em pauta. Personalidades como Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e Felipe Criniti, fundador e presidente da Box Delivery, estarão presentes.

11 – Como recuperar negócios que parecem perdidos



Data: dia 6 de outubro, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Voltado para empreendedores e profissionais de vendas B2B, o webinar irá trazer dicas e ações para esses profissionais terem a oportunidade de recuperar negociações que já parecem perdidas. O evento será apresentado por Fabio Ribeiro, executivo de contas da Ramper, e Lucas Lima, gerente de marketing da Ploomes.

12 – Lives gratuitas do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento

Data: dias 6, 7 e 8 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A empresa de educação digital DOT digital group vai abrir a transmissão de três lives que fará durante o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD) para o público em geral, não sendo necessário estar inscrito no evento para participar. A primeira, na terça-feira, terá como tema “Learning UX: desenhando experiências de aprendizagem entre plataformas e dispositivos” e será apresentada pela especialista em experiência do usuário da empresa Ana Elisa Althoff. A segunda, na quarta-feira, tem como tema o “Audiovisual como estratégia educacional: uma era multimídia”, e será apresentada pela consultora educacional do DOT digital group Fernanda Gaona. Já na quinta-feira, será a vez da gerente de pessoas e cultura Ana Paula Bassegio Lehmkuhl apresentar o exemplo do DOT digital group com o estudo de caso “Práticas para um RH mais ágil”.

13 – Consultoria Produtividade, Disciplina e Foco

Data: dia 6 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Michel Helal é especialista em produtividade e autor do livro ‘Quem agradece não reclama: Os segredos do Mindset de Sucesso’, e durante a live dará dicas de como eleger o que é prioridade e tomar melhores decisões para a vida pessoal, carreira e negócio, além de tirar dúvidas ao vivo dos participantes.

14 – B2W e Google: estratégias de mídia para a Black Friday

Data: 6 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O B2W Marketplace, plataforma que reúne as marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Americanas Empresa, recebe, no dia 6, o estrategista de contas para o segmento de varejo do Google Brasil, João Saran, e a diretora do B2WADS – plataforma de publicidade da B2W Digital -, Alexandra Mendonça para falar sobre estratégias de mídia para a Black Friday. Os convidados abordarão temas para ajudar lojistas de todo Brasil a escolher o melhor produto para promover, entender o comportamento do público para segmentar anúncios e como otimizar suas campanhas.

15 – Mentoria coletiva: estratégias de marketing para micro e pequenos negócios

Data: 6 de outubro, às 19h

Custo: a partir de 30 reais

Inscrições: pelo site

Idealizado pelo Instituto Nexxera, essa mentoria coletiva é uma oportunidade de melhorar a estratégia digital do seu negócio. O foco será nos micro, pequenos e médios negócios. Os facilitadores Camille Furlan e Matheus Petry irão abordar temas práticos para aperfeiçoar seus conhecimentos em marketing digital. Essa será uma oportunidade para que você possa entender mais sobre os desafios do mundo digital, conhecer ferramentas que darão base a suas estratégias e descobrir como profissionalizar e estruturar o seu marketing para gerar vendas.

16 – Semana de Data Science

Data: de 6 a 8 de outubro, das 19h às 20h30

Custo: 12,50 reais mais taxas

Inscrições: pelo site

Serão três dias com trilhas de muito conhecimento junto com os melhores profissionais do mercado e com a Guilda de Data Science da dti digital para falar sobre um assunto super atual: dados. Com dez horas de conteúdo ao vivo falando sobre dados de uma forma prática, atual, interativa e dinâmica com especialistas que se destacam no mercado. Os participantes abordarão temas como a produção de dados durante a pandemia, como adequar seus dados a partir das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e como a Inteligência Artificial está mudando a percepção sobre o aprendizado de máquina.

17 – Bots4U: Entre na Conversa

Data: dias 7, 8 e 9 de outubro

Custo: acesso simples é gratuito, mas pacote VIP custa 165 reais

Inscrições: pelo site

Adaptando-se ao novo formato de eventos em 2020, Take Blip — startup que oferece soluções conversacionais e chatbots — convida a todos para a 4ª edição do Bots4U, que acontecerá online, nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2020. O Instituto Inhotim, localizado em Brumadinho, em Minas Gerais, será o palco do evento. Grandes parceiros de tecnologia e clientes Take Blip vão compartilhar tendências, novidades, boas práticas e histórias de sucesso do universo da tecnologia, chatbots e contatos inteligentes. Entre os palestrantes estão grandes nomes do mercado de inovação como Larry Keeley (autor do livro “Dez Tipos de Inovação: A Disciplina de Criação de Avanços de Ruptura”), Cristiane Reis (diretora da América Latina do WhatsApp), Rob Lawson (parcerias globais na Google), Martha O’Byrne-O’Reilly (diretora de parcerias de desenvolvimento de mensagens no Facebook), Tânia Cosentino (presidente da Microsoft Brasil) e outros.

18 – Search Inside Yourself

Data: 7 de outubro a 11 de novembro, das 11h30 às 13h30

Custo: 1.760 reais

Inscrições: pelo site

Com seis semanas de aula, o programa Search Inside Yourself reunirá os universos de neurociência, mindfulness e inteligência emocional. Por meio dessas três disciplinas, o SIY ajudará os participantes a integrar os principais elementos básicos para o bem-estar, a colaboração e a liderança. Todo o conteúdo será ministrado por Ligia Costa, fundadora da TGI Today, professora certificada e palestrante especialista em liderança, inteligência emocional e propósito.

19 – CONAREC 2020 – O consumidor em reconexão

Data: dias 7 e 8 de outubro, das 11h10 às 12h10

Custo: 600 reais

Inscrições: pelo site

O Conarec, congresso de inteligência relacional e comportamento do consumidor, será feito de forma online e em 2020. Ao todo, serão transmitidas mais de 60 horas de conteúdo, com 300 palestrantes. Como construir uma cultura empresarial resiliente diante de crises, como fazer a gestão do imprevisível, quais serão as técnicas de persuasão dos consumidores nesta nova realidade e quais os novos rumos e oportunidades no pós-pandemia serão alguns dos temas discutidos durante o evento.

20 – Economia Circular – Lixo Eletrônico

Data: 7 e 8 de outubro, a partir das 13h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com uma necessidade crescente de se dar um destino adequado para os materiais produzidos, a solução que se apresenta como melhor alternativa é a economia circular. Assim, para debater o papel da empresas enquanto produtoras de equipamentos que podem agredir o meio ambiente e da sociedade como um todo, o CIESP Jundiaí está promovendo, com apoio da Indústria

Fox, dois dias de debates online sobre o assunto. Os participantes abordarão temas como o avanço da economia circular no Brasil, experiências internacionais com grandes nomes da indústria, políticas ambientais e uso mais inteligente dos recursos.

21 – Workshop de Influência

Data: dia 7 de outubro, das 19h às 21h30

Custo: de 10 a 97 reais

Inscrições: pelo site

A Escola ELAS é a primeira do Brasil focada em liderança feminina. Juntas, as empreendedoras Amanda Gomes e Carine Roos já capacitaram mais de 8.000 mulheres com seus cursos, treinamentos e workshops. Durante a pandemia, todas as vivências foram adaptadas ao modelo online. O Workshop De Influência foi um deles e tem como objetivo estimular a capacidade das mulheres de exercer maior influência em diversos ambientes com dicas práticas de como lidar com a pressão no trabalho e gerenciar conflitos.

22 – Painel Inovação | A Era das Empresas do Futuro já começou?

Data: dia 8 de outubro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de unir profissionais da área de inovação, trocar experiências, compartilhar tendências e o que se tem realizado no segmento, a Bradesco Seguros promove na próxima quinta-feira, 8, às 10h, uma mesa redonda com o tema “A era das Empresas do Futuro já começou?”. Os líderes irão tratar sobre inovação e os novos modelos de negócios desenvolvidos para melhorar a experiência do consumidor. Participam o diretor de inovação do Grupo Bradesco Seguros, Fabio Dragone; a diretora geral do Twitter Brasil, Fiamma Zarife; o líder da Dell Technologies para América Latina, Luis Gonçalves; e o head de marketing e experience design da D1, Thomas Mansur.

23 – Como ser relevante no universo infantil online

Data: dia 8 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A startup Winnin, que mapeia a cultura nas redes com inteligência artificial, vai trazer dados e insights para mostrar como marcas podem ser pertinentes no universo infantil, que está cada dia mais hiperconectado. Os principais pontos abordados serão: formatos que estão exercendo um papel importante na educação das crianças e quais aprendizados podem ser extraídos para produzir conteúdo saudável, divertido e relevante. Será apresentado por Marina Epprecht, estrategista criativo, e Leo Filgueiras, líder de análise cultural.

24 – Agronegócio – Contratos de arrendamento e tributação de títulos

Data: dia 8 de outubro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Fernando Zilveti e Marcela Cavallo se reunirão nesta quinta-feira, 8, para comentar sobre o setor de agronegócios. Focado na parte dos contratos de arrendamento e da tributação dos títulos, a equipe do escritório Zilveti Advogados irá se aprofundar no tema para tirar as dúvidas dos ouvintes.

25 – Oficina Estratégias de Comunicação

Data: 8 de outubro, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No dia 8 de outubro, Elke Pimentel, estudante de jornalismo, atriz formada pela Escola de Atores Wolf Maya, multiplicadora da Rede Mulher Empreendedora, influenciadora digital e promotora de ações sociais diversas através do Grupo Corrente Elos do BeM, vai compartilhar um pouco da sua experiência na comunicação.

26 – CEO.Talks – Tendências pouco óbvias na pandemia: soluções 100% na nuvem, inovadoras e ágeis

Data: dia 8 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Em bate-papo promovido pela Omie, plataforma de gestão em nuvem brasileira, Marcelo Lombardo (fundador e presidente da Omie) e Cleber Morais (diretor geral da Amazon Web Services no Brasil) falam sobre tendências pouco óbvias que se tornaram populares durante a pandemia. Os especialistas em gestão também irão compartilhar suas percepções sobre a vantagem da gestão em nuvem nos negócios.

27 – Meio ambiente, uma agenda prioritária e estratégica para o agro brasileiro

Data: dia 8 de outubro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Até onde os fatos midiáticos envolvendo Amazônia, Cerrado, Pantanal, queimadas e desmatamento tem envolvimento direto com o setor de agronegócio? Porque o meio ambiente precisa ser uma agenda prioritária para o agro brasileiro? Durante o webinar, a vertical de agronegócio ACATE vai explorar fatos como a convergência entre produção e conservação dos recursos naturais, os bons exemplos, a necessidade de produção rastreável e a responsabilidade socioambiental na origem. Tudo isso em linha com os novos hábitos de consumo e as exigências dos mercados e das cadeias globalizadas.

28 – Adequação à LGPD: o que virou prioridade agora?

Data: dia 8 de outubro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) em vigor, ainda há muitas dúvidas sobre a forma como as empresas devem lidar com os dados pessoais de clientes, colaboradores, fornecedores e terceiros em geral. Nesta apresentação, serão solucionadas as principais dúvidas acerca das práticas das empresas. Ministrado por Paulo Vidigal, advogado, membro da Comissão de Direito Digital da OAB/SP; Luis Fernando Prado, advogado especialista em propriedade intelectual e novos negócios pela FGV. Ambos são sócios do escritório Prado Vidigal, especializado em direito digital.

29 – Maratona Bagy Black Friday – Aprenda tudo para crescer sua loja mesmo na crise

Data: de 8 a 10 de outubro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entre os dias 8 e 10 de outubro, Pedro Rabelo, presidente do Bagy, plataforma que ajuda pequenos e médios varejistas a criar seus e-commerces, comanda a Maratona Bagy Black Friday – Aprenda tudo para crescer sua loja mesmo na crise. Serão 18 horas de conteúdo, com os maiores especialistas em vendas e lojas na internet, com foco em ajudar lojistas a aumentar as vendas, especialmente durante a edição deste ano da Black Friday. Entre os convidados destacam-se a empresária Mari Saad, que é também uma das cinco influenciadoras mais importantes do Brasil; Rick Chesther, que passou de ambulante, vendedor de água nos semáforos do Rio de Janeiro, a escritor e palestrante, inclusive em Harvard; Lohran Schmidt, sócio-fundador da Desinchá, que fez o chá se tornar admirado pelos brasileiros; o ex- Google e Facebook, Maurecy Moura, palestrante e especialista em técnicas de vendas no Instagram; Gisele Paula, cofundadora do Reclame Aqui e fundadora do Instituto Cliente Feliz, entre muitos outros.

30 – Hacking.Rio 2020

Data: de 9 a 11 de outubro, das 8h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Hacking.Rio 2020, maratona de 48 horas seguidas de educação e cultura digital, desenvolveu uma nova plataforma própria online e integrada a todos os participantes, para gerar desenvolvimento ágil de soluções de base digital. Podem participar profissionais graduados, pós-graduados e alunos de ensino médio, técnico e superior de qualquer área de conhecimento e de todos os países. Este ano, o evento contará com 2 categorias: equipes Standards (iniciantes) e Masters, desenvolvedores, programadores, coders, designers, cientistas de dados e outros especialistas que já são experientes. Serão 15 clusters, ou seja, 15 hackathons simultâneos de diferentes setores ou verticais temáticas, voltadas para buscar soluções simples para desafios reais enfrentados pela sociedade em áreas como: cooperativismo, educação, empregabilidade, energia, logística, sustentabilidade, turismo, varejo, segurança, esportes, e outros. Ao todo, serão 120.000 reais em prêmios e cada integrante da melhor equipe do Hacking.Rio 2020 receberá uma viagem para o Web Summit Lisboa.

31 – Programa de aceleração Scale-up Endeavor Consumer Digital

Inscrições: até 9 de outubro, pelo site

Custo: gratuito

Data: a partir de novembro, por seis meses

Essa é a última semana de inscrições para a primeira edição do Scale-up Endeavor Consumer Digital, realizado pela Endeavor, com patrocínio de GPA e Nestlé. O programa de aceleração busca 12 scale-ups que estejam prontas para escalar suas soluções B2C (Business to Consumer) nos segmentos: e-commerce, marketplaces, wellness, pet, comunicação, games e entretenimento. As empresas precisam ter modelo de negócio sólido e validado, operação robusta para escala acelerada, time estruturado para o crescimento e foco na velocidade de execução e escalabilidade. Nos seis meses de aceleração, os empreendedores serão acompanhadas por uma mentora madrinha ou mentor padrinho e poderão navegar pelas corporações parceiras da Endeavor com oportunidade de geração de negócios. O programa também oferece meetups e conexões com as maiores referências em negócios B2C, como Fabricio Bloisi, da Movile e IFood, João Pedro Resende, da Hotmart, e Paulo Veras, da 99.

32 – 2ª edição do Congresso Agrodigital – 2020

Data: de 11 a 17 de outubro, das 9h às 21h

Custo: 175 reais para profissionais; 87,50 reais para produtores rurais e estudantes

Inscrições: pelo site

Durante os sete dias, serão mais de 30 palestras ministradas por autoridades do agronegócio. O evento é online e abordará temas de gestão, carreira, tecnologia, marketing e mercados direcionados para profissionais do setor, produtores rurais, executivos, empresas e entidades. O objetivo é aprimorar os conhecimentos, promover networking e gerar capacitação nas principais áreas e tendências do mercado atualmente.

33 – Frustrações com a vida profissional? As alternativas para se redirecionar

Data: de 19 a 22 de outubro, das 18h30 às 21h30

Custo: 990 reais

Inscrições: até dia 15 de outubro, pelo site

Coordenado e ministrado pelo professor Dennis Giacometti, o curso – que acontece de 19 a 22 de outubro de 2020 – é destinado a empreendedores e profissionais de todos os segmentos de negócios, que atuam em cargos de gerência, coordenação, supervisão, direção, presidência, acionistas e conselheiros. O objetivo do workshop é trabalhar com os participantes para obter a compreensão do motivo da insatisfação profissional e levantar possíveis alternativas para superar o momento. Para profissionais de recursos humanos, o conteúdo traz boas reflexões sobre como motivar e reter talentos.